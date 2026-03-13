Celeb News 13.03.2026

Άννα Πρέλεβιτ: Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Νικήτα Νομικό

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή και φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός ετοιμάζονται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε η ίδια η Άννα Πρέλεβιτς, κόρη του πρώην μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από την παραλία, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή και φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά: «Εγώ, εσύ, εμείς», αφήνοντας να εννοηθεί ότι σύντομα η οικογένειά τους θα μεγαλώσει.

https://www.instagram.com/annaprelevic/

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα απάτης – «Θέλει προσοχή παιδιά»

Με αυτόν τον τρόπο η Άννα Πρέλεβιτς επιβεβαίωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου 5 χρόνια. Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, αδελφός της Δούκισσας Νομικού, γνωρίστηκαν το 2021 μέσω κοινών φίλων και από την αρχή προτίμησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε και η πρόταση γάμου, ενώ τον Μάιο του 2023 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Παρότι η Άννα Πρέλεβιτς δεν συνηθίζει να μιλά συχνά δημόσια για τον σύζυγό της, μοιράζεται κατά καιρούς στα social media κοινές φωτογραφίες τους από ταξίδια, διακοπές και στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Διάβασε επίσης: Σάκης Ρουβάς: Μάς δείχνει τα 5 πιο… άκυρα πράγματα που έχει μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άννα Πρέλεβιτς ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Νικήτας Νομικός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη ανάρτηση για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Εμμανουήλ Καραλής: Εμφανίστηκε με το «Ferto» του Akyla στο διεθνές μίτινγκ στίβου Mondo Classic

Lily Collins: Στον αέρα το video με το γύρισμα που έκανε στην Ελλάδα

Ελένη Μενεγάκη: Βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού από τον Μάκη Παντζόπουλο με μια μακροσκελή ανάρτηση

Ο Barack και η Michelle Obama αναβιώνουν το Proof στο Broadway

Ο Jack Osbourne ξανά πατέρας και έδωσε στην κόρη του το όνομα Ozzy

Jennifer Lopez: Απολαμβάνει την εργένικη ζωή και δηλώνει πιο ελεύθερη από ποτέ

Kylie Jenner: Mιλά για τα σχέδιά της να αποκτήσει περισσότερα παιδιά

Britney Spears: Ο λόγος που η φωτογραφία της σύλληψής της δεν θα δημοσιοποιηθεί

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί