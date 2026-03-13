Fashion 13.03.2026

Ο Harris Reed αποχωρεί από τον οίκο Nina Ricci

Ο Harris Reed ολοκληρώνει την πορεία του ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Nina Ricci για να επικεντρωθεί στο προσωπικό του brand
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Harris Reed ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου μόδας «Nina Ricci», κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του που διήρκεσε περίπου 3,5 χρόνια. Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι σκοπεύει πλέον να επικεντρωθεί πλήρως στην ανάπτυξη του προσωπικού του brand. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Harris Reed μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία που απέκτησε στον ιστορικό γαλλικό οίκο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Αφήνω τον οίκο Nina Ricci με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και βαθιά εκτίμηση για όλα όσα μου πρόσφερε ο χρόνος που πέρασα εκεί.

Οι πιο θερμές ευχαριστίες μου απευθύνονται στον Puig και σε ολόκληρη την ομάδα της Nina Ricci. Το να ενταχθώ σε έναν οίκο με τόσο ισχυρή κληρονομιά, που όχι μόνο υποδέχθηκε αλλά και στήριξε ενεργά τη φαντασία μου, ήταν μια τιμή που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια».

Ο Harris Reed εντάχθηκε στον οίκο «Nina Ricci» το 2022. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον οίκο «Nina Ricci», ο Harris Reed παρουσίασε μια σειρά συλλογών που χαρακτηρίζονταν από εντυπωσιακές βραδινές δημιουργίες, δραματικές γραμμές και γλυπτικές σιλουέτες. Η αισθητική του συνδύαζε θεατρικότητα και έντονη δημιουργική ταυτότητα, στοιχεία που συνέβαλαν στην ανανέωση της εικόνας του οίκου.

Η τελευταία επίδειξη του Harris Reed για τον οίκο «Nina Ricci» πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν Φθινόπωρο Χειμώνας 2026. Η συλλογή αντλούσε έμπνευση από μια φανταστική εικόνα της Μαρίας Αντουανέτας σε ένα σύγχρονο μουσικό φεστιβάλ όπως το Glastonbury.

Η πρόεδρος του οίκου «Nina Ricci» Ana Trias ευχαρίστησε δημόσια τον Harris Reed για τη συμβολή του στον δημιουργικό μετασχηματισμό του brand. Όπως δήλωσε «Όλοι εμείς στη Nina Ricci και στον όμιλο Puig θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας στον Harris Reed, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έφερε μια πνοή ανανέωσης μαζί με μια εμπνευσμένη και συμπεριληπτική οπτική καθώς και εξαιρετική δημιουργικότητα.

Ο Harris έγραψε ένα όμορφο κεφάλαιο στην ιστορία της Nina Ricci». Η διοίκηση του οίκου ανέφερε επίσης ότι το brand επικεντρώνεται πλέον στη διαμόρφωση της επόμενης φάσης της στρατηγικής του και ότι οι επόμενες οργανωτικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Αναφερόμενος στην προσωπική του πορεία, ο Harris Reed θυμήθηκε την περίοδο που ανέλαβε για πρώτη φορά τον ρόλο στον οίκο. Όπως είπε «Όταν έφτασα για πρώτη φορά στη Nina Ricci ήμουν 26 ετών, μόλις είχα αποφοιτήσει, ήμουν μόνος και προσπαθούσα να βρω τη θέση μου ενώ μάθαινα πώς να σταθώ με αυτοπεποίθηση με μια αντισυμβατική δημιουργική φωνή.

Σήμερα αποχωρώ έχοντας μάθει και εξελιχθεί τόσο πολύ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου με τον σύζυγό μου και τον σκύλο μας στο πλευρό μου, σε ένα σπίτι που αγαπώ, έτοιμος να οδηγήσω τη δική μου εταιρεία στο επόμενο της βήμα».


