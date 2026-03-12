Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσεις πόσο πραγματικά fit είσαι

Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που μετράμε τα πάντα με τα smartwatches και τις εφαρμογές: τα βήματα που κάνουμε, τους κύκλους δραστηριότητας, τα χιλιόμετρα που τρέχουμε ακόμα και το VO2 max μας. Σαν να προετοιμαζόμαστε για Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά όταν η συσκευή σου «μαλώνει» επειδή δεν έφτασες τον στόχο σου, μήπως χάνουμε λίγο την ουσία; Οι ειδικοί λένε ότι το να τρέξεις ένα χιλιόμετρο σε έξι λεπτά και μισό ή να κάνεις 20 push-ups δεν είναι απόδειξη τέλειας φυσικής κατάστασης. Είναι απλώς ενδείξεις για το πόσο γυμνασμένος είσαι, όχι ο απόλυτος δείκτης υγείας. Και ειδικά όταν περνάμε τα 30, τα 40 ή τα 50, υπάρχουν άλλοι πιο σημαντικοί τρόποι να καταλάβουμε αν είμαστε fit.

Η καρδιά και οι πνεύμονες παίζουν μεγάλο ρόλο στην υγεία και την αντοχή μας. Ένα απλό τεστ για να δεις πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά σου είναι το χιλιόμετρο: μια απόσταση αρκετά μεγάλη για να μετρήσει την αντοχή σου, αλλά όχι τόσο ώστε να κουράζει υπερβολικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι την ολοκληρώνουν σε 7-10 λεπτά. Το VO2 max, δηλαδή η μέγιστη ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιεί το σώμα σου κατά την άσκηση, δίνει μια εικόνα της φυσικής σου κατάστασης, αλλά μην κολλάς στον αριθμό που σου δίνει το smartwatch. Σημασία έχει να βλέπεις βελτίωση. Αν δεν μπορείς να τρέχεις λόγω γονάτων ή άλλων προβλημάτων, ένα στατικό ποδήλατο ή κωπηλατικό μηχάνημα μπορούν να δώσουν τα ίδια αποτελέσματα.

Η μυϊκή δύναμη είναι εξίσου σημαντική. Τα push-ups είναι ένα πολύ καλό τεστ γιατί ενεργοποιούν πολλούς μυς ταυτόχρονα και ανεβάζουν τους παλμούς. Έρευνες δείχνουν ότι άνδρες που κάνουν πάνω από 25-30 push-ups και γυναίκες κοντά στα 20 έχουν μικρότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών. Άλλα χρήσιμα τεστ μυϊκής δύναμης είναι το plank, δηλαδή να κρατάς τη σανίδα σωστά για ένα λεπτό, και τα pull-ups, όπου ακόμη και 4 επαναλήψεις για τις γυναίκες δείχνουν καλή αναλογία μυϊκής μάζας προς λίπος.

Η κινητικότητα των αρθρώσεων είναι επίσης πολύ σημαντική, αλλά συχνά την ξεχνάμε. Καθώς μεγαλώνουμε, οι αρθρώσεις «σκληραίνουν» και χάνουμε λειτουργικότητα. Ένα απλό τεστ είναι να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς χωρίς βοήθεια από τα χέρια. Αν τα καταφέρεις, η ισορροπία, η δύναμη του κορμού και η ευλυγισία σου είναι σε πολύ καλό επίπεδο και μειώνεται ο κίνδυνος προβλημάτων με το σώμα στο μέλλον.

Στο τέλος της ημέρας, η υγεία και η φυσική κατάσταση δεν κρίνεται από έναν αριθμό στο κινητό σου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα και δύο προπονήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης. Το πιο σημαντικό είναι να βλέπεις πρόοδο σε σχέση με τον εαυτό σου χθες: να μπορείς να ανέβεις σκάλες χωρίς να λαχανιάζεις ή να δέσεις τα κορδόνια σου χωρίς δυσκολία. Αυτά είναι τα πραγματικά σημάδια ότι το σώμα σου είναι fit και υγιές.

