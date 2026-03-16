Το Golden έγραψε ιστόρια στα Όσκαρ 2026

Ιστορική στιγμή για την παγκόσμια ποπ μουσική καταγράφηκε στην 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, όταν το τραγούδι «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters» κατέκτησε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Η στιγμή όμως συνοδεύτηκε από απρόσμενη ένταση, καθώς οι δημιουργοί του τραγουδιού διακόπηκαν από τη μουσική της ορχήστρας πριν ολοκληρώσουν τις ευχαριστίες τους.

Το τραγούδι «Golden» έγραψε ιστορία ως το πρώτο τραγούδι K-pop που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο στην ιστορία της Ακαδημίας. Παράλληλα έγινε το πρώτο τραγούδι με περισσότερους από 4 δημιουργούς που τιμήθηκε με Όσκαρ και το πρώτο στην κατηγορία όπου δεν απονεμήθηκε ξεχωριστό αγαλματίδιο σε όλους τους συντελεστές.

Διάβασε επίσης: Ιστορικό Όσκαρ για Ελληνίδα: Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή κέρδισε το βραβείο καλύτερου κάστινγκ

Το τραγούδι υπογράφουν συνολικά 7 δημιουργοί, οι EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu-Han Lee που είναι γνωστός ως Yuhan, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo και Teddy Park. Την ομιλία αποδοχής ξεκίνησε συγκινημένη η EJAE, η οποία είναι και η φωνή της ηρωίδας Rumi στην ταινία. Με δάκρυα στα μάτια δήλωσε στο κοινό του Dolby Theatre «Όταν μεγάλωνα πολλοί με κορόιδευαν επειδή αγαπούσα την K-pop. Τώρα όμως όλοι τραγουδούν το τραγούδι μας και τους κορεατικούς στίχους του. Αυτό το βραβείο δεν αφορά την επιτυχία. Αφορά την αντοχή και την επιμονή».

Όταν ο Yu-Han Lee πλησίασε στο μικρόφωνο για να συνεχίσει την ομιλία, η ορχήστρα της τελετής άρχισε αμέσως να παίζει, το μικρόφωνο έκλεισε και η τηλεοπτική μετάδοση πέρασε σε διαφημίσεις. Η αντίδραση του κοινού στην αίθουσα ήταν έντονη, με αρκετούς θεατές να αποδοκιμάζουν τη διακοπή.

Λίγη ώρα αργότερα, στην αίθουσα Τύπου της τελετής, η EJAE φρόντισε να δοθεί ξανά ο λόγος στους συνεργάτες της. Ο Yu-Han Lee ευχαρίστησε «τις οικογένειές μας, τον 24 και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας IDO», χαρακτηρίζοντας τη βράβευση «απίστευτη τιμή».

Ο Mark Sonnenblick, ο οποίος είχε προσπαθήσει να συνεχίσει την ομιλία του ακόμη και όταν η ομάδα αποχωρούσε από τη σκηνή, ολοκλήρωσε τελικά το μήνυμά του στα παρασκήνια. Ο Mark Sonnenblick δήλωσε «Η οικογένειά μου βρίσκεται εδώ απόψε, ο σύζυγός μου είναι εδώ. Ευχαριστώ όλους όσοι δούλεψαν σε αυτή την ταινία, όλους τους animators. Ήταν μια πραγματική συνεργασία από την αρχή μέχρι το τέλος».

Στη συνέχεια πρόσθεσε «Ένα από τα βασικά θέματα της ταινίας είναι να κοιτάζεις κάποιον που έχεις μάθει να φοβάσαι ή να μισείς και να αρχίζεις να τον εμπιστεύεσαι, ίσως ακόμη και να τον αγαπάς. Μια ταινία είναι σαν ένα χωριό. Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ, αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που συνέβαλαν σε αυτό που βλέπετε».

Διάβασε επίσης: Όσκαρ 2026: Η Misty Copeland βάζει τον Chalamet στη θέση του με έναν χορό που έγινε viral

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού μπορούν να απονεμηθούν έως 4 αγαλματίδια. Όταν ένα τραγούδι έχει περισσότερους δημιουργούς, οι συντελεστές πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα μοιραστούν ένα κοινό τρόπαιο σε περίπτωση νίκης. Ο κανόνας αυτός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς θαυμαστές να επισημαίνουν ότι η ομάδα είχε μόλις γράψει ιστορία στα Όσκαρ.

Η επιτυχία του «Golden» αποτέλεσε μία από τις 2 μεγάλες διακρίσεις της ταινίας «KPop Demon Hunters» στη φετινή τελετή. Η παραγωγή του Netflix, που αποτελεί το πιο δημοφιλές streaming φιλμ στην ιστορία της πλατφόρμας, κέρδισε επίσης το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Το βραβείο παρέλαβαν οι σκηνοθέτες Maggie Kang και Chris Appelhans, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας.

Το τραγούδι «Golden» έγινε παράλληλα το 18ο τραγούδι στην ιστορία των Όσκαρ που είχε προηγουμένως φτάσει στο Νο 1 του αμερικανικού chart Billboard Hot 100.

Εκρηκτική εμφάνιση στη σκηνή των Όσκαρ

Μια από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές στιγμές της 98ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ χάρισαν οι EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami, οι τραγουδίστριες που δίνουν τις φωνές τους στο συγκρότημα Huntr/x της ταινίας «KPop Demon Hunters». Οι τρεις καλλιτέχνιδες εμφανίστηκαν στη σκηνή του Dolby Theatre στο Χόλιγουντ για μια δυναμική ζωντανή ερμηνεία της μεγάλης επιτυχίας «Golden».

Η εμφάνιση είχε προαναγγελθεί ως ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θα συνδύαζε παραδοσιακά κορεατικά μουσικά όργανα και χορό, αντλώντας έμπνευση από τη λαογραφία και τις πολιτισμικές ρίζες που βρίσκονται στον πυρήνα της επιτυχημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Το αποτέλεσμα ήταν μια θεαματική παράσταση που γιόρτασε τόσο το τραγούδι «Golden» όσο και την ίδια την ταινία «KPop Demon Hunters».

Λίγο πριν ξεκινήσει η ερμηνεία, ακούστηκε μια αφήγηση που προετοίμαζε το κοινό για το θέαμα που θα ακολουθούσε. Η φωνή του αφηγητή τόνισε «Η μουσική μας ανάβει τη φλόγα της ψυχής και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά».

Όταν άνοιξε η αυλαία, οι EJAE, Audrey Nuna και Rei Ami εμφανίστηκαν στην κορυφή μιας μεγάλης σκάλας στο βάθος της σκηνής. Καθώς κατέβαιναν προς το κέντρο της σκηνής, η κάμερα αποκάλυπτε το κοινό στην αίθουσα να κουνά φωτεινές σφαίρες, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε ολόκληρο το Dolby Theatre.

Η επιτυχία αυτή ήρθε λίγους μήνες μετά από μια ακόμη ιστορική διάκριση. Νωρίτερα μέσα στο 2026 το «Golden» είχε κερδίσει το βραβείο καλύτερου τραγουδιού γραμμένου για οπτικό μέσο στα Βραβεία Grammy, επίσης για πρώτη φορά για τραγούδι K-pop.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Θρίαμβος για το One Battle After Another στα Όσκαρ 2026 με 6 βραβεία

Δες κι αυτό…