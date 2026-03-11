«12 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗΣ»: Του Λεχ Μαγιέφσκι στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική προβολή του έργου του κορυφαίου δημιουργού Λεχ Μαγιέφσκι «12 Εικόνες Καθυπόταξης» παρουσιάζουν η Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

12 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗΣ: Στην ταινία του, ο Λεχ Μαγιέφσκι ανοίγει μπροστά μας τον κόσμο του Γιάτσεκ Μαλτσέφσκι, ενός Πολωνού συμβολιστή ζωγράφου, ο οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα, ζωγράφισε την Πολωνία – μια χώρα που δεν υπήρχε στους χάρτες εκείνης την εποχής. Το έδαφός της ήταν μοιρασμένο μεταξύ Ρωσίας, Αυστροουγγαρίας και Πρωσίας.

Εξερευνώντας την αστείρευτη φαντασία του ζωγράφου, σε έναν οπτικό διάλογο χωρίς λόγια, ο Μαγιέφσκι δημιουργεί το δικό του όραμα για την πολωνική ιστορία των τελευταίων δύο αιώνων. Οι μορφές από τους καμβάδες του Μαλτσέφσκι πορεύονται μέσα από διαδοχικές δεκαετίες της ιστορίας, άλλοτε πολεμώντας και άλλοτε δραπετεύοντας από διαδοχικούς κατακτητές. Γίνονται νομάδες που διασχίζουν τη Σιβηρία και τους απέραντους αγρούς για να φτάσουν τελικά σε μια σύγχρονη, αστικοποιημένη πραγματικότητα, βυθισμένη στην απαθή κατανάλωση.

12 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο και σκηνοθεσία – Lech Majewski

Φωτογραφία – Paweł Tybora, Lech Majewski

Σκηνικά – Ewa Kochańska, Lech Majewski

Μοντάζ – Norbert Rudzik, Eliot Ems

Παίζουν – Jarosław Ulman, Maria Błęka, Paulina Michalska, Mateusz Bujoczek, Oskar Bielat

Παραγωγή – Angelus Silesus

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ημερομηνία: 11.03.2026, ώρα: 19:30

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος)

Είσοδος ελεύθερη-Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας