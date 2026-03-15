13 απίθανα facts που κάνουν τα φετεινά Όσκαρ πιο συναρπαστικά από ποτέ

Λίγες ημέρες πριν από την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, το Χόλιγουντ βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής προσοχής. Η φετινή χρονιά θεωρείται από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών, με μεγάλες παραγωγές, τολμηρές καλλιτεχνικές επιλογές και ερμηνείες που έχουν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία στην κινηματογραφική σεζόν.

Στο επίκεντρο της φετινής μάχης βρίσκονται ταινίες που κινούνται από το επικό θέαμα μέχρι το προσωπικό δράμα. Η ταινία «Sinners» του Ryan Coogler, με πρωταγωνιστή τον Michael B. Jordan, συνδυάζει μουσική μπλουζ και βαμπιρικό τρόμο στο Μισισίπι της δεκαετίας του 1930, ενώ το «One Battle After Another» θεωρείται ένας από τους βασικούς διεκδικητές των μεγάλων βραβείων. Παράλληλα, εμπορικά φαινόμενα όπως το «Zootopia 2», το «Fire & Ash» και το «F1» αποδεικνύουν ότι οι μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες μπορούν να συνυπάρχουν με καλλιτεχνικά τολμηρές παραγωγές.

Η φετινή διοργάνωση είναι γεμάτη ιστορικά ρεκόρ, ανατροπές και απρόσμενες ιστορίες πίσω από τις υποψηφιότητες. Από τη νεότερη ηθοποιό που έσπασε ρεκόρ υποψηφιοτήτων μέχρι την επιστροφή καλλιτεχνών μετά από δεκαετίες, αλλά και τις ιδιαίτερες διαδρομές ταινιών που βασίζονται σε λογοτεχνικά έργα αιώνων, η φετινή κούρσα των Όσκαρ αποδεικνύει ότι το σινεμά εξακολουθεί να συνδυάζει την παράδοση με τη διαρκή ανανέωση.

Ακολουθούν 13 εντυπωσιακά στοιχεία που αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από τις φετινές υποψηφιότητες και κάνουν την αναμονή για την τελετή των Όσκαρ ακόμη πιο συναρπαστική.

1. Το «Zootopia 2» σπάει τα ταμεία και… αλλάζει όνομα

Το «Zootopia 2» δεν είναι απλώς μία από τις φετινές υποψήφιες ταινίες, αλλά η εμπορικότερη από όλες, καθώς έχει συγκεντρώσει παγκοσμίως 1,86 δισ. δολάρια. Το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι η animated παραγωγή της Disney εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια απήχηση στο διεθνές κοινό και να λειτουργεί ως μία από τα ισχυρότερα κινηματογραφικά brand της τελευταίας δεκαετίας. Ωστόσο, η επιτυχία της συνοδεύεται και από μία ιδιαιτερότητα που δεν είναι ευρέως γνωστή. Στην Ευρώπη η ταινία δεν κυκλοφορεί με τον τίτλο «Zootopia», αλλά ως «Zootropolis», εξαιτίας ενός νομικού ζητήματος που προηγήθηκε της πρώτης ταινίας.

Ο λόγος είναι ότι ο ζωολογικός κήπος Givskud Zoo στη Δανία είχε κατοχυρώσει ήδη από το 2009 το εμπορικό σήμα «Zootopia» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 χρόνια πριν από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας. Έτσι, η Disney αναγκάστηκε να προσαρμόσει τον τίτλο της στην ευρωπαϊκή αγορά. Ανάμεσα στις υπόλοιπες μεγάλες εμπορικές επιτυχίες που βρίσκονται φέτος στις οσκαρικές υποψηφιότητες ξεχωρίζει επίσης το «Fire & Ash», η τρίτη ταινία του σύμπαντος του «Avatar», με έσοδα 1,48 δισ. δολαρίων, ενώ στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας η εμπορικότερη υποψηφιότητα είναι το «F1», που έχει φτάσει τα 632 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

