H Liza Minnelli μιλά για τη στήριξη της Lady Gaga στη σκηνή των Όσκαρ

Η θρυλική performer Liza Minnelli εξηγεί στο νέο της βιβλίο ότι υποχρεώθηκε να εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδι και θυμάται τη στιγμή που η Lady Gaga στάθηκε δίπλα της με διακριτικότητα και σεβασμό

Η Liza Minnelli επανέρχεται σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της 94ης τελετής των Όσκαρ το 2022, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν στη σκηνή δίπλα στη Lady Gaga. Στο νέο της βιβλίο με τίτλο «Kids, Wait Til You Hear This», η βραβευμένη με Oscar, Emmy και Tony καλλιτέχνιδα περιγράφει πώς η επιλογή να εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο επηρέασε την παρουσίασή της και εξηγεί ότι η σύγχυση που φάνηκε μπροστά στις κάμερες δεν ήταν τυχαία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Liza Minnelli βρέθηκε στο επίκεντρο όταν δυσκολεύτηκε να διαβάσει από το autocue, με τη Lady Gaga να στέκεται δίπλα της και να τη στηρίζει. Σε εκείνη τη στιγμή η Lady Gaga φέρεται να είπε «Το έχω εγώ», ακουμπώντας απαλά τον ώμο της, ενώ η Liza Minnelli της απάντησε με συγκίνηση «Ω, μωρό μου».

Το κοινό χάρισε στην εμβληματική performer θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική της πορεία. Σύμφωνα με όσα γράφει η Liza Minnelli, αρχικά περίμενε να καθίσει σε σκηνοθετική καρέκλα για την παρουσίαση, ωστόσο λίγο πριν βγει στη σκηνή της ζητήθηκε επιτακτικά να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο για λόγους ασφαλείας. Η ίδια δηλώνει ότι ένιωσε βαθιά απογοήτευση, καθώς όπως αναφέρει «μου είπαν ότι έπρεπε να καθίσω σε αναπηρικό αμαξίδιο ή να μην εμφανιστώ καθόλου». Εξηγεί επίσης ότι η θέση αυτή την εμπόδιζε να βλέπει καθαρά το κείμενο που έπρεπε να εκφωνήσει, γεγονός που οδήγησε στις στιγμές δισταγμού που προβλήθηκαν παγκοσμίως.

Η Liza Minnelli τονίζει ότι η Lady Gaga στάθηκε στο πλευρό της με αξιοπρέπεια και ευγένεια, επισημαίνοντας ότι η τραγουδίστρια «έπαιξε τον ρόλο της καλοσυνάτης ηρωίδας μπροστά σε όλο τον κόσμο». Μετά το τέλος της τελετής, η Lady Gaga επισκέφθηκε το καμαρίνι της για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά, μια κίνηση που η Liza Minnelli θυμάται με ιδιαίτερη συγκίνηση. Όπως γράφει στο βιβλίο της «Την κοίταξα και της είπα απλά ότι είμαι μεγάλη θαυμάστρια. Έμαθα από τους γονείς μου ότι σε στιγμές μεγάλης πίεσης πρέπει να παραμένεις ευγενικός».

Το βιβλίο «Kids, Wait Til You Hear This» βασίζεται σε ιστορίες και συνεντεύξεις που συγκέντρωσε επί περισσότερα από 10 χρόνια ο στενός φίλος και πιανίστας της Michael Feinstein. Μέσα από τις σελίδες του, η Liza Minnelli ανατρέχει στην πορεία της από τα πρώτα χρόνια δίπλα στη μητέρα της Judy Garland μέχρι τις δεκαετίες της έντονης δημοσιότητας, τις προσωπικές δυσκολίες και τη μάχη με τον εθισμό πριν από την αποχή της τα τελευταία 11 χρόνια. Συνυπογράφουν οι Josh Getlin και Heidi Evans.

