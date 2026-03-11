Whoopi Goldberg: Αποκάλεσε τον Timothée Chalamet «αγόρι» και τον προειδοποίησε δημόσια

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις του Timothée Chalamet σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα, με την κριτική να εντείνεται μετά τη συζήτηση που έγινε στην αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή «The View». Οι παρουσιάστριες Whoopi Goldberg και Sunny Hostin σχολίασαν έντονα τα λόγια του ηθοποιού, κατηγορώντας τον για υποτιμητική στάση απέναντι σε παραδοσιακές μορφές τέχνης. Οι δηλώσεις του Timothée Chalamet έγιναν κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με τον Matthew McConaughey στο πλαίσιο της εκδήλωσης «A CNN & Variety Town Hall Event». Ο Timothée Chalamet μιλούσε για την κατάσταση των κινηματογραφικών αιθουσών και εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα ήθελε ο κινηματογράφος να βρεθεί στη θέση που, κατά τη γνώμη του, βρίσκονται σήμερα το μπαλέτο και η όπερα.

Ο Timothée Chalamet ανέφερε ότι εκτιμά τους ηθοποιούς που εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές και υποστηρίζουν την ανάγκη να παραμείνουν ζωντανές οι κινηματογραφικές αίθουσες και συγκεκριμένα κινηματογραφικά είδη. Όπως είπε, ωστόσο, πιστεύει ότι αν το κοινό θέλει πραγματικά να δει μια ταινία, θα το δείξει έμπρακτα. Ο Timothée Chalamet δήλωσε «θαυμάζω τους ηθοποιούς που εμφανίζονται σε μια εκπομπή και λένε ότι πρέπει να κρατήσουμε ζωντανές τις κινηματογραφικές αίθουσες ή ότι πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανό ένα είδος. Από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι ότι αν ο κόσμος θέλει να δει κάτι, όπως συνέβη με τις ταινίες «Barbie» και «Oppenheimer», θα πάει να το δει και θα το υποστηρίξει με ενθουσιασμό».

Στη συνέχεια ο Timothée Chalamet πρόσθεσε μια φράση που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Timothée Chalamet είπε «δεν θα ήθελα να εργάζομαι σε χώρους όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου λένε συνεχώς ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτό το πράγμα ζωντανό, ενώ στην πραγματικότητα κανείς δεν ενδιαφέρεται πια. Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς τηλεθέασης».

Οι τοποθετήσεις αυτές σχολιάστηκαν έντονα στην εκπομπή «The View». Η Sunny Hostin εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη στάση του ηθοποιού, δηλώνοντας «το μπαλέτο είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Νιώθω προσβεβλημένη και απογοητευμένη από όσα είπε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι τόσο επιφανειακός και τόσο ρηχός».

Η Whoopi Goldberg επέκρινε επίσης τον Timothée Chalamet, επισημαίνοντας ότι η οικογένειά του έχει στενή σχέση με τον χώρο του χορού. Η Whoopi Goldberg δήλωσε «προέρχεσαι από οικογένεια που έχει σχέση με τον χορό, επομένως όταν υποτιμάς μια άλλη μορφή τέχνης, αυτό δεν είναι ευχάριστο. Ίσως δεν το συνειδητοποίησες εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν οι άνθρωποι θυμώνουν, η αντίδραση δεν θα είναι μόνο 14 σεντς. Να είσαι προσεκτικός». Η Whoopi Goldberg συνέχισε την κριτική της, λέγοντας «για εμένα παραμένει ένα αγόρι. έχεις προσβάλει κάποιον, δεν μπορείς απλώς να πεις ότι δεν υπάρχει πρόθεση προσβολής. Όταν λες ότι κάτι είναι ανόητο και προσθέτεις ότι δεν θέλεις να προσβάλεις, αυτό εξακολουθεί να είναι προσβολή».

Οι δηλώσεις του Timothée Chalamet προκάλεσαν αντιδράσεις και από καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ο οργανισμός Royal Ballet and Opera του Λονδίνου δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στιγμιότυπα από παραστάσεις και εργαστήρια καλλιτεχνών. Στην ανάρτηση ο οργανισμός ανέφερε «κάθε βράδυ στο Royal Opera House χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν μπαλέτο και όπερα. Για τη μουσική. Για την αφήγηση. Για τη μαγεία της ζωντανής παράστασης. Αν θα ήθελες να το ξανασκεφτείς, Timothée Chalamet, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές».

Ο οργανισμός English National Opera απηύθυνε επίσης πρόσκληση στον Timothée Chalamet να παρακολουθήσει μια παράσταση, ενώ η Seattle Opera προχώρησε σε μια πιο χιουμοριστική αντίδραση. Η Seattle Opera ανακοίνωσε έκπτωση 14% στα εισιτήρια για την παραγωγή της όπερας «Carmen», χρησιμοποιώντας τον κωδικό προσφοράς «Timothée».

Αντίδραση υπήρξε και από την καλλιτέχνιδα Doja Cat, η οποία σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα TikTok σχολίασε τις δηλώσεις του ηθοποιού. Η Doja Cat ανέφερε «η όπερα υπάρχει εδώ και 400 χρόνια και το μπαλέτο εδώ και 500 χρόνια. Κάποιος που λέγεται Timothée Chalamet είχε το θράσος να πει μπροστά στην κάμερα ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτά. Αν μπεις σε μια αίθουσα όπερας σήμερα, θα δεις ότι οι θέσεις είναι γεμάτες και όλοι παρακολουθούν με απόλυτο σεβασμό την παράσταση».

