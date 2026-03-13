Ο Στέλιος Ζωντός στο MAD Forum 2026: «Ο αλγόριθμος δεν σε αφήνει να δεις τον κόσμο έξω από τα ενδιαφέροντά σου»

Στο πλαίσιο του MAD Forum 2026, η συζήτηση για τη σχέση τεχνολογίας, νέας γενιάς και δημόσιου διαλόγου ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί. Στην ενότητα «TikTok, Νέοι και Πολιτική», υπό τον συντονισμό του Νίκου Κοψιδά, ο Στέλιος Ζωντός, Managing Partner της The Newtons Laboratory, ανέλυσε το νέο περιβάλλον όπου οι πολιτικοί δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο τους αντιπάλους τους, αλλά και την τεράστια ροή από trends και memes που κυριαρχούν στις πλατφόρμες.

Ο κ. Ζωντός επεσήμανε ότι το συχνότερο λάθος είναι η μεταφορά της λογικής της τηλεόρασης ή του Τύπου στα social media, αντί για μια ουσιαστική προσαρμογή στην κουλτούρα του κάθε μέσου. Εστιάζοντας στη λειτουργία του αλγορίθμου, εξήγησε ότι αυτός δημιουργεί ένα κλειστό περιβάλλον ενδιαφερόντων: «Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να ακούσεις τη διαφορετική άποψη. Δεύτερον, με τον αλγόριθμο η είδηση, η άποψη, η γνώμη, το μήνυμα έρχεται σε εσένα, δεν το ψάχνεις εσύ».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση επικοινωνιακών «οχημάτων», όπως τα memes, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται ως εργαλεία σε πολιτικούς και εταιρικούς πολέμους. Όπως τόνισε ο κ. Ζωντός, η επικοινωνία σήμερα περιστρέφεται γύρω από ένα συγκεκριμένο «νόμισμα»: «Για εμένα το πιο ισχυρό νόμισμα που υπάρχει στον σημερινό παγκόσμιο κόσμο είναι το νόμισμα της προσοχής, γιατί όλα αυτά γίνονται για να κερδίσουν την προσοχή μου».

Καταλήγοντας, απηύθυνε μια έκκληση για κριτική σκέψη απέναντι στην ψηφιακή κατανάλωση, σημειώνοντας ότι «πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το πού δίνουμε αυτό το νόμισμα και να κατανοήσουμε ότι ο κόσμος των social media πολλές φορές λίγη σχέση έχει με τον πραγματικό κόσμο». Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε ότι η επιτυχία στην ψηφιακή εποχή δεν κρίνεται μόνο από τη δημοφιλία, αλλά από την αυθεντικότητα και την επίγνωση των ορίων της πλατφόρμας.

