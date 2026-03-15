Ησαΐας Ματιάμπα στο Mad Radio 106,2: «Ο γιος μου με έκανε να δω τη ζωή μου με άλλο μάτι»

Καλεσμένος στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning, στο Mad Radio 106,2 βρέθηκε ο Ησαΐας Ματιάμπα, ο οποίος μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, την προσωπική του ζωή και φυσικά τον γιο του, Ηρακλή.

Αναφερόμενος στις εμφανίσεις του και στα επαγγελματικά του σχέδια για το επόμενο διάστημα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε μια διαρκή περιοδεία τα τελευταία χρόνια, ενώ μοιράστηκε και τους επόμενους σταθμούς των live εμφανίσεών του.

Διάβασε επίσης: O Mr. Music στο Mad Radio 106,2: «O Akylas έχει γίνει εξαγώγιμο πολιτιστικό προϊόν»

«Βρίσκομαι σε μόνιμη περιοδεία, χειμώνα-καλοκαίρι, solo τα τελευταία τρία χρόνια σε Ελλάδα και Κύπρο και αυτή η χρονιά θα είναι η τελευταία που θα είμαι μόνος. Μόλις ολοκληρώθηκαν τα live σε Ηγουμενίτσα και Αγρίνιο. Οι επόμενοι σταθμοί είναι Φλώρινα στις 20/3, Πτολεμαΐδα στις 21/3, Αμύνταιο στις 24/3, Ίλιον στις 2/4 και Αίγιο στις 5/4. Επίσης, μετά το Πάσχα έρχονται εμφανίσεις για δύο Τετάρτες στο YODA, στο κέντρο της Αθήνας, στις 22/4 και 29/4. Όσοι θέλουν να ενημερώνονται για το πού θα παίζω live αρκεί να με ακολουθούν στα social μου!

«Αυτόν τον καιρό έχω ένα πρότζεκτ, το ακουστικό, αλλά διανύω την τελευταία μου χρόνια σε αυτό, στο να είμαι μόνος μου με μια κιθάρα και ένα μικρόφωνο. Μέσα στη καραντίνα, έγινε πανικός με τη δουλειά, είδα ότι θέλω να κάνω κάτι σε ακουστικό, παρόλο που είχα χρόνια να πιάσω κιθάρα. Οπότε ξεκίνησα να κάνω δειλά δειλά κάποια βήματα. Από το καλοκαίρι και μετά θέλω να επανέλθω με μια μπάντα και να έρθει μια συνεργασία που θα με κάνει να ξεκουραστώ. Γράφω συνέχεια επίσης κομμάτια στο στούντιο και ευελπιστώ τον Σεπτέμβρη να βγάλω το άλμπουμ που ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό», αποκάλυψε έπειτα για τα επαγγελματικά του.

Μιλώντας για το πότε κατάλαβε ότι θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής, αλλά και για τη στήριξη που δέχθηκε από την οικογένειά του, ο τραγουδιστής θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα και εξήγησε πως οι γονείς του στάθηκαν δίπλα του από την αρχή.

«Στην Πέμπτη Δημοτικού αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική, αλλά ήμουν 100% σίγουρος όταν ξεκίνησα να γράφω τραγούδια. Οι γονείς μου ήταν πολύ κουλ όταν τους το ανακοίνωσα. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ με τον γιο μου, θα τον υποστηρίζω σε ό,τι επιλέξει να κάνει. Δεν θα τον πιέσω να κάνει ό,τι κάνουν τα υπόλοιπα παιδιά. Μακάρι να είναι χαρούμενος με αυτό που θα επιλέξει και να το κάνει και δουλειά», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Αναφορικά με το γεγονός πως η Universal Pictures προχωρά στην ανάπτυξη μιας νέας βιογραφικής ταινίας για το συγκρότημα Bon Jovi, η οποία θα επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της πορείας του θρυλικού ροκ συγκροτήματος από το Νιου Τζέρσεϊ μέχρι την καθιέρωσή του στη διεθνή μουσική σκηνή, ο Ησαΐας Ματιάμπα ανέφερε πως αν γινόταν η ζωή του ταινία θα ήθελε να σταθεί σε δύο σημεία: Το ένα είναι στο ξεκίνημά του, πώς μετά το Λύκειο μπήκε κατευθείαν στα βαθιά και πώς αντιμετώπισε μια συνθήκη δύσκολη αλλά όμορφη και το δεύτερο στις δυσκολίες που αντιμετώπισε και στη φάση του αν θα παρατήσει την δουλειά αυτή ή όχι.

