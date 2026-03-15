Screen News 15.03.2026

Ο Aaron Pierre ετοιμάζεται για επική συνάντηση με τον Superman στο Man of Tomorrow

Ο Aaron Pierre θα εμφανιστεί ως Green Lantern στη συνέχεια του «Superman» του James Gunn μετά το ντεμπούτο του στη σειρά «Lanterns»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο  Aaron Pierre ετοιμάζεται να ενταχθεί στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC με έναν σημαντικό ρόλο στη νέα ταινία «Man of Tomorrow», τη συνέχεια της ταινίας «Superman» που αναπτύσσει η DC Studios. Η συμμετοχή του Aaron Pierre έρχεται μετά την πρώτη του εμφάνιση ως Green Lantern John Stewart στη σειρά «Lanterns» του HBO. Στη συνέχεια της ιστορίας του Superman ο χαρακτήρας του Aaron Pierre θα συναντήσει τον ήρωα της DC σε μια από τις πρώτες μεγάλες διασταυρώσεις χαρακτήρων στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της εταιρείας.

Στην ταινία «Man of Tomorrow» επιστρέφουν οι David Corenswet και Nicholas Hoult στους ρόλους του Superman και του Lex Luthor αντίστοιχα. Στο καστ προστίθεται επίσης ο Γερμανός ηθοποιός Lars Eidinger, ο οποίος θα υποδυθεί τον Brainiac, έναν από τους πιο ευφυείς και επικίνδυνους αντιπάλους του Superman.

Διάβασε επίσης: Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.

Η ταινία γράφεται και σκηνοθετείται από τον James Gunn. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι στην Atlanta των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η κινηματογραφική πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου 2027.

Παράλληλα με την κινηματογραφική του παρουσία, ο Aaron Pierre θα εμφανιστεί στη σειρά «Lanterns» ως John Stewart, ένας νέος στρατιώτης του διαγαλαξιακού σώματος Lantern Corps. Στη σειρά συμπρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Kyle Chandler, ο οποίος υποδύεται τον θρυλικό Green Lantern Hal Jordan.

Διάβασε επίσης: Ο Pedro Almodóvar επιστρέφει στον ισπανικό κινηματογράφο και σχεδιάζει νέο φιλμ το 2027

Δες επίσης

Ο Ed Sheeran μιλά για το cameo που συζητήθηκε όσο λίγα στο Game of Thrones

Ο Oliver Stone μιλά για τον πόλεμο με αφορμή τα 40 χρόνια του Platoon

Το Netflix δίνει έως 600 εκατ. δολάρια για την AI εταιρεία του Ben Affleck

Ο James Cameron αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το Avatar 4

Σάρωσε η ταινία War of the Worlds στα Χρυσά Βατόμουρα 2026

Οι ταινίες που έγραψαν ιστορία στα Όσκαρ έρχονται στο ERTFLIX

56 Ημέρες: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ με τους Dove Cameron και Avan Jogia που θα σε καθηλώσει

Η Nikki Glaser θα είναι η παρουσιάστρια των Χρυσών Σφαιρών για τρίτη φορά

Η Nicole Kidman και ο Pedro Pascal στους παρουσιαστές των Όσκαρ 2026

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Διαβάστε στο «Π»: Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π»: Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί