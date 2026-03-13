Η Bella Hadid αναδεικνύει τα capri παντελόνια ως την πιο retro τάση της άνοιξης

Με την άνοιξη να έχει μπει για τα καλά, η Bella Hadid επιστρέφει σε ένα διαχρονικά αμφιλεγόμενο trend της ζεστής σεζόν. Μετά από έναν έντονο Fashion Month σε Μιλάνο και Παρίσι, το μοντέλο εμφανίστηκε χθες το βράδυ στο Los Angeles με slim black capri pants, επιβεβαιώνοντας ότι η cropped σιλουέτα επιστρέφει δυναμικά στην γκαρνταρόμπα της.

Η Hadid συνδύασε το cropped παντελόνι με μια διαφανή μαύρη δαντελένια camisole, δένοντας το σύνολο με ένα δερμάτινο jacket στη μέση, αφήνοντας το να πέφτει χαλαρά στους ώμους. Η μονοχρωμία του μαύρου ολοκληρώθηκε με sleek παπούτσια στιλέτο, ενώ οι ασημένιες λεπτομέρειες στο κολιέ και τα δαχτυλίδια της προσέθεσαν μια subtle μεταλλική νότα. Τα μαλλιά της, ανοιχτά καστανά, ήταν χωρισμένα απλά στο πλάι.

Τα παντελόνια capri αποτέλεσαν βασικό στοιχείο του στυλ της Bella Hadid την περασμένη άνοιξη και το καλοκαίρι. Από τον εορτασμό των 30ων γενεθλίων της Gigi Hadid στη Νέα Υόρκη μέχρι τα cropped παντελόνια με micro-gingham μοτίβο τον Αύγουστο, έδωσε σε κάθε εμφάνισή της μια ρετρό νότα στη σιλουέτα. Η τελευταία της εμφάνιση στο Los Angeles δείχνει ότι τα capri pants παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές της και αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν ξανά αυτή την άνοιξη.

Από τις πασαρέλες στo street style

Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στα shows των Prada και Saint Laurent σε Μιλάνο και Παρίσι, η Bella Hadid απέδειξε πως η μετάβαση από runway σε street style μπορεί να είναι άκρως επιτυχημένη. Από γούνινες cardigans και silk slip dresses μέχρι leather coats, η μοντέλα παραμένει επικεφαλής των τάσεων, ενώ το πρόσφατο outfit της στο LA επιβεβαιώνει ότι τα cropped παντελόνια επιστρέφουν δυναμικά στην καθημερινή μόδα.

