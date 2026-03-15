Beauty 15.03.2026

Το εύκολο makeup trick που κάνει το βλέμμα να δείχνει ξεκούραστο μέσα σε δευτερόλεπτα

Το απλό makeup trick που φωτίζει αμέσως το βλέμμα και κάνει τα μάτια να δείχνουν πιο ξεκούραστα και λαμπερά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον κόσμο του μακιγιάζ, οι τάσεις και τα νέα προϊόντα αλλάζουν συνεχώς. Ωστόσο, πολλές φορές η μεγαλύτερη διαφορά στο αποτέλεσμα δεν προέρχεται από μια περίπλοκη τεχνική, αλλά από ένα μικρό και έξυπνο trick που φωτίζει το πρόσωπο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ένα από τα πιο διαχρονικά μυστικά των makeup artists για πιο ξεκούραστο και λαμπερό βλέμμα είναι η χρήση ενός μολυβιού σε ανοιχτή απόχρωση στο εσωτερικό του ματιού, στο λεγόμενο waterline.

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στα backstage των μεγαλύτερων fashion shows, καθώς μπορεί να δώσει άμεσα την αίσθηση φωτεινότητας και φρεσκάδας στο βλέμμα. Όταν τα μάτια δείχνουν κουρασμένα ή ελαφρώς θαμπά, μια τόσο μικρή κίνηση αρκεί για να δημιουργήσει πιο «ανοιχτό» και καθαρό αποτέλεσμα, κάνοντας ολόκληρη την περιοχή των ματιών να φαίνεται πιο ξεκούραστη.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Το trick με το nude μολύβι που φωτίζει το βλέμμα

Σε αντίθεση με το έντονο λευκό μολύβι που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές παλαιότερα, σήμερα προτιμώνται πιο φυσικές αποχρώσεις όπως nude, μπεζ ή απαλό champagne. Οι τόνοι αυτοί εξουδετερώνουν την ερυθρότητα που εμφανίζεται συχνά στο waterline, δημιουργώντας ένα πιο κομψό και διακριτικό αποτέλεσμα.

Ένα κρεμώδες μολύβι σε nude απόχρωση στο κάτω εσωτερικό του ματιού μπορεί να κάνει το βλέμμα να δείχνει αμέσως πιο ανοιχτό και φωτεινό, χωρίς να φαίνεται υπερβολικό. Το αποτέλεσμα είναι καθαρό, φρέσκο και ιδιαίτερα κολακευτικό για την καθημερινή εμφάνιση.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Η πινελιά λάμψης στην εσωτερική γωνία

Για ακόμη πιο φωτεινό αποτέλεσμα, η τεχνική αυτή μπορεί να συνδυαστεί με μια πολύ μικρή ποσότητα λαμπερής σκιάς ή highlighter στην εσωτερική γωνία των ματιών. Αποχρώσεις όπως champagne, περλέ ή απαλό ροζ αντανακλούν το φως και δημιουργούν την αίσθηση μεγαλύτερου και πιο «ξυπνημένου» βλέμματος.

Μια ελάχιστη ποσότητα προϊόντος αρκεί για να προσθέσει διάσταση στο μακιγιάζ των ματιών. Η μικρή αυτή πινελιά φωτίζει ολόκληρη την περιοχή γύρω από τα μάτια και δίνει μια πιο φρέσκια όψη, ακόμη και τις ημέρες που η κούραση είναι εμφανής.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Γιατί αυτή η τεχνική λειτουργεί

Οι ανοιχτές αποχρώσεις έχουν την ιδιότητα να αντανακλούν το φως, κάτι που βοηθά το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό και ξεκούραστο. Όταν εφαρμόζονται στο waterline ή στην εσωτερική γωνία, δημιουργούν οπτικά την αίσθηση μεγαλύτερων και πιο καθαρών ματιών.

Πρόκειται για ένα από τα πιο απλά αλλά αποτελεσματικά beauty tricks, που μπορεί να αλλάξει αισθητά το τελικό αποτέλεσμα του μακιγιάζ. Με ελάχιστη προσπάθεια, το βλέμμα αποκτά περισσότερη φρεσκάδα και φωτεινότητα, αποδεικνύοντας ότι συχνά τα πιο μικρά μυστικά είναι και τα πιο εντυπωσιακά.

Κεντρική Εικόνα: @nikki_makeup

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends beauty tricks μακιγιάζ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

