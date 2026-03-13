Tech News 13.03.2026

Ο Παύλος Γερουλάνος στο MAD Forum 2026: «Τα social media γενικά έχουν γίνει ο μεγάλος εξισορροπιστής»

Ο Παύλος Γερουλάνος αναλύει στο MAD Forum 2026 πώς το TikTok και οι αλγόριθμοι αναδιαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες επαναπροσδιορίζουν τη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο, το MAD Forum 2026 έθεσε στο επίκεντρο τις μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τη νέα γενιά. Η θεματική ενότητα «TikTok, Νέοι και Πολιτική», υπό τον συντονισμό του ειδικού στη στρατηγική επικοινωνίας Νίκου Κοψιδά, εστίασε στον μετασχηματισμό της πολιτικής επικοινωνίας μέσα από τα social media και ιδιαίτερα το TikTok.

Ο Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής Α’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, μοιράστηκε την εμπειρία του από τη μετάβαση από τα παραδοσιακά μέσα στην ψηφιακή εποχή. Υπογράμμισε τον κίνδυνο η πολιτική να εγκλωβιστεί στην επιφάνεια και την εικόνα, χάνοντας την πολυπλοκότητα κρίσιμων ζητημάτων όπως η οικονομία. Ωστόσο, αναγνώρισε τη δύναμη των νέων μέσων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα social media έχουν γίνει ο μεγάλος εξισορροπιστής, ο χώρος που ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, κάτι το οποίο δεν υπήρχε όταν εγώ μεγάλωνα».

Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής Α’ Αθήνας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Κ.Τ.Ε. Οικονομίας (Ταμείο Ανάκαμψης) στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Σχολιάζοντας τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, ο κ. Γερουλάνος στάθηκε στην επίδραση των αλγορίθμων, επισημαίνοντας ότι «δίνουν περισσότερη έμφαση στο συναίσθημα και συγκεκριμένα στο άσχημο συναίσθημα», γεγονός που δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα με θετικά και αρνητικά στοιχεία. Όπως εξήγησε, ενώ πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο πρόσβασης στο ευρύ κοινό, ενέχει τον κίνδυνο της άμεσης απόρριψης αν το μήνυμα δεν προσαρμοστεί στους κανόνες του μέσου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε την ανάγκη για στρατηγική προσαρμογή χωρίς να θυσιάζεται το περιεχόμενο, αναφέροντας πως «κάθε γενιά έχει το δικό της μέσο, επικοινωνεί με τον δικό της τρόπο και όπως με τα άλλα μέσα πρέπει να βρεις τον τρόπο που λες κάτι για να περάσει το μήνυμά σου». Με αυτόν τον τρόπο, ανέδειξε τη σημασία του σεβασμού στην πολυπλοκότητα των θεμάτων, ακόμη και όταν αυτά πρέπει να χωρέσουν σε βίντεο λίγων δευτερολέπτων.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

mad forum Mad Forum 2026
