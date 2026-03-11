Margot Robbie: Είπε αντίο στα μακριά μαλλιά με ένα chic bob στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τα μακριά μαλλιά της και υιοθέτησε ένα κομψό bob, το haircut που κυριαρχεί στις beauty τάσεις της σεζόν

Η Margot Robbie έκανε μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού επιβεβαιώνοντας μια από τις μεγαλύτερες beauty τάσεις της σεζόν: το bob κούρεμα. Η ηθοποιός, γνωστή για τα μακριά, λαμπερά ξανθά μαλλιά της, εμφανίστηκε με ένα πιο κοντό και μοντέρνο hairstyle που αμέσως τράβηξε τα βλέμματα.

Για την τελευταία ημέρα της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι, η ηθοποιός βρέθηκε στο show του οίκου Chanel στο Grand Palais με ένα χαλαρό αλλά κομψό σύνολο: ένα λευκό, διαφανές tank top, φαρδύ μπλε τζιν και μαύρες μυτερές γόβες. Αν και το outfit της είχε casual διάθεση, το beauty look της ήταν αυτό που έκλεψε πραγματικά την προσοχή.

Διάβασε επίσης: Η Julia Roberts αποκαλύπτει το beauty μυστικό της πριν από τις Χρυσές Σφαίρες

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα κομψό bob με αφέλειες, ένα hairstyle που δίνει πιο edgy χαρακτήρα στην εμφάνισή της. Μέχρι πρόσφατα, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας Wuthering Heights, η Robbie προτιμούσε τα μακριά, κυματιστά μαλλιά. Η αλλαγή σε ένα πιο κοντό και δυναμικό κούρεμα αποτέλεσε μια από τις πιο τολμηρές μεταμορφώσεις της μέχρι σήμερα.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το νέο της hair look, πολλοί εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται στον αγαπημένο της hairstylist Bryce Scarlett, με τον οποίο συνεργάζεται συχνά.

Το bob επιστρέφει δυναμικά για το 2026

Το bob δεν είναι μια νέα τάση, όμως φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της μόδας. Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, πολλές celebrities εμφανίστηκαν με κοντά κουρέματα, αποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο hairstyle συνεχίζει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σε διαφορετικά στιλ.

Οι ειδικοί στον χώρο των μαλλιών προβλέπουν ότι την άνοιξη του 2026 τα bob θα γίνουν ακόμη πιο κοντά και κομψά. Ιδιαίτερα το λεγόμενο French bob, με μήκος στο ύψος του πηγουνιού και ελαφριές αφέλειες, φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει στα beauty mood boards της σεζόν.

Η εμφάνιση της Margot Robbie στο Παρίσι επιβεβαιώνει ότι το bob παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά αλλά και ανανεωμένα κουρέματα. Ένα hairstyle που συνδυάζει κομψότητα, φρεσκάδα και μοντέρνο χαρακτήρα, παραμένοντας σταθερά στο επίκεντρο των beauty τάσεων.

Διάβασε επίσης: Θες πιο μεγάλα χείλη; Όλα τα tips για πετύχεις το αποτέλεσμα που θες με φυσικό τρόπο

Δες κι αυτό…