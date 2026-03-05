Streaming News 05.03.2026

Blue Therapy: Το πιο άβολο reality σχέσεων έκανε πρεμιέρα στο Netflix

Aληθινά ζευγάρια σε κρίση, ωμές συνεδρίες και έντονες αποκαλύψεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix έφερε στις οθόνες μας ένα reality που δεν θυμίζει σε τίποτα όσα έχουμε συνηθίσει. Το Blue Therapy δεν έχει ρομαντικά ραντεβού, εξωτικά ταξίδια ή σκηνές γεμάτες ροδοπέταλα. Δεν υπάρχουν «honeymoon» φάσεις ούτε δραματικά cliffhangers φτιαγμένα για εντυπωσιασμό. Υπάρχει ένας καναπές, κάμερες που καταγράφουν τα πάντα και συζητήσεις που πολλές φορές πονάνε περισσότερο απ’ όσο θα άντεχε κανείς να δει, πόσο μάλλον να ζήσει.

Η ιδέα γεννήθηκε το 2021 στο YouTube από το Trend Centrl και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετατράπηκε σε διαδικτυακό φαινόμενο. Κάθε επεισόδιο πυροδοτούσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με τους χρήστες να αποδομούν τις συνεδρίες σχεδόν καρέ-καρέ και να αναλύουν κάθε φράση, κάθε παύση, κάθε βλέμμα. Δεν ήταν απλώς ένα ακόμα reality· ήταν μια ωμή καταγραφή σχέσεων σε κρίση, χωρίς φίλτρα και χωρίς ωραιοποιήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η The Guardian το χαρακτήρισε «το πιο εκρηκτικό reality της χρονιάς», επισημαίνοντας πως η δύναμή του βρίσκεται ακριβώς στην αμηχανία και την αλήθεια που ξεγυμνώνει μπροστά στην κάμερα.

Στη νέα του μορφή για το Netflix, το Blue Therapy αποκτά πιο δομημένη αφήγηση, χωρίς όμως να χάνει την έντασή του. Η σεζόν αποτελείται από 8 επεισόδια και ακολουθεί 7 αληθινά ζευγάρια που βρίσκονται ένα βήμα πριν τον οριστικό χωρισμό. Για εκείνους, η συμμετοχή δεν είναι ένα τηλεοπτικό πείραμα αλλά η ύστατη προσπάθεια να σώσουν τη σχέση τους. Στον ρόλο της συμβούλου σχέσεων βρίσκεται η Karen Doherty, η οποία αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τις συνεδρίες και να φέρει στην επιφάνεια όσα έμεναν κρυμμένα για χρόνια.

Οι συζητήσεις αγγίζουν βαθιά ριζωμένους φόβους, ανείπωτα μυστικά, προδοσίες, ζήλια και οικονομικές εντάσεις, αλλά και διαφορετικές προσδοκίες για το μέλλον. Τίποτα δεν μένει εκτός τραπεζιού. Το στοιχείο όμως που κάνει τη σειρά ακόμη πιο άβολη και άρα πιο εθιστική είναι ότι η διαδικασία δεν περιορίζεται στο δωμάτιο της θεραπείας. Φίλοι και συγγενείς εμπλέκονται, εκφράζουν άποψη, παίρνουν θέση και συχνά ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση συναισθημάτων που ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός «κλασικού» reality.

Η επιτυχία της αρχικής YouTube εκδοχής βασίστηκε στο ότι το κοινό έβλεπε τον εαυτό του μέσα στις ιστορίες. Ένα «δεν με ακούς», ένα «νιώθω μόνος μέσα στη σχέση», ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακής επικοινωνίας που μοιάζει οικείο. Το Blue Therapy δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις ούτε happy endings με εγγύηση. Αντίθετα, σε φέρνει αντιμέτωπο με την πραγματικότητα των σχέσεων, εκεί όπου η αγάπη συνυπάρχει με τον θυμό, την απογοήτευση και την ανάγκη για επιβεβαίωση.

Αν κρίνουμε από την επιτυχία που σημείωσαν άλλα κοινωνικά πειράματα σχέσεων, όπως το Love Is Blind, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το Blue Therapy θα γεμίσει timelines με αποσπάσματα συνεδριών, TikTok αναλύσεις και Instagram ψηφοφορίες τύπου «Team A ή Team B;». Η πρεμιέρα έγινε στις 4 Μαρτίου.

Blue Therapy netflix νέες σειρές
