Η Juliette Binoche απαντά στον Chalamet από τη Θεσσαλονίκη: «Νόμιζα ότι ο κινηματογράφος πεθαίνει»

Η Juliette Binoche σχολίασε με χιούμορ τις πρόσφατες δηλώσεις του Timothée Chalamet σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκε για την παρουσίαση της νέας της ταινίας. Η βραβευμένη με Όσκαρ Γαλλίδα ηθοποιός κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα σχόλια που είχε κάνει ο Timothée Chalamet τον προηγούμενο μήνα. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός είχε δηλώσει ότι δεν θα ήθελε οι κινηματογραφικές αίθουσες να καταλήξουν όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου οι καλλιτέχνες προσπαθούν να «κρατήσουν κάτι ζωντανό» ακόμη κι όταν, όπως είπε, «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά σε μια συζήτηση με το κοινό στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, η Juliette Binoche απάντησε με χιουμοριστική διάθεση λέγοντας «Νόμιζα ότι ο κινηματογράφος ήταν μια τέχνη που πεθαίνει». Η Juliette Binoche συμμετείχε στο φεστιβάλ με την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, την ταινία «In I In Motion», ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τον χορό που παρουσιάζει τη συνεργασία της το 2008 με τον Βρετανό χορευτή και χορογράφο Akram Khan.

Η ηθοποιός μίλησε μπροστά σε κατάμεστο αμφιθέατρο στο πλαίσιο ενός masterclass αφιερωμένου στην καλλιτεχνική της πορεία και στη μετάβαση από την υποκριτική στη σκηνοθεσία. Στο τέλος της συζήτησης, όταν ενημερώθηκε για την έντονη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν τα σχόλια του Timothée Chalamet, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία τους. Όπως είπε «Δεν έχει σημασία τι λέει. Δεν έχει σημασία. Μην το κάνετε μεγάλο θέμα. Αυτό που τρέφει την καρδιά και την ψυχή σας είναι το σημαντικό. Μπορεί να δεις πολλές ταινίες που είναι άδειες και στο τέλος σε αφήνουν στεγνό. Αυτό που μετρά είναι ό,τι τρέφει την ψυχή και τη ζωή σου».

Η ταινία «In I In Motion» αποτελεί ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ για τη δημιουργική διαδικασία της σκηνικής παράστασης που παρουσίασαν η Juliette Binoche και ο Akram Khan το 2008. Η ταινία δημιουργήθηκε αποκλειστικά από υλικό πρόβας και ζωντανής καταγραφής της τελικής παράστασης. Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν την προηγούμενη χρονιά και πρόκειται να παρουσιαστεί στη συνέχεια στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ CPH DOX στην Κοπεγχάγη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Θεσσαλονίκη, η Juliette Binoche μίλησε επίσης για τη μακρά δημιουργική διαδικασία που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η πρώτη της σκηνοθετική προσπάθεια, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια για να υλοποιηθεί το σχέδιο. Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στην επιρροή που είχαν στη διαδρομή της σκηνοθέτες όπως ο Leos Carax, ο Abbas Kiarostami και ο Olivier Assayas, ενώ ενθάρρυνε τους νέους δημιουργούς να εμπιστεύονται το προσωπικό τους ένστικτο. Όπως δήλωσε «Να είστε ο εαυτός σας. Να εμπιστεύεστε τη διαίσθησή σας. Μην προσπαθείτε να γίνετε κάποιος άλλος. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Απλώς εμπιστευτείτε τη διαφορά σας και προχωρήστε».

Η Juliette Binoche απέτισε επίσης φόρο τιμής στον ηθοποιό Robert Redford, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος ήταν που την ενθάρρυνε να μετατρέψει τη σκηνική της συνεργασία με τον Akram Khan σε κινηματογραφικό έργο. «Άκουγα τα λόγια του Robert Redford που μου έλεγε “πρέπει να κάνεις ταινία αυτή την παράσταση”. Ήξερα ότι είχε δίκιο αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω», ανέφερε.

Στο τέλος της συζήτησης, η Juliette Binoche μίλησε και για τη σημασία του ντοκιμαντέρ ως μορφή κινηματογράφου, αποτίοντας φόρο τιμής στον σκηνοθέτη Frederick Wiseman, τον οποίο χαρακτήρισε «δάσκαλο του ντοκιμαντέρ». Όπως είπε «Οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ είναι πολεμιστές της τέχνης τους. Προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς να κερδίζουν πολλά χρήματα. Είναι ένας αγώνας, αλλά ένας αγώνας που αξίζει, γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα ντοκουμέντα για να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια για όσα συμβαίνουν στον κόσμο».

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου.

