Messy smokey eye: Το makeup trend που αγαπούν οι beauty lovers του TikTok

Το messy smokey eye έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο viral τάσεις μακιγιάζ στα social media, με ιδιαίτερη απήχηση στο TikTok. Πρόκειται για μια πιο χαλαρή και ανεπιτήδευτη εκδοχή του κλασικού smokey eye, που απομακρύνεται από το αυστηρό blending και τις απόλυτα καθαρές γραμμές, δίνοντας έμφαση σε ένα πιο «ζωντανό» και ελαφρώς μουτζουρωμένο αποτέλεσμα.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή τεχνική, που απαιτεί ακρίβεια και χρόνο, η συγκεκριμένη τάση βασίζεται στην απλότητα. Η λογική του look είναι ότι η ένταση γύρω από τα μάτια μπορεί να δημιουργηθεί με γρήγορες κινήσεις, αφήνοντας το αποτέλεσμα να δείχνει πιο φυσικό και αυθόρμητο. Αυτή η αισθητική ταιριάζει ιδιαίτερα στη σύγχρονη αντίληψη του beauty, όπου η effortless κομψότητα θεωρείται εξίσου εντυπωσιακή με ένα πιο επιμελημένο μακιγιάζ.

Η τεχνική ξεκινά συνήθως με ένα μαύρο μολύβι κατά μήκος της γραμμής των βλεφαρίδων. Στη συνέχεια, το προϊόν «σβήνεται» ελαφρά με ένα μικρό πινέλο ή με το δάχτυλο, δημιουργώντας ένα απαλό εφέ γύρω από το μάτι. Μια μαύρη ή σκούρα σκιά μπορεί να προστεθεί σταδιακά για να ενισχύσει την ένταση, χωρίς να απαιτείται τέλειο blending ή απόλυτη συμμετρία.



Το αποτέλεσμα είναι ένα βλέμμα πιο χαλαρό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό, που μπορεί να δημιουργηθεί σε λίγα λεπτά. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο δραματικό και το ανεπιτήδευτο είναι και ο λόγος που το messy smokey eye έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις μακιγιάζ της στιγμής.