Έπειτα, η κουβέντα πήγε στον George Michael, ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο με την ανακοίνωση ενός αποκατεστημένου φιλμ συναυλίας και ενός live άλμπουμ από την ιστορική του περιοδεία «Faith Tour». Πάνω σε αυτό, ο τραγουδιστής είπε: «Θα ήθελα να δω σε μια τετοια συναυλιακή ταινία τον Peter Gabriel, που δεν υπάρχει μέχρι τώρα γιατί με έχει επηρεάσει πολύ η ζωή του, ενώ από Έλληνες θα ήθελα να δω τον Αλκίνοο Ιωαννίδη».

Αναφορικά με τα Oscar που έρχονται, ο τραγουδιστής είπε: «Βλέπω πολλές ταινίες, πηγαίνω πολύ σινεμά, αλλά δεν είναι ο στόχος τα Oscar, αλλά να μπορούμε να παρουσιάσουμε την ιστορία μας και την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Τα βραβεία έχουν το δικό τους σύστημα». Όσον αφορά τα ταξίδια και τα 5 βασικά πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις όταν βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα, ώστε να ζήσεις την κάθε στιγμή με σεβασμό και ασφάλεια, ο Ησαϊας τόνισε: «Πρέπει ως άνθρωπος να σέβεσαι και να υπάρχει κατανόηση. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να ταξιδεύεις, αλλάζει όλο σου το είναι. Ταξιδεύω και εγώ όσο μπορώ, θέλω ο γιος μου να γίνει πολίτης του κόσμου. Θα ήθελα να πάω πολύ στο τόπο καταγωγής του μπαμπά μου, το Κόνγκο της Αφρικής. Ήθελα να πάω μαζί του, αλλά έφυγε και δεν πρόλαβα, οπότε σκοπεύω να πάω με τον γιο μου. Όταν τα καταφέρω, θα νιώθω ότι ολοκληρώνομαι σαν άνθρωπος».

Για το αν έχει δεχθεί μπούλιγκ που προέρχεται από τη Αφρική, είπε: «Δεν ένιωσα ότι το χρώμα μου προκαλεί προβλήματα στη ζωή μου, σε αντίθεση με άλλα παιδιά. Έπαιρνα πολλή αγάπη από το σόι της μητέρας μου και ίσως να μην καταλάβαινα αν συνέβαινα κάτι τέτοιο. Αλλά αυτά που έχω νιώσει είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που έχουν νιώσει άλλοι. Βέβαια, υπήρχαν άνθρωποι αντιρατσιστές που όταν μάθαιναν ότι δεν έχω βιώσει μπούλινγκ, δεν τους άρεσε, ήθελαν να ήμουν τραγική φιγούρα. Ο ρατσισμός δυστυχώς δε θα πεθάνει ποτέ. Όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει χωρίς αγάπη, όλα γύρω του του φαίνονται παράξενα και ξένα».

Η συζήτηση, μετά, πήγε στις σχέσεις και στο ότι το μυστικό για να κρατήσεις τον σύντροφό σου ερωτευμένο δεν βρίσκεται σε μεγάλα δώρα ή ρομαντικά ταξίδια μόνο, αλλά σε μικρές, συνειδητές κινήσεις που δείχνουν αφοσίωση, προσοχή και σεβασμό. Αναφορικά λοιπόν με αυτό, ο τραγουδιστής εξήγησε: «Είναι ωραίο να μη στηριζόμαστε στα υλικά αγαθά αλλά θα κάνεις χαρούμενο τον άλλον αν του κάνει δώρα. Φυσικά, μια σχέση που έχει ουσία, δεν μπορεί να στηριχθεί στα δώρα. Οπότε, πρέπει να βρεις διάφορους τρόπους να κρατήσεις ζωντανό αυτό που αισθάνεσαι. Εμένα μια πολύ όμορφη συνθήκη, που είναι ο γιος μου, με έκανε να δω τη ζωή μου με άλλο μάτι, μου έφεε ισορροπίες που δεν είχα ποτέ στη ζωή μου, με έκανε να βλέπω τη ζωή πιο θετικά από ότι είναι. Μια σχέση θέλει αγάπη και πολλές υποχωρήσεις».

Διάβασε επίσης: Ο Stylianos στο Mad Radio 106,2: «Έχω συνεργαστεί σε ταινίες με τη Margot Robbie και την Millie Bobby Brown»

