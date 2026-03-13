Η Σουηδία γίνεται ο πρώτος «συνταγογραφούμενος» ταξιδιωτικός προορισμός

Σε μια εποχή όπου η ιατρική κοινότητα αναζητά νέους τρόπους πρόληψης και ενίσχυσης της ευεξίας, η Σουηδία επιχειρεί να συνδέσει την υγεία με τον τουρισμό με έναν πρωτότυπο τρόπο. Μέσα από μια νέα διεθνή πρωτοβουλία, η χώρα προβάλλεται ως ο πρώτος ταξιδιωτικός προορισμός στον κόσμο που μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ιατρικής «συνταγής» για καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον οργανισμό Visit Sweden και βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες που αναδεικνύουν τα οφέλη της φύσης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της πολιτιστικής δραστηριότητας για τη σωματική και ψυχική ευεξία. Στο πλαίσιο αυτό, γιατροί καλούνται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προτείνουν στους ασθενείς τους ταξίδια στη Σουηδία ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου φροντίδας της υγείας.

Μια νέα διεθνής έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία YouGov έδειξε ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν είχε ακούσει ποτέ για τις λεγόμενες «συνταγές φύσης», «κοινωνικές συνταγές» ή «πολιτιστικές συνταγές» από γιατρούς. Ωστόσο σχεδόν 2 στους 3 δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν μια τέτοια σύσταση εάν τους προτεινόταν από έναν επαγγελματία υγείας.

Η Stacy Beller Stryer, αναπληρώτρια ιατρική διευθύντρια του οργανισμού ParkRXAmerica, υπογράμμισε ότι η φύση και η κοινωνική ζωή μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυρά μέσα αποκατάστασης της υγείας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η φύση, τα κοινωνικά περιβάλλοντα και ο πολιτισμός έχουν αποδεδειγμένη αναζωογονητική δύναμη και η Σουηδία διαθέτει αυτά τα στοιχεία σε αφθονία. Θα καλωσόριζα τη δυνατότητα να συζητώ με τους ασθενείς μου πώς η σουηδική φύση και ο τρόπος ζωής της χώρας θα μπορούσαν να ωφελήσουν την υγεία τους και θα ήμουν ανοιχτή στο να συνταγογραφήσω ένα ταξίδι εκεί εάν το ζητούσαν».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η επαφή με τη φύση παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική και ψυχική ευεξία. Τα τελευταία χρόνια, οι λεγόμενες «συνταγές φύσης» έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται ως στρατηγική πρόληψης, καθώς πλήθος μελετών δείχνει ότι η παραμονή σε φυσικά περιβάλλοντα μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία, να μειώσει το στρες και να ενισχύσει τη φυσική δραστηριότητα.

Η Stacy Beller Stryer σημείωσε επίσης ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα ώστε η επαφή με τη φύση να ενταχθεί πιο ουσιαστικά στις πρακτικές δημόσιας υγείας. Όπως δήλωσε «έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο ώστε οι συνταγές φύσης να αποτελούν πιο αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγείας, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Σουηδίας και ελπίζω ότι θα βοηθήσει να αρθούν θεσμικά και οργανωτικά εμπόδια προς όφελος όλων των ασθενών».

Η Σουηδία επιδιώκει να αξιοποιήσει τα φυσικά της πλεονεκτήματα, προβάλλοντας εμπειρίες που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία των επισκεπτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι σάουνες στη σουηδική Λαπωνία που συνδέονται με καλύτερη ποιότητα ύπνου και τα παγωμένα θαλάσσια μπάνια στα αρχιπελάγη της χώρας που θεωρούνται ευεργετικά για την κυκλοφορία του αίματος.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Visit Sweden, Susanne Andersson, τόνισε ότι ο τρόπος ζωής στη χώρα ευνοεί φυσικά την ευεξία. Όπως ανέφερε «ο σουηδικός τρόπος ζωής προάγει από μόνος του την ευεξία, από την ελεύθερη πρόσβαση στα εντυπωσιακά δάση και τις λίμνες μας έως τον καθαρό αέρα, τα πιο δροσερά καλοκαίρια, τα παραδοσιακά διαλείμματα fika και τη ζωντανή πολιτιστική ζωή».