2. Η Emma Stone καταρρίπτει 2 ιστορικά ρεκόρ στα Όσκαρ

Η Emma Stone γράφει φέτος οσκαρική ιστορία, καθώς καταρρίπτει 2 ξεχωριστά ρεκόρ που επιβεβαιώνουν τη θέση της ανάμεσα στις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Σε ηλικία 37 ετών γίνεται η νεότερη γυναίκα που έχει φτάσει τις 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ξεπερνώντας την Meryl Streep, η οποία είχε πετύχει το ίδιο ορόσημο στα 38 της. Παράλληλα, η Emma Stone γίνεται η μοναδική ηθοποιός στην ιστορία του θεσμού της οποίας οι 5 πρώτες οσκαρικές υποψηφιότητες προέρχονται αποκλειστικά από ταινίες που ήταν ταυτόχρονα υποψήφιες και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Μέσα σε μόλις 11 χρόνια, η Emma Stone έχει αναγνωριστεί από την Ακαδημία για τις ερμηνείες της στα «Birdman», «The Favourite», «Bugonia», «La La Land» και «Poor Things». Από αυτές τις υποψηφιότητες, έχει ήδη μετατρέψει σε νίκες τις συμμετοχές της στα «La La Land» και «Poor Things», επιβεβαιώνοντας όχι μόνο τη σταθερότητά της, αλλά και τη δυνατότητά της να πρωταγωνιστεί σε έργα που συνδυάζουν καλλιτεχνική αναγνώριση και ισχυρό βραβευτικό αποτύπωμα.

3. Το «Frankenstein» φτάνει στα Όσκαρ… 207 χρόνια μετά τη Mary Shelley

Το «Frankenstein» του Guillermo del Toro κουβαλά μαζί του όχι μόνο το βάρος ενός εμβληματικού λογοτεχνικού έργου, αλλά και ένα εντυπωσιακό ιστορικό βάθος. Ανάμεσα στο πρωτότυπο μυθιστόρημα της Mary Shelley, που εκδόθηκε το 1818, και στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του 2025 για το Netflix μεσολαβούν 207 χρόνια. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία των Όσκαρ ανάμεσα σε ένα λογοτεχνικό έργο και στη σύγχρονη κινηματογραφική του διασκευή.

Παρότι ο αριθμός αυτός είναι εντυπωσιακός, δεν αποτελεί ρεκόρ. Μπροστά από το «Frankenstein» βρίσκονται παραδείγματα όπως το «Tom Jones» του 1963, το οποίο βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1749 και είχε απόσταση 214 ετών από το πρωτότυπο έργο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η περίπτωση του «Hamlet» του 1996, που μεταφέρει στον κινηματογράφο το κλασικό θεατρικό έργο του William Shakespeare από το 1601, δημιουργώντας μια χρονική απόσταση σχεδόν τεσσάρων αιώνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή οσκαρική ταινία «Hamnet» δεν βασίζεται στο έργο του Shakespeare, αλλά στο σύγχρονο μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell που κυκλοφόρησε το 2020 και αφηγείται μια ιστορία γύρω από την οικογένεια του διάσημου δραματουργού.

Παράλληλα, η ταινία «O Brother, Where Art Thou?» του 2000 αντλούσε έμπνευση από την «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα έπος που γράφτηκε περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ., δημιουργώντας ένα χάσμα σχεδόν 2.700 ετών.

4. Οσκαρική δικαίωση για τη Miriam Margolyes

Η Miriam Margolyes λαμβάνει φέτος μια μορφή οσκαρικής αναγνώρισης που για πολλούς έρχεται καθυστερημένα, έστω και έμμεσα. Η Βρετανίδα ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους «A Friend of Dorothy», η οποία είναι υποψήφια στην κατηγορία του live action short, όμως η ίδια δεν έχει βρεθεί ποτέ μέχρι σήμερα υποψήφια ως ηθοποιός στα Όσκαρ. Πρόκειται για κάτι που η Miriam Margolyes όχι μόνο δεν έχει κρύψει ότι την ενόχλησε, αλλά έχει σχολιάσει δημόσια με τον γνώριμο, αιχμηρό της τρόπο. Σε συνέντευξή της στον Graham Norton είχε δηλώσει με απόλυτη ειλικρίνεια ότι «έπρεπε να είχα προταθεί, αλλά δεν προτάθηκα» και πρόσθεσε ότι «ήμουν πολύ θυμωμένη γι’ αυτό».

Η ίδια θεωρεί ότι η Ακαδημία όφειλε να την είχε αναγνωρίσει για τη συμμετοχή της στο «The Age of Innocence» του Martin Scorsese το 1993. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ήμουν θαυμάσια σε αυτή την ταινία», αποδίδοντας μάλιστα με χιούμορ αλλά και πικρία την απουσία της από τις υποψηφιότητες στη Winona Ryder. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, η Winona Ryder προτάθηκε τότε ως Β’ γυναικείος ρόλος αντί για Α’ γυναικείος, γεγονός που, κατά τη Miriam Margolyes, της στέρησε τη δική της πιθανότητα να αναγνωριστεί στην ίδια κατηγορία. «Ήμουν έξαλλη», είχε πει, δίνοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αφοπλιστικές δηλώσεις που συνδέονται με την πολύχρονη σχέση της με το βραβευτικό σύστημα του Χόλιγουντ.

