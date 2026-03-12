Celeb News 12.03.2026

Brad Pitt: Σε ιστορικό ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

Στη Νέα Μάκρη πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της διεθνούς ταινίας με τον Brad Pitt στο ιστορικό Nireus Hotel
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο επίκεντρο του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Νέα Μάκρη, καθώς στο ιστορικό ξενοδοχείο Nireus Hotel πραγματοποιούνται γυρίσματα μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt.

Το εμβληματικό παραθαλάσσιο ξενοδοχείο επιλέχθηκε από την κινηματογραφική ομάδα ως βασικό σκηνικό για ορισμένες σκηνές της ταινίας, χάρη στην αυθεντική αισθητική που διατηρεί από τη δεκαετία του ’80, περίοδο κατά την οποία εξελίσσεται η ιστορία. Παρότι το κτίριο χρησιμοποιείται για τα γυρίσματα, δεν φιλοξενεί τον ηθοποιό, καθώς έχει ενοικιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί και θα διαρκέσουν δύο ημέρες, με την κινηματογραφική ομάδα να αξιοποιεί τόσο τους εσωτερικούς χώρους όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του ξενοδοχείου.

Μια ιστορία μυστηρίου με φόντο τη θάλασσα

Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Brad Pitt φτάνει σε μια παραθαλάσσια περιοχή μαζί με την κόρη του, αναζητώντας τη μητέρα της. Η αναζήτηση αυτή εξελίσσεται σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο, συναισθηματικές συγκρούσεις και απρόβλεπτες ανατροπές.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων θα συμμετέχουν περίπου 200 άτομα, ενώ σκηνές θα πραγματοποιηθούν όχι μόνο στο ξενοδοχείο αλλά και στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, καθώς και σε δρόμους της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των κινηματογραφικών λήψεων θα πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως μπροστά από το ξενοδοχείο και κοντά στον Ναυτικό Όμιλο.


Ένα ξενοδοχείο με ιστορία δεκαετιών

Το Nireus Hotel αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά τουριστικά καταλύματα της Νέας Μάκρης. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’70 και διαθέτει περίπου 125-130 δωμάτια, τα περισσότερα με θέα στον Ευβοϊκό κόλπο.

Το ξενοδοχείο εκτείνεται σε οικόπεδο περίπου 10 στρεμμάτων, ενώ το κτίριο έχει συνολική επιφάνεια περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Η αρχιτεκτονική του, σε συνδυασμό με τον καταπράσινο κήπο με φοίνικες και την άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, το έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς για την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

www.booking.com

Στους χώρους του έχουν φιλοξενηθεί σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Μεταξύ αυτών ήταν και ο εμβληματικός εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος είχε επισκεφθεί το ξενοδοχείο τη δεκαετία του ’70.

Από το ξενοδοχείο έχουν περάσει επίσης γνωστοί καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, όπως ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Σταμάτης Κόκοτας και ο Μαρίνος, ενώ στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί στους χώρους του γυρίσματα ελληνικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

www.booking.com

Ένα αυθεντικό σκηνικό άλλης εποχής

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν το Nireus Hotel τόσο ξεχωριστό είναι ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την αισθητική των δεκαετιών ’70 και ’80.

Στην κεντρική ρεσεψιόν ξεχωρίζει ο μεγάλος ξύλινος πάγκος και οι παλιές θυρίδες κλειδιών, ενώ το μαρμάρινο δάπεδο και οι πολυέλαιοι στην οροφή ενισχύουν τον κλασικό χαρακτήρα του χώρου.

Σε άλλα σημεία του κτιρίου συναντά κανείς vintage σαλόνια με έπιπλα εποχής, πίνακες ζωγραφικής και παλιά αντικείμενα, όπως jukebox και έπιπλα τηλεόρασης με ενσωματωμένο ραδιόφωνο, στοιχεία που δημιουργούν μια αυθεντική ατμόσφαιρα περασμένων δεκαετιών.

www.booking.com

Ακριβώς αυτή η σχεδόν ανέπαφη εικόνα ήταν που έκανε το ξενοδοχείο ιδανικό για κινηματογραφικά γυρίσματα, καθώς δεν χρειάστηκαν σημαντικές παρεμβάσεις για να αποδοθεί το σκηνικό της εποχής.

Δες κι αυτό…

 

