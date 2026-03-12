3 λόγοι που κάποιοι άνθρωποι πάντα έλκονται από «ακατάλληλους» συντρόφους

Στον κόσμο των σχέσεων, υπάρχει πάντα ένα μυστήριο γύρω από τις επιλογές που κάνουμε. Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να επιλέγουν συνεχώς συντρόφους που δεν είναι «ιδανικοί» για αυτούς, άτομα που είναι συναισθηματικά ασταθή, δύσκολοι, ή ακόμη και τοξικοί. Κι ενώ όλοι λέμε ότι θέλουμε έναν σύντροφο που να μας στηρίζει, που να μας φροντίζει και να μας καταλαβαίνει, κάποιοι φαίνεται να μαγνητίζονται από τα άτομα που προκαλούν αναστάτωση, αβεβαιότητα ή ένταση.

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό, η απάντηση δεν είναι απλή. Οι ψυχολόγοι λένε πως πίσω από αυτή την έλξη κρύβονται βαθύτερα συναισθηματικά μοτίβα, αναμνήσεις από την παιδική ηλικία, ακόμα και η προσωπική μας ψυχολογία. Κάποιες φορές, το μυαλό και η καρδιά μας αναγνωρίζουν ασυνείδητα δυναμικές που μας φαίνονται… γνώριμες, ακόμα κι αν ξέρουμε ότι δεν είναι καλές για εμάς.Ας δούμε λοιπόν τους 3 βασικούς λόγους που κάποιοι άνθρωποι έλκονται συχνά από «ακατάλληλους» συντρόφους και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για να σπάσει αυτός ο κύκλος. Από την έλξη προς το γνώριμο, μέχρι την πρόκληση του «μη διαθέσιμου» και την ανάγκη για εσωτερική επικύρωση, η ψυχολογία πίσω από αυτές τις επιλογές μπορεί να μας δώσει σημαντικά μαθήματα για το πώς να χτίσουμε πιο υγιείς σχέσεις στο μέλλον.

1. Η έλξη προς το γνωστό… ακόμα κι αν είναι τοξικό

Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο εγκέφαλός μας συχνά προτιμά το γνώριμο. Ακόμα κι αν η γνώριμη εμπειρία είναι επώδυνη ή δύσκολη, μας φαίνεται «ασφαλής» σε ένα παράδοξο επίπεδο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι που έλκονται από ακατάλληλους συντρόφους μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλοντα όπου οι σχέσεις ήταν ασταθείς, με διαρκείς εντάσεις ή ανασφάλεια. «Το μυαλό τους αναγνωρίζει αυτές τις δυναμικές και, ασυνείδητα, τις αναζητά σε ενήλικες συντρόφους», εξηγεί η ψυχολόγος Julie Nguyen. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιλέγουν συνειδητά την ταλαιπωρία, αλλά ότι η αίσθηση οικειότητας, ακόμα και με τοξικά μοτίβα, λειτουργεί σαν μαγνήτης. Για παράδειγμα, κάποιος που μεγάλωσε με γονείς που ήταν συναισθηματικά ασταθείς μπορεί να νιώθει ασυνείδητα πιο «ζωντανός» με έναν σύντροφο που προκαλεί τα ίδια συναισθήματα.

2. Η πρόκληση του «μη διαθέσιμου» ατόμου

Ένας δεύτερος λόγος είναι η έλξη προς ανθρώπους που φαίνονται «μη διαθέσιμοι». Μπορεί να είναι συναισθηματικά απόμακτοι, να αποφεύγουν τη δέσμευση ή να έχουν πολύπλοκες καταστάσεις στη ζωή τους. Αυτό το μοτίβο συνδέεται με την αίσθηση πρόκλησης. Όταν ο σύντροφος είναι «ακατάλληλος» ή δύσκολος, το μυαλό μας αντιδρά σαν να πρόκειται για παιχνίδι ή γρίφο που πρέπει να λυθεί. Υπάρχει μια ψυχολογική ικανοποίηση στην προσπάθεια να «κατακτήσεις» ή να «αλλάξεις» κάποιον που φαίνεται ανέφικτος. Ωστόσο, η έλξη αυτή συχνά οδηγεί σε έναν κύκλο απογοήτευσης και συναισθηματικής εξάντλησης. Το μυαλό εθίζεται στην ένταση και στον συναισθηματικό καταιγισμό, ενώ η καρδιά συνεχίζει να ελκύεται από άτομα που δεν είναι σταθερά ή αξιόπιστα.

3. Το εσωτερικό «κενό» και η ανάγκη επικύρωσης

Ο τρίτος λόγος συνδέεται με την αυτοεκτίμηση. Κάποιοι άνθρωποι που έλκονται από ακατάλληλους συντρόφους μπορεί να αναζητούν υποσυνείδητα επιβεβαίωση της αξίας τους. Όταν βρίσκονται με κάποιον που είναι δύσκολος ή συναισθηματικά απόμακτος, κάθε μικρή στιγμή προσοχής ή επιβεβαίωσης μετατρέπεται σε υπερβολικά ισχυρό συναίσθημα. «Η ανάγκη για επικύρωση μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να υπομένουν καταστάσεις που θα απέφευγαν αν είχαν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση», εξηγεί η ειδικός ψυχικής υγείας. Με απλά λόγια, η αίσθηση της «κατάκτησης» ενός ακατάλληλου ατόμου μπορεί να γεμίζει ένα εσωτερικό κενό, αλλά μακροπρόθεσμα δεν προσφέρει σταθερότητα ή ασφάλεια στη σχέση.

Τι μπορεί να γίνει για να σπάσει αυτό το μοτίβο

Η κατανόηση των παραπάνω λόγων είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο είναι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα μοτίβα μας και να επιλέγουμε συνειδητά. Μερικές πρακτικές που βοηθούν:

Αυτογνωσία: Σκέψου ποιοι τύποι ανθρώπων σε έλκουν συχνά και γιατί.

Οριοθέτηση: Μάθε να ξεχωρίζεις την έλξη από την πραγματική συμβατότητα και σταθερότητα.

Αυτοεκτίμηση: Εργάσου ώστε η αξία σου να μην εξαρτάται από την προσοχή κάποιου άλλου.