5. Η Jessie Buckley ένα βήμα πριν από μια ιστορική ιρλανδική πρωτιά

Η Jessie Buckley βρίσκεται φέτος μπροστά σε μια πιθανή ιστορική διάκριση, καθώς μπορεί να γίνει η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που θα κερδίσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Παρά το ισχυρό αποτύπωμα που έχουν αφήσει Ιρλανδές ηθοποιοί στον διεθνή κινηματογράφο, η συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει κατακτηθεί ποτέ από εκπρόσωπο της Ιρλανδίας. Στο παρελθόν είχαν φτάσει μέχρι την υποψηφιότητα ονόματα όπως η Saoirse Ronan και η Ruth Negga, ενώ η Brenda Fricker είχε κερδίσει Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου το 1989. Ωστόσο, το βραβείο του Α’ γυναικείου ρόλου παραμένει μέχρι σήμερα εκτός ιρλανδικής τροπαιοθήκης. Η φετινή πορεία της Jessie Buckley δείχνει πως αυτή η ιστορική εκκρεμότητα μπορεί να κλείσει.

Η ηθοποιός έχει ήδη κερδίσει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Critics Choice Awards, στις Χρυσές Σφαίρες, στα Bafta και στα Actor Awards, δημιουργώντας ένα σπάνιο momentum πριν από τα Όσκαρ. Αν επιβεβαιώσει την κυριαρχία της και στην Ακαδημία, θα γίνει η πρώτη ηθοποιός μετά τη Renée Zellweger για το «Judy» το 2020 που ολοκληρώνει το απόλυτο σερί των 5 μεγάλων βραβεύσεων της σεζόν στην ίδια κατηγορία.

6. Το «KPop Demon Hunters» στοχεύει σε ένα σπάνιο οσκαρικό νταμπλ

Το «KPop Demon Hunters» βρίσκεται φέτος σε θέση ισχύος, καθώς θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να πετύχει ένα σπάνιο οσκαρικό νταμπλ. Η επιτυχημένη παραγωγή του Netflix έχει τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει τόσο στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων όσο και στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού με το «Golden», που ερμηνεύει το φανταστικό γκρουπ Huntr/x της ταινίας. Αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, θα ακολουθήσει το παράδειγμα μόλις 2 άλλων ταινιών που κατάφεραν να κατακτήσουν αυτές τις 2 διακρίσεις την ίδια χρονιά. Η πρώτη ήταν το «Toy Story 3» το 2010 με το τραγούδι «We Belong Together», ενώ η δεύτερη ήταν το «Frozen» το 2013 με το παγκόσμιο φαινόμενο «Let It Go». Μια τέτοια διπλή νίκη δεν αποτυπώνει μόνο την καλλιτεχνική δύναμη της ταινίας, αλλά και την ικανότητά της να αποκτήσει ξεχωριστή πολιτισμική παρουσία τόσο σε επίπεδο αφήγησης όσο και σε επίπεδο μουσικής απήχησης.

7. Οι Rose Byrne, Kate Hudson και Amy Madigan διεκδικούν Όσκαρ χωρίς κινηματογραφική στήριξη

Οι Rose Byrne, Kate Hudson και Amy Madigan βρίσκονται φέτος σε μια ιδιαίτερη κατηγορία υποψηφίων, καθώς είναι οι μοναδικές υποψηφιότητες των ταινιών στις οποίες πρωταγωνιστούν. Οι τρεις ηθοποιοί εξασφάλισαν την αναγνώριση της Ακαδημίας για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «If I Had Legs I’d Kick You», «Song Sung Blue» και «Weapons», χωρίς καμία άλλη κατηγορία των Όσκαρ να αφορά τα συγκεκριμένα φιλμ.

Η περίπτωση αυτή θεωρείται πάντα ιδιαίτερα δύσκολη για έναν ηθοποιό που διεκδικεί το βραβείο, καθώς η ταινία δεν διαθέτει τη συνολική δυναμική μιας πολυυποψήφιας παραγωγής. Παρά ταύτα, η Amy Madigan φαίνεται να διατηρεί κάποιες πιθανότητες στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου. Η ιστορία δείχνει όμως πόσο δύσκολο είναι ένα τέτοιο επίτευγμα. Από το 2000 μέχρι σήμερα μόλις 5 ηθοποιοί κατάφεραν να κερδίσουν Όσκαρ ενώ ήταν η μοναδική υποψηφιότητα της ταινίας τους. Πρόκειται για τους Julianne Moore για το «Still Alice», Charlize Theron για το «Monster», Forest Whitaker για το «The Last King of Scotland», Christopher Plummer για το «Beginners» και Penelope Cruz για το «Vicky Cristina Barcelona».

