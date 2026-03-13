Screen News 13.03.2026

Καμπανάκι για το Hollywood – Οι μισοί Αμερικανοί δεν πατούν πια στα σινεμά

Η κινηματογραφική βιομηχανία εξακολουθεί να προσπαθεί να ανακτήσει το κοινό της μετά την πανδημία με τα εισιτήρια να παραμένουν περίπου 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από το 2020
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μόλις λίγο περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες επισκέφθηκαν κινηματογραφική αίθουσα το 2025, σύμφωνα με νέα έρευνα του Pew Research Center, γεγονός που καταδεικνύει ότι η κινηματογραφική αγορά συνεχίζει να αναζητά τη σταθερότητα που έχασε κατά την περίοδο της πανδημίας. Η έρευνα του Pew Research Center πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 και έδειξε ότι το 53% των Αμερικανών ενηλίκων δήλωσε πως παρακολούθησε τουλάχιστον μία ταινία σε κινηματογράφο μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες. Παράλληλα, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 7% δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του ταινία σε κινηματογραφική αίθουσα.

Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια του αμερικανικού box office να επανέλθει μετά την πρωτοφανή κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Το 2020 οι κινηματογραφικές αίθουσες παρέμειναν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι πωλήσεις εισιτηρίων κατέρρευσαν κατά 81%.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Nash Information Services, το 2025 οι θεατές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά αγόρασαν συνολικά 769,2 εκατομμύρια εισιτήρια κινηματογράφου. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε λιγότερο από το μισό του ιστορικού ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2002, όταν είχαν πουληθεί περίπου 1,6 δισεκατομμύρια εισιτήρια.

Η έρευνα του Pew Research Center ανέδειξε επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων όσον αφορά τη συχνότητα επίσκεψης στον κινηματογράφο. Περίπου τα 2/3 των ενηλίκων ηλικίας από 18 έως 29 ετών δήλωσαν ότι επισκέφθηκαν κινηματογραφική αίθουσα μέσα στον προηγούμενο χρόνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω περιορίστηκε στο 39%.

Σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν και σε σχέση με το εισόδημα. Οι πολίτες με υψηλότερα εισοδήματα δήλωσαν ότι πηγαίνουν πιο συχνά στον κινηματογράφο σε ποσοστό 64%. Το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 57% για τα άτομα με μεσαίο εισόδημα και στο 43% για όσους ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης διαφοροποιήσεις με βάση την εθνοτική προέλευση. Οι ισπανόφωνοι ενήλικες ήταν εκείνοι που δήλωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι επισκέφθηκαν κινηματογραφική αίθουσα μέσα στον τελευταίο χρόνο με ποσοστό 59%. Ακολούθησαν οι λευκοί ενήλικες με ποσοστό 53%.

Αντίθετα το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του κοινού. Σύμφωνα με την έρευνα το 53% των ανδρών και το 54% των γυναικών δήλωσαν ότι παρακολούθησαν τουλάχιστον μία ταινία σε κινηματογράφο μέσα στον προηγούμενο χρόνο. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια κινηματογραφική αγορά που συνεχίζει να ανακάμπτει σταδιακά, χωρίς ωστόσο να έχει επιστρέψει ακόμη στα επίπεδα επισκεψιμότητας που χαρακτήριζαν τη βιομηχανία πριν από την παγκόσμια υγειονομική κρίση.

