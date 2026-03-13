Streaming News 13.03.2026

Bugonia: Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου έρχεται στο Netflix

Bugonia trailer
Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου έρχεται στο Netflix τον Απρίλιο ενώ είναι μάλιστα υbug
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ταινία «Βουγονία» (Bugonia) του Γιώργου Λάνθιμου, υποψήφια για Όσκαρ, θα είναι διαθέσιμη στο Netflix τον Απρίλιο. Το φιλμ πρωταγωνιστεί η Έμμα Στόουν μαζί με τον Τζέσι Πλέμονς, που συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον Έλληνα σκηνοθέτη μετά το «Kinds of Kindness» του 2024. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Στόουν συμμετέχει και ως συμπαραγωγός της ταινίας.

Η μαύρη κωμωδία του 2025 έχει συγκεντρώσει 5 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, ανάμεσά τους η κατηγορία Καλύτερης Ταινίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Στόουν. Η παγκόσμια πρεμιέρα της «Βουγονίας» έγινε στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου 2025, ενώ στην Ελλάδα κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η ταινία έχει συγκεντρώσει θετικά σχόλια, με 87% στο Tomatometer και 84% στο Popcornmeter στο Rotten Tomatoes. Παρόλα αυτά, οι εισπράξεις της στο box office περιορίστηκαν στα 42,9 εκατομμύρια δολάρια. Το Netflix θα την διαθέσει στο κοινό στις 26 Απριλίου 2026.

Η «Βουγονία» αποτελεί το ο έργο του Λάνθιμου και είναι ριμέικ της νοτιοκορεατικής cult ταινίας «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη sci-fi μαύρη κωμωδία με στοιχεία συνωμοσίας, βασισμένη σε σενάριο του βραβευμένου με Emmy Γουίλ Τρέισι. Η υπόθεση επικεντρώνεται σε δύο νεαρούς που είναι εμμονικοί με θεωρίες συνωμοσίας και αποφασίζουν να απαγάγουν την ισχυρή CEO μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πιστεύοντας ότι πρόκειται για εξωγήινο ον που απειλεί τη Γη.

www.imdb.com

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Έινταν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη δυναμική στο έργο. Η αισθητική του φιλμ, με τον έντονο ρυθμό και τη χαρακτηριστική μαύρη χιουμοριστική διάθεση, υπόσχεται να καθηλώσει τους θεατές, ενώ συνδυάζει συναίσθημα, χιούμορ και αγωνία σε μια πρωτότυπη κινηματογραφική εμπειρία.

BUGONIA netflix Γιώργος Λάνθιμος ΤΑΙΝΙΑ
