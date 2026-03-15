Μουσικά Νέα 15.03.2026

Η Charli XCX σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική

Η ποπ σταρ αποκάλυψε σε διαδικτυακή εκπομπή ότι θέλει να επικεντρωθεί στην ηθοποιία και ονειρεύεται να δημιουργήσει μια ταινία τρόμου στο ύφος του «Final Destination»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Charli XCX άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία για να ακολουθήσει μια νέα πορεία στον χώρο της υποκριτικής, σε μια εξομολόγηση που προκάλεσε συζητήσεις ανάμεσα στους θαυμαστές της. Η 33χρονη καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στις 22 Φεβρουαρίου στην διαδικτυακή εκπομπή «Feeding Starving Celebrities» της δημιουργού περιεχομένου Quenlin Blackwell, όπου μίλησε για τα επόμενα βήματα της καριέρας της και για το ενδεχόμενο να αλλάξει κατεύθυνση.

Όταν η Quenlin Blackwell τη ρώτησε αν σκοπεύει να ασχοληθεί περισσότερο με την υποκριτική, η Charli XCX απάντησε χωρίς δισταγμό. Όπως είπε χαρακτηριστικά «Ναι, αστειεύεσαι; Θέλω να τα παρατήσω με τη μουσική και να ασχοληθώ με την υποκριτική».

Η Quenlin Blackwell επισήμανε στη συνέχεια την επιτυχία που γνώρισε η τραγουδίστρια με το άλμπουμ «Brat» το 2024, το οποίο τιμήθηκε με βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερου dance ηλεκτρονικού άλμπουμ το 2025. Η Charli XCX απάντησε με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια για το μέλλον της λέγοντας «Τι άλλο μένει να κάνω;». Μιλώντας για τα δημιουργικά πρότζεκτ που θα ήθελε να υλοποιήσει, η Charli XCX αποκάλυψε ότι ονειρεύεται να δημιουργήσει μια ταινία τρόμου εμπνευσμένη από το κινηματογραφικό franchise «Final Destination». Η ίδια περιέγραψε την ιδέα της ως ένα φιλμ γεμάτο έντονη αισθητική ποπ κουλτούρας. Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Ξέρεις τι θέλω πραγματικά να κάνω; Το έχω πει και σε ένα βίντεο στο TikTok. Θέλω να κάνω ένα απόλυτο “it girl” Final Destination».

Σε βίντεο η Charli XCX είχε προτείνει και πιθανούς πρωταγωνιστές για το υποθετικό αυτό πρότζεκτ. Ανάμεσα στα ονόματα που ανέφερε ήταν η Rachel Sennott, η Alex Consani, η Gabbriette, η Romy Mars, η Quenlin Blackwell, αλλά και η ίδια. Απευθυνόμενη μάλιστα στην Quenlin Blackwell κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Charli XCX της είπε «Σε ανέφερα μέσα σε αυτό το βίντεο. Θα τρέχουμε όλες γύρω γύρω, θα είμαστε απίστευτα σέξι και ταυτόχρονα θα πεθαίνουμε με τους πιο τρελούς τρόπους».

Η τραγουδίστρια έχει ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως μια φανταστική εκδοχή του εαυτού της στην ταινία «The Moment», η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Kylie Jenner, Kate Berlant, Alexander Skarsgård, Rosanna Arquette και Jamie Demetriou. Η ιστορία ακολουθεί μια φανταστική εκδοχή της Charli XCX που προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση της φήμης και τις απαιτήσεις της μουσικής βιομηχανίας ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για μια μεγάλη περιοδεία.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Vanity Fair τον Οκτώβριο του 2025, η Charli XCX είχε εξηγήσει ότι η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε από την πίεση που δεχόταν από τη δισκογραφική της εταιρεία να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για το άλμπουμ «Brat» και την περιοδεία που ακολούθησε. Όπως είχε δηλώσει τότε «Δεν είναι ντοκιμαντέρ περιοδείας ούτε ταινία συναυλίας. Η αρχική ιδέα προέκυψε από την πίεση να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο». Στη συνέχεια πρόσθεσε «Είναι μυθοπλασία, αλλά είναι η πιο ρεαλιστική απεικόνιση της μουσικής βιομηχανίας που έχω δει ποτέ».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

