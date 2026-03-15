Μουσικά Νέα 15.03.2026

Ο Ed Sheeran μιλά για το cameo που συζητήθηκε όσο λίγα στο Game of Thrones

Ο Ed Sheeran θυμάται το σύντομο πέρασμά του από τη διάσημη σειρά Game of Thrones και εξηγεί γιατί κατανοεί τις αντιδράσεις των θαυμαστών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ed Sheeran μίλησε ανοιχτά για την πολυσυζητημένη εμφάνισή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones», παραδεχόμενος ότι η συμμετοχή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέρος του κοινού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Friends Keep Secrets», το οποίο παρουσιάζουν οι Benny Blanco και Lil Dicky, ο Ed Sheeran θυμήθηκε τη σύντομη αλλά ιδιαίτερα σχολιασμένη εμφάνισή του στη σειρά το 2017. Στο επεισόδιο της έβδομης σεζόν της σειράς, ο τραγουδιστής υποδύθηκε έναν στρατιώτη των Lannister που τραγουδά γύρω από τη φωτιά.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατανοεί γιατί η παρουσία του στη σειρά ενόχλησε ορισμένους θεατές. Όπως δήλωσε «Νομίζω ότι σίγουρα προκάλεσα κάποιες αντιδράσεις με την εμφάνισή μου στο Game of Thrones». Παρά τις αντιδράσεις, ο Ed Sheeran τόνισε ότι η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη για τον ίδιο. Όπως εξήγησε «Οι άνθρωποι αγαπούν αυτή τη σειρά. Αν σου ζητήσουν να εμφανιστείς σε αυτήν, η απάντηση είναι αμέσως ναι. Εγώ είπα ναι και το απόλαυσα».

Η παρουσία του Ed Sheeran στη σειρά είχε προκαλέσει τότε συζητήσεις μεταξύ των θαυμαστών, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι η εμφάνισή του αποσπούσε την προσοχή από τη δραματική ατμόσφαιρα της ιστορίας. Παρ’ όλα αυτά ο Lil Dicky υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του φίλου του, σημειώνοντας ότι η παρουσία του είχε «την κατάλληλη αίσθηση» για τη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε ότι αρκετές γνωστές προσωπικότητες είχαν εμφανιστεί στη σειρά «Game of Thrones» σε μικρούς ρόλους. Μεταξύ αυτών ήταν το συγκρότημα Sigur Rós, το οποίο εμφανίστηκε στη σκηνή του γάμου του βασιλιά Joffrey στην τέταρτη σεζόν, καθώς και το συγκρότημα Mastodon που εμφανίστηκε ως πολεμιστές των wildlings και μέλη του στρατού των νεκρών σε μεταγενέστερους κύκλους της σειράς. Επίσης ο ντράμερ των Coldplay Will Champion είχε συμμετάσχει στη σκηνή του λεγόμενου Red Wedding στην τρίτη σεζόν, ενώ ο τραγουδιστής της country Chris Stapleton εμφανίστηκε ως wildling στη μάχη του Winterfell στην όγδοη σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή του στη σειρά είχε παίξει ο φίλος του Gary Lightbody, τραγουδιστής του συγκροτήματος Snow Patrol, ο οποίος είχε επίσης εμφανιστεί στη σειρά σε παλαιότερη σεζόν. Σύμφωνα με τον Ed Sheeran, εκείνη την περίοδο η παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που πιθανόν ενίσχυσε τις αντιδράσεις των θεατών. Όπως είπε «Εκείνη την εποχή ήμουν παντού. Ίσως αυτό έκανε την εμφάνισή μου να φαίνεται πιο παράξενη». Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η κριτική αποτελεί συχνά μέρος της καριέρας του. Όπως σχολίασε «Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά στη διαδρομή μου. Δέχομαι συχνά έντονη κριτική για διάφορα πράγματα».

Η συζήτηση στο «Friends Keep Secrets» επεκτάθηκε και σε άλλες πτυχές της ζωής του Ed Sheeran, όπως η γνωριμία του με τον Lil Dicky αλλά και περιστατικά από την καθημερινότητά του. Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης για την εντυπωσιακή συλλογή κινηματογραφικών αναμνηστικών που διαθέτει.

Ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα αντικείμενα της συλλογής του βρίσκονται τα περίφημα ψαλίδια από τα χέρια του χαρακτήρα της ταινίας «Edward Scissorhands», καθώς και το κοστούμι του Dr. Evil από την ταινία «Austin Powers». Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στους παρουσιαστές της εκπομπής, οι οποίοι χαρακτήρισαν το αντικείμενο «ένα από τα πιο εντυπωσιακά κινηματογραφικά αναμνηστικά». Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή του στη σειρά, ο Ed Sheeran φαίνεται να θυμάται τη συμμετοχή του στο «Game of Thrones» με ιδιαίτερη θετική διάθεση, θεωρώντας την μια ξεχωριστή εμπειρία στην ήδη επιτυχημένη καλλιτεχνική του πορεία.

