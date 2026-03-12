Η Taylor Swift με περιουσία που ζαλίζει είναι η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός

Η Taylor Swift συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, καθώς η καθαρή περιουσία της ανέρχεται πλέον στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη νέα λίστα δισεκατομμυριούχων του περιοδικού Forbes για το 2026. Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη «World’s Billionaires List», η Taylor Swift παραμένει η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο. Το Forbes είχε εκτιμήσει την περιουσία της το 2024 στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε δύο χρόνια η οικονομική της δύναμη αυξήθηκε σημαντικά.

Η αύξηση της περιουσίας της οφείλεται κυρίως στα έσοδα από δικαιώματα και περιοδείες, τα οποία υπολογίζονται κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, ο μουσικός κατάλογος της Taylor Swift εκτιμάται ότι έχει αξία περίπου 900 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι επενδύσεις της σε ακίνητα υπολογίζονται σε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Διάβασε επίσης: Οι Swifties μπαίνουν επίσημα στο λεξικό και η Taylor Swift γράφει ξανά ιστορία

Η Taylor Swift εισήλθε για πρώτη φορά στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes τον Απρίλιο του 2024, μετά την τεράστια επιτυχία της παγκόσμιας περιοδείας «The Eras Tour», η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο κερδοφόρα μουσικά γεγονότα στην ιστορία της βιομηχανίας. Τον Οκτώβριο του 2025 η καλλιτέχνιδα πέτυχε ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ όταν το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομάδα ντεμπούτου στην ιστορία της μουσικής.

Με αφορμή αυτή την επιτυχία, η Taylor Swift ευχαρίστησε δημόσια τους θαυμαστές της μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όπως έγραψε «Έχω 4 εκατομμύρια ευχαριστώ που θέλω να στείλω στους θαυμαστές μου και 4 εκατομμύρια λόγους να αισθάνομαι ακόμη πιο περήφανη για αυτό το άλμπουμ. Σας ευχαριστώ που βγήκατε να γιορτάσετε αυτό το έργο στους κινηματογράφους, που επενδύσατε στο βινύλιο, που ακούσατε το άλμπουμ σε streaming, που παρακολουθήσατε τα βίντεο, που αγοράσατε CD, που διαβάσατε τα ποιήματα που έγραψα μέσα στη συσκευασία και που βυθιστήκατε στον κόσμο του The Life of a Showgirl. Θα θυμάμαι αυτό το συναίσθημα για πάντα. Απλώς σας ευχαριστώ».

Παράλληλα με τη μουσική της επιτυχία, η Taylor Swift πρόκειται να γράψει ιστορία και στον χώρο της τραγουδοποιίας. Η τραγουδίστρια αναμένεται να γίνει η νεότερη γυναίκα που θα ενταχθεί στο Songwriters Hall of Fame, σε ηλικία 36 ετών. Ανάμεσα στα τραγούδια που συνέβαλαν στην επιλογή της Taylor Swift περιλαμβάνονται τα «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)», «Blank Space», «Anti Hero», «Love Story» και «The Last Great American Dynasty». Η πορεία της Taylor Swift τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει τη σταθερή επιρροή της στη διεθνή μουσική σκηνή, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, καθιστώντας την μία από τις πιο επιτυχημένες δημιουργούς της σύγχρονης εποχής.

Διάβασε επίσης: Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»

Δες κι αυτό…