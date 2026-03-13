Άννα Πρέλεβιτ: Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Νικήτα Νομικό

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός ετοιμάζονται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε η ίδια η Άννα Πρέλεβιτς, κόρη του πρώην μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από την παραλία, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή και φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά: «Εγώ, εσύ, εμείς», αφήνοντας να εννοηθεί ότι σύντομα η οικογένειά τους θα μεγαλώσει.

Με αυτόν τον τρόπο η Άννα Πρέλεβιτς επιβεβαίωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου 5 χρόνια. Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός, αδελφός της Δούκισσας Νομικού, γνωρίστηκαν το 2021 μέσω κοινών φίλων και από την αρχή προτίμησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε και η πρόταση γάμου, ενώ τον Μάιο του 2023 παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Παρότι η Άννα Πρέλεβιτς δεν συνηθίζει να μιλά συχνά δημόσια για τον σύζυγό της, μοιράζεται κατά καιρούς στα social media κοινές φωτογραφίες τους από ταξίδια, διακοπές και στιγμές της καθημερινότητάς τους.

