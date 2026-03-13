Η Lola Young μιλά ανοιχτά για την κατάρρευσή της στη σκηνή

Η Βρετανίδα τραγουδοποιός Lola Young μίλησε για πρώτη φορά με ειλικρίνεια σχετικά με τα προβλήματα εξάρτησης και ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια και τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευσή της επί σκηνής κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «All Things Go» το 2025. Σε εκτενή συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Rolling Stone», η Lola Young περιέγραψε εκείνη την περίοδο της ζωής της ως το απόλυτο σημείο καμπής. Η καλλιτεχνική της πορεία βρισκόταν σε ανοδική τροχιά, ιδιαίτερα μετά την επιτυχία του τραγουδιού «Messy», το οποίο γνώρισε μεγάλη απήχηση στο Billboard Hot 100. Παράλληλα όμως το αυξανόμενο επαγγελματικό φορτίο, με συνεχείς συνεντεύξεις, εμφανίσεις και προωθητικές δραστηριότητες για τη μουσική της, έκανε ολοένα δυσκολότερη τη διαχείριση της εξάρτησής της από τα ναρκωτικά καθώς και της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής από την οποία πάσχει.

Η Lola Young εξήγησε ότι η πίεση της επιτυχίας και η ανάγκη να ανταποκριθεί σε όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ψυχική της κατάσταση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «Θέλεις να λες ναι σε όλα γιατί ξαφνικά όλες οι ευκαιρίες βρίσκονται μπροστά σου. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να ισορροπήσεις όλα αυτά με την ψυχική σου υγεία και εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ το πρόβλημα ψυχικής υγείας από το οποίο υποφέρω. Όταν κάποιος περνάει μια περίοδο εξάρτησης ή δυσκολίας, είναι δύσκολο να γνωρίζεις πόσα μπορεί πραγματικά να αντέξει. Εγώ επέλεξα να πληγώσω τον εαυτό μου και να αυτοϋπονομευτώ, αλλά ταυτόχρονα επέλεξα να ανέβω στη σκηνή και να τραγουδήσω».

Ήδη από τον Αύγουστο του 2025 η εφημερίδα «The New York Times» είχε αποκαλύψει ότι η Lola Young είχε νοσηλευθεί σε κέντρο απεξάρτησης για προβλήματα ουσιών τον Νοέμβριο του 2024 και ξανά το καλοκαίρι του 2025 έπειτα από υποτροπή. Λίγο μετά τη δημοσίευση εκείνου του ρεπορτάζ σημειώθηκε και η κατάρρευσή της στο φεστιβάλ «All Things Go», γεγονός που την οδήγησε να ανακοινώσει στους θαυμαστές της ότι θα αποσυρθεί προσωρινά για να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της υγείας της.

Η καλλιτέχνις επέστρεψε σε πρόγραμμα θεραπείας, περνώντας αυτή τη φορά 2 μήνες σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης χωρίς πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο και ακολουθώντας εντατική ψυχοθεραπευτική υποστήριξη στο πλαίσιο της απεξάρτησης. Σήμερα συμμετέχει σε συναντήσεις της οργάνωσης Ανώνυμοι Αλκοολικοί και έχει προσωπικό σύμβουλο υποστήριξης.

Αναλογιζόμενη εκείνη την περίοδο, η Lola Young δηλώνει πλέον ευγνώμων για την εξέλιξη των γεγονότων, καθώς όπως λέει την ώθησαν να αναζητήσει βοήθεια και να βελτιώσει τη ζωή της. Όπως ανέφερε «Υπήρξε πολύ μίσος και αρνητική κριτική, αλλά ειλικρινά δεν έχει σημασία. Ήταν μια απόφαση που έπρεπε να πάρω και παρότι ήταν δύσκολη, ήταν αναγκαία. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, να πεθάνω. Αυτή ήταν η πραγματικότητα προς την οποία οδηγούσε η εξάρτησή μου».

Η τραγουδοποιός τόνισε επίσης ότι ένιωσε μεγάλη στήριξη από καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής που επικοινώνησαν μαζί της όταν περνούσε τη δύσκολη περίοδο. Μεταξύ αυτών ανέφερε τους Elton John, Katy Perry, Charli XCX, Kesha και Lady Gaga. Η ίδια σημείωσε ότι η συμπαράστασή τους την έκανε να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη στιγμή της ζωής της.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της, η Lola Young επέστρεψε σταδιακά στη δημόσια παρουσία και στις μουσικές εμφανίσεις. Τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή στη σκηνή των βραβείων Grammy, όπου απέσπασε το βραβείο καλύτερης ποπ σόλο ερμηνείας για το τραγούδι «Messy», σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική και καλλιτεχνική της πορεία.

