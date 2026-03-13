TV 13.03.2026

Moments: Τα παιδικά χρόνια του Γιώργου Καπουτζίδη στη πρεμιέρα με τη Ζέτα Μακρυπούλια

Το «Μοments» μάς καλεί στην πρεμιέρα του, γιατί κάθε ζωή είναι μια ιστορία γεμάτη στιγμές… και κάποιες αξίζει να τις ζούμε ξανά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «Moments» έρχεται στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00 για να φέρει στη σκηνή τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από τις στιγμές που τους καθόρισαν. Στην πρεμιέρα της εκπομπής, πρωταγωνιστής θα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια, η εκπομπή αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, ενώ οι αφηγήσεις και οι εκπλήξεις οδηγούν το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι μνήμης. Σε μια σύγχρονη σκηνογραφική πρόταση που θυμίζει θεατρική σκηνή, η ζωή του Γιώργου Καπουτζίδη ξετυλίγεται μέσα από πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία του.

Στο πρώτο επεισόδιο, οι τηλεθεατές θα ταξιδέψουν στις Σέρρες, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα δουν τη γειτονιά και το πατρικό του σπίτι, θα μάθουν τα παιδικά του όνειρα και θα ζήσουν δυνατές στιγμές μαζί με φίλους, συγγενείς και συνεργάτες του.

Στο πλατό, εμφανίζονται πρόσωπα-έκπληξη από αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές του, όπως η Σμαράγδα Καρύδη από το «Παρά Πέντε», η Γιούλη Τσαγκαράκη από τις «Σέρρες», η Μαριέλλα Σαββίδου από την «Εθνική Ελλάδος» και η Μαρία Ανδρούτσου από τις «Σαββατογεννημένες».

Στη σκηνή του «Moments», ξεδιπλώνονται στιγμές γέλιου, συγκίνησης και απρόσμενες αποκαλύψεις: η ανιψιά και η αδελφή του μιλούν για εκείνον με αγάπη και συνεργάτες από θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές μοιράζονται αστείες και συγκινητικές ιστορίες, που έχουν ζήσει μαζί του και δεν έχουν ακουστεί ξανά.

Η μεγάλη αγάπη του Γιώργου για τη Eurovision, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της πορείας του, φέρνει στο «Moments» και την Κλαυδία. Μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς είναι όταν η Ζέτα βρίσκει στίχους που της είχε στείλει ο Γιώργος πριν από χρόνια για συμμετοχή στη Eurovision και, με τη βοήθεια του μαέστρου της ορχήστρας, τους μελοποιεί και πλέον το τραγούδι είναι έτοιμο για τον διαγωνισμό.

Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Γιατί το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00 στο «Moments» θα ζήσουμε πολλές ακόμα ξεχωριστές αφηγήσεις, θα νιώσουμε πολλά συναισθήματα και θα δούμε ακόμα περισσότερα αγαπημένα πρόσωπα που θα μας ταξιδέψουν στη ζωή του Γιώργου Καπουτζίδη και στις στιγμές που τον καθόρισαν. Κάθε επεισόδιο του «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια είναι μια αληθινή εμπειρία ζωής.

