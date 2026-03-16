Όσκαρ 2026: Ξέχασαν τη θρυλική  Brigitte Bardot, τον Eric Dane και τον James Van Der Beek

Αντιδράσεις για καλλιτέχνες όπως η Brigitte Bardot, ο Eric Dane και ο James Van Der Beek που έμειναν εκτός του αφιερώματος «In Memoriam» στα Όσκαρ 2026

Έντονες συζητήσεις προκάλεσε η ενότητα «In Memoriam» της 98ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ, καθώς αρκετές γνωστές προσωπικότητες του κινηματογράφου δεν συμπεριλήφθηκαν στο τηλεοπτικό αφιέρωμα που τιμά τους ανθρώπους της βιομηχανίας οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Η φετινή τελετή παρουσίασε ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στη μνήμη σημαντικών καλλιτεχνών που πέθαναν την προηγούμενη χρονιά. Μεταξύ εκείνων που τιμήθηκαν με ειδικές αναφορές ήταν οι Diane Keaton, Robert Redford και Rob Reiner. Ξεχωριστές στιγμές αφιερώθηκαν επίσης στις Claudia Cardinale και Catherine O’Hara. Παρά τη μεγαλύτερη διάρκεια του συγκεκριμένου τμήματος της τελετής, αρκετά γνωστά ονόματα δεν εμφανίστηκαν στο τηλεοπτικό αφιέρωμα. Ανάμεσά τους ήταν η εμβληματική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου Brigitte Bardot, η οποία πέθανε τον Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών.

Η Brigitte Bardot υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του ευρωπαϊκού σινεμά, με συμμετοχές σε ταινίες όπως «And God Created Woman», «The Truth», «A Very Private Affair» και «Contempt». Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον κινηματογράφο και αφοσιώθηκε κυρίως στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ είχε προκαλέσει αντιδράσεις και για πολιτικές τοποθετήσεις της.

Ωστόσο η παράλειψη δεν περιορίστηκε μόνο στην περίπτωση της Brigitte Bardot. Εκτός του τηλεοπτικού αφιερώματος έμειναν επίσης ο Ινδός ηθοποιός Dharmendra, ο οποίος πέθανε μετά από καριέρα 65 ετών με συμμετοχή σε περισσότερες από 300 ταινίες του ινδικού κινηματογράφου, καθώς και ο Bud Cort, γνωστός κυρίως από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Harold and Maude» του 1971.

Αντιδράσεις προκάλεσε και η απουσία δύο γνωστών ηθοποιών που έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς μέσα από τηλεοπτικές σειρές αλλά είχαν εμφανιστεί και στον κινηματογράφο. Πρόκειται για τον James Van Der Beek, ο οποίος συμμετείχε σε ταινίες όπως «Varsity Blues» και «The Rules of Attraction», καθώς και για τον Eric Dane, ο οποίος είχε εμφανιστεί σε ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος «X-Men».

Ανάμεσα στα ονόματα που επίσης δεν εμφανίστηκαν στο τηλεοπτικό αφιέρωμα ήταν η Βρετανίδα ηθοποιός Prunella Scales, γνωστή για τη συμμετοχή της σε ταινίες όπως «The Boys from Brazil», «The Lonely Passion of Judith Hearne», «A Chorus of Disapproval», «Howards End» και «An Awfully Big Adventure».

Στο εκτεταμένο αφιέρωμα που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής παρουσιάστηκαν ωστόσο αρκετές σημαντικές προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ανάμεσά τους ήταν οι Robert Duvall, Val Kilmer, Diane Ladd, Robert Carradine, James Foley, Graham Greene, Ken Jacobs και Michael Madsen.

Από τη βρετανική καλλιτεχνική σκηνή τιμήθηκαν επίσης οι Terence Stamp, Tom Stoppard και Pauline Collins, ενώ το ευρωπαϊκό σινεμά εκπροσωπήθηκε από προσωπικότητες όπως οι Udo Kier, Claudia Cardinale και Béla Tarr.

Συγκινητικές στιγμές σημειώθηκαν όταν η Barbra Streisand ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει τον φίλο και συμπρωταγωνιστή της Robert Redford. Η Rachel McAdams έκανε αντίστοιχη αναφορά στην Diane Keaton και την Catherine O’Hara, ενώ ο Billy Crystal παρουσίασε ένα εκτενές αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Rob Reiner.

Παρά τη διάρκεια και τη φροντίδα που αφιερώθηκε στο τμήμα «In Memoriam», η απουσία ορισμένων σημαντικών ονομάτων επανέφερε τη συζήτηση γύρω από τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα πρόσωπα που τιμώνται κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη ενότητα των Όσκαρ.

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…