8. Ο Timothée Chalamet ισοφαρίζει ένα επίτευγμα του Marlon Brando

Ο Timothée Chalamet συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στον θεσμό των Όσκαρ. Ο 30χρονος ηθοποιός γίνεται ο νεότερος άνδρας μετά τον Marlon Brando που συγκεντρώνει 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ ερμηνείας μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Ο Marlon Brando είχε πετύχει το ίδιο επίτευγμα το 1954, επίσης σε ηλικία 30 ετών, όταν έλαβε την τρίτη του υποψηφιότητα. Ο Timothée Chalamet διεκδικεί φέτος το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Marty Supreme», αν και τις τελευταίες εβδομάδες η δυναμική της υποψηφιότητάς του φαίνεται να έχει μειωθεί ελαφρώς. Η ιστορία πάντως δείχνει ότι η πορεία των μεγάλων ηθοποιών συχνά χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο ίδιος ο Marlon Brando δεν κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ παρά μόνο στην τέταρτη υποψηφιότητά του, για την ερμηνεία του στο «On the Waterfront». Ο Timothée Chalamet έχει ήδη χάσει την ευκαιρία να γίνει ο νεότερος νικητής Α’ Ανδρικού Ρόλου στην ιστορία των Όσκαρ. Το ρεκόρ αυτό ανήκει στον Adrien Brody, ο οποίος κέρδισε το βραβείο σε ηλικία 29 ετών για την ταινία «The Pianist» το 2001.

9. Η Νορβηγία γράφει φέτος τη δική της μικρή οσκαρική ιστορία

Οι φετινές υποψηφιότητες φέρνουν στο προσκήνιο και ένα σπάνιο στατιστικό για τη Νορβηγία. Στην ιστορία των Όσκαρ μόλις 3 Νορβηγοί ηθοποιοί έχουν προταθεί ποτέ για ερμηνευτικά βραβεία της Ακαδημίας. Εντυπωσιακό είναι ότι οι 2 από αυτούς βρίσκονται στις φετινές υποψηφιότητες. Πρόκειται για τις Renate Reinsve και Inga Ibsdotter Lilleaas, οι οποίες προτείνονται για τις ερμηνείες τους στο οικογενειακό δράμα «Sentimental Value». Μέχρι σήμερα η μοναδική Νορβηγίδα ηθοποιός που είχε αναγνωριστεί από την Ακαδημία ήταν η Liv Ullmann, η οποία είχε λάβει 2 υποψηφιότητες για τις ταινίες «The Emigrants» το 1972 και «Face to Face» το 1976. Η φετινή διπλή παρουσία Νορβηγών ηθοποιών υπογραμμίζει τη διεθνή δυναμική του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και τη σταδιακή διεύρυνση της οσκαρικής γεωγραφίας.

10. Ο Leonardo DiCaprio φτάνει τον Robert De Niro στην κορυφαία οσκαρική λίστα

Η ταινία «One Battle After Another» προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην εντυπωσιακή κινηματογραφική πορεία του Leonardo DiCaprio. Η υποψηφιότητα της ταινίας για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας αποτελεί την 12η φορά που μια παραγωγή στην οποία συμμετέχει ο Leonardo DiCaprio φτάνει στην κορυφαία κατηγορία της Ακαδημίας. Με αυτό το επίτευγμα ο ηθοποιός ισοφαρίζει τον Robert De Niro στη σχετική λίστα. Για τον Robert De Niro η πρώτη συμμετοχή σε υποψήφια ταινία ήταν το «The Godfather Part II» το 1974, ενώ ακολούθησαν φιλμ όπως τα «Raging Bull», «Goodfellas», «Joker» και «The Irishman».

Ο Leonardo DiCaprio εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία το 1997 με το «Titanic», πριν συνεχίσει με ταινίες όπως «The Departed», «Inception» και «Django Unchained». Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν μάλιστα μια ακόμη υποψηφιότητα όταν εμφανίστηκαν μαζί το 2023 στο «Killers of the Flower Moon». Παράλληλα, ο σκηνοθέτης της ταινίας «One Battle After Another», Paul Thomas Anderson, έχει τη δυνατότητα να πετύχει ένα εξαιρετικά σπάνιο επίτευγμα, κερδίζοντας προσωπικά 3 Όσκαρ την ίδια χρονιά για σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή. Μέχρι σήμερα μόνο 10 δημιουργοί έχουν καταφέρει ένα τέτοιο τριπλό κατόρθωμα. Την ίδια στιγμή ο Sean Penn, συμπρωταγωνιστής του Leonardo DiCaprio, θα μπορούσε να κατακτήσει το τρίτο του Όσκαρ ερμηνείας και να προστεθεί σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ ηθοποιών που περιλαμβάνει ονόματα όπως Frances McDormand, Meryl Streep, Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis, Ingrid Bergman και Walter Brennan. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει η Katharine Hepburn με 4 βραβεία.

