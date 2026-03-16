Ο Michael B. Jordan κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ και συγκινεί με την ομιλία του

Με αυτή τη νίκη ο Michael B. Jordan έγινε ο 6ος μαύρος ηθοποιός στην ιστορία που κατακτά το βραβείο στην κατηγορία Α΄ ανδρικού ρόλου

Ο Michael B. Jordan κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του, κερδίζοντας το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στους δίδυμους αδελφούς Smoke και Stack στο υπερφυσικό θρίλερ «Sinners». Με αυτή τη νίκη έγινε ο 6ος μαύρος ηθοποιός στην ιστορία που κατακτά το βραβείο στην κατηγορία Α΄ ανδρικού ρόλου. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Michael B. Jordan απέτισε φόρο τιμής στους πρωτοπόρους που άνοιξαν τον δρόμο πριν από εκείνον.

Ο Michael B. Jordan δήλωσε «Στέκομαι εδώ εξαιτίας των ανθρώπων που ήρθαν πριν από εμένα». Στη συνέχεια ανέφερε ονομαστικά τους Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker και Will Smith, καθώς και τη Halle Berry, τη μοναδική μέχρι σήμερα μαύρη ηθοποιό που έχει κερδίσει Όσκαρ α΄ γυναικείου ρόλου.

Ο Michael B. Jordan πρόσθεσε «Το να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς τους γίγαντες, σε αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες, ανάμεσα στους προγόνους και στους οδηγούς μου, είναι τιμή. Ευχαριστώ όλους όσοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα αλλά και όλους στο σπίτι που με στήριξαν σε όλη τη διαδρομή μου. Το νιώθω. Ξέρω ότι θέλετε να τα καταφέρω και θέλω να τα καταφέρω γιατί πιστέψατε σε μένα. Σας ευχαριστώ που συνεχίζετε να πιστεύετε σε μένα».

Η φετινή ήταν η πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ στην καριέρα του Michael B. Jordan. Ο ηθοποιός θεωρήθηκε το μεγάλο φαβορί τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την τελετή, ιδιαίτερα μετά τη νίκη του στα Actor Awards, τα βραβεία που ήταν παλαιότερα γνωστά ως Screen Actors Guild Awards.

Στην κατηγορία α΄ ανδρικού ρόλου ο Michael B. Jordan επικράτησε απέναντι στους Timothée Chalamet για την ταινία «Marty Supreme», Leonardo DiCaprio για την ταινία «One Battle After Another», Ethan Hawke για την ταινία «Blue Moon» και Wagner Moura για την ταινία «The Secret Agent». Στην ομιλία του ευχαρίστησε επίσης την οικογένειά του, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα της τελετής.

Ο Michael B. Jordan είπε «Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι πραγματικά καλός. Μαμά πού είσαι. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Και ο πατέρας μου είναι εδώ. Μπαμπά πού είσαι. Ο πατέρας μου ήρθε από τη Γκάνα για να βρίσκεται απόψε εδώ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σκηνοθέτη Ryan Coogler, με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε 5 ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Fruitvale Station», «Creed», «Black Panther» και «Black Panther Wakanda Forever». Ο Michael B. Jordan δήλωσε «Είσαι ένας απίστευτος άνθρωπος. Είναι μεγάλη τιμή να σε αποκαλώ συνεργάτη και φίλο. Μου έδωσες την ευκαιρία και τον χώρο να φανώ και να ακουστώ. Σε αγαπώ αδελφέ».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Michael B. Jordan ευχαρίστησε το κοινό που στήριξε την ταινία. Ο Michael B. Jordan είπε «Σε όλους όσοι βρίσκονται στο σπίτι και στήριξαν το “Sinners”, που πήγαν να δουν την ταινία μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές, σας ευχαριστώ. Εσείς κάνατε αυτή την ταινία αυτό που είναι».

Στην ταινία «Sinners», που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930, ο Michael B. Jordan υποδύεται τους δίδυμους αδελφούς Smoke και Stack οι οποίοι επιστρέφουν στον αμερικανικό Νότο μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για να ανοίξουν ένα μουσικό κέντρο. Το σχέδιό τους όμως ανατρέπεται όταν βαμπίρ εμφανίζονται στη μικρή πόλη.

Η ταινία «Sinners» σημείωσε τεράστια επιτυχία τόσο στα βραβεία όσο και στο box office. Συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ και απέσπασε συνολικά 4 βραβεία, ενώ παγκοσμίως ξεπέρασε τα 370 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

