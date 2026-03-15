Ο Oliver Stone μιλά για τον πόλεμο με αφορμή τα 40 χρόνια του Platoon

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Platoon», ο σκηνοθέτης Oliver Stone μίλησε για την ιστορική παραγωγή που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το Hollywood απεικονίζει τον πόλεμο, αλλά και για τις πολιτικές του απόψεις που, όπως ο ίδιος παραδέχεται, επηρέασαν την καριέρα του. Η ταινία «Platoon», η οποία βασίστηκε στις προσωπικές εμπειρίες του Oliver Stone από τη θητεία του στον πόλεμο του Βιετνάμ το 1967 και το 1968, αποτέλεσε μια από τις πιο ρεαλιστικές και σκληρές κινηματογραφικές απεικονίσεις της σύγκρουσης. Σε αντίθεση με τις ηρωικές αφηγήσεις που κυριαρχούσαν σε άλλες πολεμικές ταινίες της εποχής, όπως η σειρά «Rambo», η ιστορία του Oliver Stone επικεντρώθηκε στο χάος, την αγριότητα και την ψυχολογική φθορά των στρατιωτών στο πεδίο της μάχης.

Η ταινία ακολουθεί έναν νεαρό ιδεαλιστή στρατιώτη, τον οποίο υποδύεται ο Charlie Sheen, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με την ωμή πραγματικότητα του πολέμου. Παρότι ο εχθρός παραμένει συχνά αόρατος μέσα στη ζούγκλα, η κάμερα δεν αποφεύγει να δείξει τις τραγικές συνέπειες της σύγκρουσης για τους στρατιώτες.

Παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων και το γεγονός ότι στο καστ συμμετείχαν τότε σχετικά άγνωστοι ηθοποιοί όπως οι Willem Dafoe, Forest Whitaker και Johnny Depp, η ταινία γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία. Το «Platoon» συγκέντρωσε 137,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έγινε η τρίτη πιο εμπορική ταινία του 1986. Η επιτυχία συνεχίστηκε και στα βραβεία της Ακαδημίας. Το «Platoon» απέσπασε συνολικά 6 Όσκαρ, ανάμεσά τους το βραβείο καλύτερης ταινίας και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Oliver Stone.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για να καταφέρει να γυρίσει την ταινία. Όπως ανέφερε «Απορριφθήκαμε για 10 χρόνια. Πολλοί θεωρούσαν ότι το σενάριο ήταν υπερβολικά απαισιόδοξο. Πρέπει να θυμάστε ότι η ταινία δημιουργήθηκε σε μια εποχή που η αγορά δεν ήταν καθόλου φιλική σε αντιπολεμικές ιστορίες για το Βιετνάμ. Εγώ προσπαθούσα να πω την αλήθεια και να αποκαλύψω ορισμένα ψέματα που είχαν ειπωθεί για τον πόλεμο».

Παρά τις δυσκολίες της παραγωγής, το κοινό αγκάλιασε την ταινία. Ο Oliver Stone παραδέχθηκε ότι ακόμη και ο ίδιος εξεπλάγη από την ανταπόκριση των θεατών. Όπως είπε «Δεν είμαι κοινωνιολόγος και δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τι συνέβη. Αυτό που ξέρω είναι ότι γυρίσαμε μια ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού στις Φιλιππίνες. Όταν ολοκληρώθηκε, κάτι είχε αλλάξει στη συλλογική συνείδηση της χώρας. Είχαν προηγηθεί ταινίες όπως το «Rambo» και το «Missing in Action» που προωθούσαν την ιδέα ότι έπρεπε να επιστρέψουμε στο Βιετνάμ για να ξαναπολεμήσουμε. Εγώ παρουσίαζα μια εντελώς διαφορετική οπτική. Ο πόλεμος είναι κόλαση και το Βιετνάμ ήταν μια χαμένη υπόθεση. Δεν είχαμε καμία δουλειά να βρισκόμαστε εκεί».

Ο Oliver Stone εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε διεθνείς συγκρούσεις. Αναφερόμενος στις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, υποστήριξε ότι η χώρα δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος. «Είναι σαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν μαθαίνουμε ποτέ το μάθημά μας» ανέφερε.

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε επίσης στις συνέπειες που είχαν οι πολιτικές του απόψεις στην καριέρα του στο Hollywood. Όπως παραδέχθηκε «Αισθάνομαι απογοήτευση. Όλα αυτά τα χρόνια μιλούσα δυνατά για τις πεποιθήσεις μου και η καριέρα μου επηρεάστηκε από αυτό. Έχω μάθει το μάθημά μου. Να κρατάς τις απόψεις σου για τον εαυτό σου».

Ο Oliver Stone θυμήθηκε ακόμη τις πρώτες του προσπάθειες να μεταφέρει τις εμπειρίες του από τον πόλεμο στον κινηματογράφο. Μετά την επιστροφή του από το Βιετνάμ το 1968 έγραψε ένα σενάριο με τίτλο «Break», το οποίο περιέγραφε την εμπειρία ενός στρατιώτη μέσα από ένα σουρεαλιστικό πρίσμα. Το σενάριο είχε σταλεί στον Jim Morrison και βρέθηκε στο διαμέρισμά του στο Παρίσι όταν πέθανε ο μουσικός. Αργότερα το κείμενο επιστράφηκε στον Oliver Stone όταν εργαζόταν στην ταινία «The Doors» και αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του «Platoon».

Ο Oliver Stone μίλησε και για την επιλογή του Charlie Sheen στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας. Αρχικά το σχέδιο προέβλεπε ότι τον ρόλο θα αναλάμβανε ο Emilio Estevez, ωστόσο η παραγωγή καθυστέρησε και όταν επανεκκινήθηκε το 1986 ο Charlie Sheen θεωρήθηκε πιο κατάλληλος για τον χαρακτήρα. Όπως εξήγησε ο σκηνοθέτης «Ο Charlie ήταν 19 ή 20 ετών και είχε μια αθωότητα που μου θύμιζε τον εαυτό μου όταν βρισκόμουν στο Βιετνάμ».

Η παραγωγή της ταινίας ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Ο Oliver Stone έστειλε το σύνολο των ηθοποιών σε εντατική στρατιωτική εκπαίδευση πριν από τα γυρίσματα, ώστε να αποδώσουν πιο ρεαλιστικά τον ρόλο των στρατιωτών. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε δύσκολες συνθήκες στις Φιλιππίνες και διήρκεσαν 48 συνεχόμενες ημέρες.

Αναπολώντας εκείνη την περίοδο, ο Oliver Stone δήλωσε ότι η τελευταία ημέρα των γυρισμάτων παραμένει μια από τις πιο έντονες στιγμές της καριέρας του. Όπως ανέφερε «Είχα την αίσθηση ότι είχαμε δημιουργήσει κάτι σημαντικό. Δεν ήξερα αν η ταινία θα πετύχει ή αν θα τη δει πολύς κόσμος. Αλλά η συνείδησή μου ήταν καθαρή. Ένιωθα ότι είχα καταφέρει κάτι στη ζωή μου που θα μπορούσε να αντέξει στον χρόνο».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…