11. Ο Wagner Moura μπαίνει σε ένα από τα πιο κλειστά κλαμπ των Όσκαρ

Ο Wagner Moura εντάσσεται φέτος σε μια από τις πιο σπάνιες κατηγορίες υποψηφιοτήτων στην ιστορία των Όσκαρ. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «The Secret Agent» συγκαταλέγεται πλέον στους ελάχιστους ηθοποιούς που έχουν προταθεί για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου σε ταινία που δεν είναι γυρισμένη στα αγγλικά.

Η λίστα αυτή είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή ονόματα του κινηματογράφου, όπως οι Javier Bardem, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini, Max von Sydow, Gérard Depardieu, Massimo Troisi, Antonio Banderas και Roberto Benigni. Από όλους αυτούς μόνο ο Roberto Benigni κατάφερε να μετατρέψει την υποψηφιότητά του σε νίκη, κερδίζοντας το Όσκαρ για την ταινία «Life is Beautiful» το 1997. Η υποψηφιότητα του Wagner Moura ενισχύει τη συνεχιζόμενη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας στα μεγάλα βραβεία της Ακαδημίας.

12. Μεγάλες επιστροφές στα Όσκαρ μετά από δεκαετίες απουσίας

Η φετινή τελετή χαρακτηρίζεται επίσης από μερικές εντυπωσιακές επιστροφές υποψηφίων ύστερα από μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η Kate Hudson επιστρέφει στις υποψηφιότητες για Όσκαρ έπειτα από 25 χρόνια χάρη στην ταινία «Song Sung Blue». Αντίστοιχα, ο Benicio del Toro προτείνεται ξανά για την ερμηνεία του στο «One Battle After Another», 22 χρόνια μετά την προηγούμενη υποψηφιότητά του. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση της Amy Madigan, η οποία επιστρέφει στη λίστα των υποψηφίων 40 χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για την ταινία «Twice in a Lifetime». Παρότι το διάστημα αυτό είναι εντυπωσιακό, δεν αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ. Αυτό ανήκει στον Judd Hirsch, ο οποίος επέστρεψε στις υποψηφιότητες με το «The Fabelmans» το 2023, 42 χρόνια μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για το «Ordinary People».

13. Delroy Lindo φέρνει τη μεγάλη έκπληξη της φετινής οσκαρικής σεζόν

Η υποψηφιότητα του Delroy Lindo για Β’ Ανδρικό Ρόλο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν. Ο ηθοποιός κατάφερε να φτάσει μέχρι τα Όσκαρ χωρίς να έχει προηγουμένως προταθεί στα Bafta, Χρυσές Σφαίρε ή Actor Awards. Παρότι τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζονται περιστασιακά, σπάνια οδηγούν τελικά σε νίκη. Η τελευταία φορά που ένας ηθοποιός εμφανίστηκε απευθείας στις οσκαρικές υποψηφιότητες χωρίς προγενέστερη αναγνώριση από τα μεγάλα βραβεία ήταν η Andrea Riseborough για την ταινία «To Leslie» το 2022. Αν ο Delroy Lindo καταφέρει να κερδίσει το βραβείο, θα γίνει ο πρώτος ηθοποιός που πετυχαίνει κάτι τέτοιο από το 2001, όταν η Marcia Gay Harden είχε κερδίσει για το «Pollock». Την ίδια στιγμή ο συμπρωταγωνιστής του Delroy Lindo στην ταινία «Sinners», Michael B. Jordan, μπορεί επίσης να γράψει ιστορία. Αν επαναλάβει τη νίκη του στα Actor Awards και επικρατήσει και στα Όσκαρ, θα γίνει ο πρώτος πρωταγωνιστής που κερδίζει τα δύο βραβεία χωρίς να έχει επικρατήσει προηγουμένως στις Χρυσές Σφαίρες, τα Bafta ή τα Critics Choice Awards.

Η φετινή τελετή των Όσκαρ αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και απρόβλεπτες ανατροπές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ο κινηματογράφος παραμένει ένας χώρος όπου η ιστορία, η τέχνη και η φαντασία συναντιούνται με τρόπο μοναδικό.

