Ο Aaron Pierre ετοιμάζεται για επική συνάντηση με τον Superman στο Man of Tomorrow

Ο Aaron Pierre θα εμφανιστεί ως Green Lantern στη συνέχεια του «Superman» του James Gunn μετά το ντεμπούτο του στη σειρά «Lanterns»

Ο Aaron Pierre ετοιμάζεται να ενταχθεί στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC με έναν σημαντικό ρόλο στη νέα ταινία «Man of Tomorrow», τη συνέχεια της ταινίας «Superman» που αναπτύσσει η DC Studios. Η συμμετοχή του Aaron Pierre έρχεται μετά την πρώτη του εμφάνιση ως Green Lantern John Stewart στη σειρά «Lanterns» του HBO. Στη συνέχεια της ιστορίας του Superman ο χαρακτήρας του Aaron Pierre θα συναντήσει τον ήρωα της DC σε μια από τις πρώτες μεγάλες διασταυρώσεις χαρακτήρων στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της εταιρείας.

Στην ταινία «Man of Tomorrow» επιστρέφουν οι David Corenswet και Nicholas Hoult στους ρόλους του Superman και του Lex Luthor αντίστοιχα. Στο καστ προστίθεται επίσης ο Γερμανός ηθοποιός Lars Eidinger, ο οποίος θα υποδυθεί τον Brainiac, έναν από τους πιο ευφυείς και επικίνδυνους αντιπάλους του Superman.

Η ταινία γράφεται και σκηνοθετείται από τον James Gunn. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι στην Atlanta των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η κινηματογραφική πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου 2027.

Παράλληλα με την κινηματογραφική του παρουσία, ο Aaron Pierre θα εμφανιστεί στη σειρά «Lanterns» ως John Stewart, ένας νέος στρατιώτης του διαγαλαξιακού σώματος Lantern Corps. Στη σειρά συμπρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Kyle Chandler, ο οποίος υποδύεται τον θρυλικό Green Lantern Hal Jordan.

