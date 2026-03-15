Η σειρά που ανανέωσε το Netflix για 2η σεζόν πριν καν κάνει πρεμιέρα

Η συγκεκριμένη σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αργότερα μέσα στη χρονιά και να ξυπνήσει μνήμες νοσταλγίας στους παλιούς και νέους φαν

Το Netflix προχώρησε στην ανανέωση μιας πολύ αναμενόμενης σειράς για δεύτερη σεζόν, ακόμα πριν προβληθεί επίσημα η πρώτη. Πρόκειται για το «Little House on the Prairie», γνωστό στην Ελλάδα ως Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αργότερα μέσα στη χρονιά και να ξυπνήσει μνήμες νοσταλγίας στους παλιούς και νέους φαν. Η νέα παραγωγή επαναφέρει τη θρυλική τηλεοπτική σειρά των δεκαετιών ’70 και ’80, βασισμένη στα ημι-αυτοβιογραφικά βιβλία της Λόρα Ίνγκαλς-Ουάιλντερ, που αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στην Ελλάδα.

Η δημιουργός και showrunner της σειράς είναι η Ρεμπέκα Σόνενσαϊν, γνωστή από τα The Boys, Vampire Diaries και Archive 81. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Άλις Χάλσεϊ ως Λόρα Ίνγκαλς, τον Skywalker Hughes στο ρόλο της Μαίρη Ίνγκαλς, τον Λουκ Μπρέισι ως Τσαρλς Ίνγκαλς και την Κρόσμπι Φιτζγκέραλντ στον ρόλο της μητέρας της οικογένειας.

Διάβασε επίσης: Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer για το BTS The comeback LIVE | ARIRANG

Η επίσημη περιγραφή της σειράς αναφέρει ότι πρόκειται για ένα «ελπιδοφόρο οικογενειακό δράμα, μια επική αφήγηση επιβίωσης και μια αυθεντική ματιά στην Αμερικανική Δύση». Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση των εμβληματικών βιβλίων της Λόρα Ίνγκαλς-Ουάιλντερ, που αποτυπώνει τους αγώνες, τις χαρές και τις δυσκολίες εκείνων που διαμόρφωσαν τα σύνορα της εποχής. Η Jinny Howe, υπεύθυνη περιεχομένου του Netflix για ΗΠΑ και Καναδά, σχολίασε την ανανέωση για δεύτερη σεζόν πριν καν ξεκινήσει η πρώτη: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που δίνουμε το πράσινο φως για τη συνέχεια αυτής της όμορφης επανερμηνείας του Little House on the Prairie. Η δουλειά της Ρεμπέκα Σόνενσαϊν και όλου του καστ έχει δημιουργήσει μια ισχυρή βάση αφήγησης για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε σίγουροι ότι η σειρά θα συνεχίσει να προσφέρει συγκινήσεις και συναισθηματική αλήθεια που αγαπούν οι φαν».

Από την έκδοση του πρώτου βιβλίου τη δεκαετία του 1930, η σειρά έχει πουλήσει πάνω από 73 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 100 χώρες και έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 27 γλώσσες. Η τηλεοπτική σειρά του 1974 παραμένει ένα σημαντικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας, με τη ροή της να φτάνει τα 13,25 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης μόνο το 2024.

Η πρώτη σεζόν του «Little House on the Prairie» θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 9 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός κλασικού οικογενειακού έπους για μια νέα γενιά θεατών.

Διάβασε επίσης: Blue Therapy: Το πιο άβολο reality σχέσεων έκανε πρεμιέρα στο Netflix

