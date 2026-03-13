Beauty 13.03.2026

Messy smokey eye: Το makeup trend που αγαπούν οι beauty lovers του TikTok

smoky_eye
Η πιο χαλαρή εκδοχή του κλασικού smokey eye χαρίζει ένταση στο βλέμμα χωρίς αυστηρές γραμμές και τέλειο blending
Μαρία Χατζηγιάννη

Το messy smokey eye έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο viral τάσεις μακιγιάζ στα social media, με ιδιαίτερη απήχηση στο TikTok. Πρόκειται για μια πιο χαλαρή και ανεπιτήδευτη εκδοχή του κλασικού smokey eye, που απομακρύνεται από το αυστηρό blending και τις απόλυτα καθαρές γραμμές, δίνοντας έμφαση σε ένα πιο «ζωντανό» και ελαφρώς μουτζουρωμένο αποτέλεσμα.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή τεχνική, που απαιτεί ακρίβεια και χρόνο, η συγκεκριμένη τάση βασίζεται στην απλότητα. Η λογική του look είναι ότι η ένταση γύρω από τα μάτια μπορεί να δημιουργηθεί με γρήγορες κινήσεις, αφήνοντας το αποτέλεσμα να δείχνει πιο φυσικό και αυθόρμητο. Αυτή η αισθητική ταιριάζει ιδιαίτερα στη σύγχρονη αντίληψη του beauty, όπου η effortless κομψότητα θεωρείται εξίσου εντυπωσιακή με ένα πιο επιμελημένο μακιγιάζ.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

 

Διάβασε επίσης: Margot Robbie: Είπε αντίο στα μακριά μαλλιά με ένα chic bob στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η τεχνική ξεκινά συνήθως με ένα μαύρο μολύβι κατά μήκος της γραμμής των βλεφαρίδων. Στη συνέχεια, το προϊόν «σβήνεται» ελαφρά με ένα μικρό πινέλο ή με το δάχτυλο, δημιουργώντας ένα απαλό εφέ γύρω από το μάτι. Μια μαύρη ή σκούρα σκιά μπορεί να προστεθεί σταδιακά για να ενισχύσει την ένταση, χωρίς να απαιτείται τέλειο blending ή απόλυτη συμμετρία.

@sfennouss Messy eyes trend tutorial Messy eyes, smokey eye, grunge make up #messymakeup #messymakeuplook ♬ original sound – mari


Το αποτέλεσμα είναι ένα βλέμμα πιο χαλαρό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό, που μπορεί να δημιουργηθεί σε λίγα λεπτά. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο δραματικό και το ανεπιτήδευτο είναι και ο λόγος που το messy smokey eye έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις μακιγιάζ της στιγμής.

Διάβασε επίσης: Δεν βρίσκεις ραντεβού για πεντικιούρ; Κάνε στο σπίτι σου με 5 απλά βήματα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty hacks TikTok μακιγιάζ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η Σουηδία γίνεται ο πρώτος «συνταγογραφούμενος» ταξιδιωτικός προορισμός

6 τρόποι να κάνεις το σπίτι σου να μυρίζει πάντα φρεσκάδα

Ο Harris Reed αποχωρεί από τον οίκο Nina Ricci

Η Bella Hadid αναδεικνύει τα capri παντελόνια ως την πιο retro τάση της άνοιξης

Τι μυστικό έχουν; Αυτά τα 3 ζώδια έχουν απίστευτη τύχη στις σχέσεις

3 λόγοι που κάποιοι άνθρωποι πάντα έλκονται από «ακατάλληλους» συντρόφους

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσεις πόσο πραγματικά fit είσαι

Κάνεις δίαιτα; Αυτός είναι ο ξηρός καρπός που θα πρέπει να προτιμάς

Χορταστικά σπαγγέτι φούρνου με κιμά και λιωμένα τυριά

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Η φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί