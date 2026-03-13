TV 13.03.2026

Mega και Alpha ετοιμάζουν σειρές θρησκευτικού περιεχομένου – Αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστές

Πρόκειται για παραγωγές με θρησκευτική θεματολογία, οι οποίες θα παρουσιάζουν τη ζωή σημαντικών Αγίων της Ορθοδοξίας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή Ώρα για Ψυχαγωγία πληροφορίες για δύο νέες τηλεοπτικές σειρές που ετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν στα κανάλια Mega και Alpha. Όπως ανέφερε, πρόκειται για παραγωγές με θρησκευτική θεματολογία, οι οποίες θα παρουσιάζουν τη ζωή σημαντικών Αγίων της Ορθοδοξίας, ενώ αποκάλυψε και τα ονόματα των ηθοποιών που αναμένεται να αναλάβουν τους βασικούς ρόλους.

Αρχικά αναφέρθηκε στη σειρά που ετοιμάζεται στο Mega και θα επικεντρώνεται στον βίο του Άγιου Ιωσήφ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον κεντρικό ρόλο έχει αναλάβει ο Άρης Σερβετάλης. Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι η συγκεκριμένη σειρά δεν θα είναι η μοναδική με θρησκευτικό περιεχόμενο που θα δούμε στην ελληνική τηλεόραση την επόμενη χρονιά, υπονοώντας ότι θα υπάρξει έντονος ανταγωνισμός στη μικρή οθόνη.

https://www.instagram.com/aris_servetalis/

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο Alpha ετοιμάζει τη δική του παραγωγή, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικά την «απάντηση» στο project του Mega. Η νέα σειρά θα βασίζεται στη ζωή του Άγιου Νεκτάριου και θα προβληθεί επίσης την επόμενη σεζόν.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του Alpha φαίνεται πως έχει εξασφαλίσει ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, ένας ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές, τόσο σε σειρές εποχής όσο και σε σύγχρονες ιστορίες. Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί σε έργο με θρησκευτικό περιεχόμενο, οι άνθρωποι της παραγωγής θεωρούν ότι ταιριάζει ιδιαίτερα στον ρόλο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ήδη «κλειδώσει» ως πρωταγωνιστής.

Όπως σημειώθηκε στο ρεπορτάζ, μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί άλλα ονόματα για το υπόλοιπο καστ της σειράς. Η συγκεκριμένη πληροφορία έγινε γνωστή μόλις τις τελευταίες ημέρες, ενώ αρχικά υπήρχαν σκέψεις η προβολή της να τοποθετηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, πιθανόν κοντά στην περίοδο του Πάσχα, όταν το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους θεματολογία είναι μεγαλύτερο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, το κανάλι φαίνεται πως εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την πρεμιέρα της σειράς και να τη φέρει νωρίτερα στο πρόγραμμα, πιθανότατα στην αρχή της νέας τηλεοπτικής σεζόν, γύρω στον προσεχή Οκτώβριο.

Alpha TV MegaTV Ελληνικές Σειρές
