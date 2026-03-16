Ένταση γύρω από νέο βιβλίο για τον πρίγκιπα Harry

Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Harry απορρίπτει ως «παραληρηματική συνωμοσία» τη νέα βιογραφία του Tom Bower που αναφέρεται στη σχέση του με τη Meghan Markle και στη σύγκρουση με τη βασιλική οικογένεια

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία ένα νέο βιβλίο για τον πρίγκιπα Harry, καθώς ο εκπρόσωπος του δούκα του Σάσεξ απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές του συγγραφέα Tom Bower, χαρακτηρίζοντας το έργο «παραληρηματική συνωμοσία».

Το βιβλίο του Tom Bower περιλαμβάνει αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «The Times» και κάνουν λόγο για εντάσεις που δημιουργήθηκαν στη βρετανική βασιλική οικογένεια μετά τον γάμο του πρίγκιπα Harry με τη Meghan Markle το 2018. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Tom Bower, η βασίλισσα Camilla φέρεται να είχε πει σε φίλο της ότι η Meghan Markle «έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Harry».

Διάβασε επίσης: Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες

Ο πρίγκιπα Harry και η Meghan Markle απομακρύνθηκαν από τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια. Έκτοτε η σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια παραμένει τεταμένη, ενώ η προσωπική και δημόσια ζωή τους συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον τόσο στη Βρετανία όσο και διεθνώς.

Ο συγγραφέας Tom Bower υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι οι εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας ξεκίνησαν λίγο μετά τον εντυπωσιακό γάμο του 2018. Σύμφωνα με την αφήγηση του Tom Bower, ο μεγαλύτερος αδελφός του πρίγκιπα Harry, πρίγκιπας William, και η σύζυγός του Kate Middleton ανησύχησαν για την επιρροή που ασκούσε η Meghan Markle στον δούκα του Σάσεξ και τη θεωρούσαν απειλή για τη συνοχή της οικογένειας.

Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται επίσης ότι ο πρίγκιπας Harry είχε σοκαριστεί από την πτώση του θείου του Andrew Mountbatten Windsor, ο οποίος έχασε τους βασιλικούς τίτλους και τη θέση του στη βασιλική οικογένεια λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein. Σύμφωνα με τον Tom Bower, ο πρίγκιπας Harry φοβόταν ότι θα μπορούσε να υποστεί παρόμοια απομόνωση από τη βασιλική οικογένεια. Η αντίδραση του εκπροσώπου του πρίγκιπας Harry και της Meghan Markle ήταν ιδιαίτερα έντονη. Σε επίσημη δήλωση, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Tom Bower «έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει τα όρια της κριτικής και έχει περάσει στην εμμονή».

Στην ίδια δήλωση τονίζεται ότι «όσοι ενδιαφέρονται για τα πραγματικά γεγονότα θα αναζητήσουν αλλού τις πληροφορίες τους. Όσοι αναζητούν παραληρηματικές θεωρίες συνωμοσίας και μελοδραματικές ιστορίες γνωρίζουν ακριβώς πού να στραφούν».

Το παλάτι του Buckingham δεν σχολίασε το περιεχόμενο του βιβλίου εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Camilla. Επίσης δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από εκπροσώπους του πρίγκιπας William και της Kate Middleton.

Παρά τις αντιδράσεις, το βιβλίο του Tom Bower αναμένεται να αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, μια σχέση που παραμένει εύθραυστη από το 2020 και μετά.

Διάβασε επίσης: Τέλος η συνεργασία της Meghan Markle με το Netflix

Δες κι αυτό…