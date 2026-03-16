Ένταση γύρω από νέο βιβλίο για τον πρίγκιπα Harry

Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Harry απορρίπτει ως «παραληρηματική συνωμοσία» τη νέα βιογραφία του Tom Bower που αναφέρεται στη σχέση του με τη Meghan Markle και στη σύγκρουση με τη βασιλική οικογένεια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία ένα νέο βιβλίο για τον πρίγκιπα Harry, καθώς ο εκπρόσωπος του δούκα του Σάσεξ απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές του συγγραφέα Tom Bower, χαρακτηρίζοντας το έργο «παραληρηματική συνωμοσία».

Το βιβλίο του Tom Bower περιλαμβάνει αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «The Times» και κάνουν λόγο για εντάσεις που δημιουργήθηκαν στη βρετανική βασιλική οικογένεια μετά τον γάμο του πρίγκιπα Harry με τη Meghan Markle το 2018. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Tom Bower, η βασίλισσα Camilla φέρεται να είχε πει σε φίλο της ότι η Meghan Markle «έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Harry».

Διάβασε επίσης: Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες

Ο πρίγκιπα Harry και η Meghan Markle απομακρύνθηκαν από τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια. Έκτοτε η σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια παραμένει τεταμένη, ενώ η προσωπική και δημόσια ζωή τους συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον τόσο στη Βρετανία όσο και διεθνώς.

Ο συγγραφέας Tom Bower υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι οι εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας ξεκίνησαν λίγο μετά τον εντυπωσιακό γάμο του 2018. Σύμφωνα με την αφήγηση του Tom Bower, ο μεγαλύτερος αδελφός του πρίγκιπα Harry, πρίγκιπας William, και η σύζυγός του Kate Middleton ανησύχησαν για την επιρροή που ασκούσε η Meghan Markle στον δούκα του Σάσεξ και τη θεωρούσαν απειλή για τη συνοχή της οικογένειας.

Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται επίσης ότι ο πρίγκιπας Harry είχε σοκαριστεί από την πτώση του θείου του Andrew Mountbatten Windsor, ο οποίος έχασε τους βασιλικούς τίτλους και τη θέση του στη βασιλική οικογένεια λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein. Σύμφωνα με τον Tom Bower, ο πρίγκιπας Harry φοβόταν ότι θα μπορούσε να υποστεί παρόμοια απομόνωση από τη βασιλική οικογένεια. Η αντίδραση του εκπροσώπου του πρίγκιπας Harry και της Meghan Markle ήταν ιδιαίτερα έντονη. Σε επίσημη δήλωση, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Tom Bower «έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει τα όρια της κριτικής και έχει περάσει στην εμμονή».

Στην ίδια δήλωση τονίζεται ότι «όσοι ενδιαφέρονται για τα πραγματικά γεγονότα θα αναζητήσουν αλλού τις πληροφορίες τους. Όσοι αναζητούν παραληρηματικές θεωρίες συνωμοσίας και μελοδραματικές ιστορίες γνωρίζουν ακριβώς πού να στραφούν».

Το παλάτι του Buckingham δεν σχολίασε το περιεχόμενο του βιβλίου εκ μέρους του βασιλιά  Καρόλου και της βασίλισσας Camilla. Επίσης δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από εκπροσώπους του πρίγκιπας William και της Kate Middleton.

Παρά τις αντιδράσεις, το βιβλίο του Tom Bower αναμένεται να αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, μια σχέση που παραμένει εύθραυστη από το 2020 και μετά.

Διάβασε επίσης: Τέλος η συνεργασία της Meghan Markle με το Netflix

Tο 18ο EDU FESTIVAL powered by ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE έρχεται φέτος πιο… A.I. από ποτέ!

Γιούλικα Σκαφιδά – Στέλιος Μάινας: Η τηλεοπτική επανένωση από το «Νησί» στον «Άγιο Έρωτα»

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο στην Πάρο

Κατερίνα Καινούργιου για παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης: «Τη βλέπω και αλλάζω κανάλι»

Δούκισσα Νομικού: Σχολιάζει τις 7 πιο δημοφιλείς αναζητήσεις για εκείνη στο Google

Μαρίνα Σάττι: «Ντρεπόμουν όταν ο μπαμπάς μου ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο επειδή είναι μαύρος»

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τραγουδούν στο αυτοκίνητο – Το viral βίντεο στο TikTok

H Liza Minnelli μιλά για τη στήριξη της Lady Gaga στη σκηνή των Όσκαρ

Υπογεγραμμένο αντίτυπο του Ορλάντο της Virginia Woolf σε δημοπρασία

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