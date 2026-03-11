Athens Photo World: Διεθνής λάμψη και μεγάλες βραβεύσεις στην Τεχνόπολη

Athens Photo World | Με μεγάλη επιτυχία και διεθνή λάμψη ολοκληρώθηκε το μεγάλο φεστιβάλ φωτοδημοσιογραφίας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Με μεγάλη επιτυχία και διεθνή λάμψη ολοκληρώθηκε το μεγάλο φεστιβάλ φωτοδημοσιογραφίας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Την Κυριακή 1 Μαρτίου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, και για 8η χρονιά φέτος, το Athens Photo World, το φεστιβάλ-θεσμός για τη φωτοδημοσιογραφία στην Ελλάδα, που φέτος “μεγάλωσε” και αναβαθμίστηκε σημαντικά, με την πολύτιμη υποστήριξη της ΔΕΗ.

Η απονομή των βραβείων στους μεγάλους νικητές, με την οποία έριξε αυλαία το Διήμερο Ψηφιακών Προβολών, έγινε από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον σπουδαίο καλεσμένο της διοργάνωσης, θρύλο του πολεμικού φωτορεπορτάζ, Sir Don McCullin, που επισκέφθηκε την Αθήνα για τα εγκαίνια της έκθεσής του “Life, Death and Everything in Between“, στο πλαίσιο του Athens Photo World.

Δείτε βίντεο με αποσπάσματα από τις εκδηλώσεις του Διήμερου Ψηφιακών Προβολών ΕΔΩ: https://www.youtube.com/watch?v=6X9WOEMuS44

Το κατάμεστο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, κατά την συζήτηση με τον Don McCullin

Η απονομή των βραβείων στους συνολικά 4 φετινούς φιναλίστ έγινε στο κατάμεστο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ” της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Νικητής του μεγάλου βραβείου Athens Photo World 2025 είναι ο ‘Αγγελος Τζωρτζίνης, για τη δουλειά του “Τοπία Ενός Μεταβαλλόμενου Περιβάλλοντος“, ενώ το βραβείο Αθλητικής Φωτογραφίας 2026, που εγκαινιάστηκε φέτος από την ομάδα του φεστιβάλ, κέρδισε ο ‘Αλεξ Γρυμάνης.

Ο Θανάσης Σταυράκης, Καλλιτεχνικός διεύθυντής του Athens Photo World

Ο φωτογράφος Γιάννης Κολεσίδης, επιμελητής και συντονιστής του προγράμματος των Ψηφιακών Προβολών του Athens Photo World με τον Αλέξανδρο Αβραμίδη, έναν από τους έξι συμμετέχοντες με τη δουλειά τους φέτος στις προβολές

Νωρίτερα την ίδια μέρα, στο πλαίσιο των Ψηφιακών Προβολών, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη δυναμική της σύγχρονης φωτογραφίας ντοκουμέντου και να ακούσει απευθείας τους έξι Έλληνες δημιουργούς τη δουλειά των οποίων επιμελήθηκε ο φωτογράφος Γιάννης Κολεσίδης, συντονιστής του προγράμματος των Προβολών, ενώ την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, παρακολούθησε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση του Sir Don McCullin με την Γενική Συντονίστρια του APW, Χριστίνα Καλλιγιάννη, λίγο πριν μεταφερθεί στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης, για να απολαύσει από κοντά τις συνταρακτικές εικόνες του επιδραστικού φωτορεπόρτερ, στα εγκαίνια της έκθεσής του “Life, Death and Everything in Between”. Η έκθεση “ταξίδεψε” από τη Sharjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να παρουσιαστεί στην Αθήνα, σε συνεργασία του APW με το Xposure International Photography Festival, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα για την τέχνη της φωτογραφίας φεστιβάλ στον πλανήτη, όπου φέτος η Αθήνα ήταν τιμώμενη πόλη.

O χαιρετισμός της ομάδας του φεστιβάλ :

“Ξεκινώντας το 2019 το στοίχημα ήταν μεγάλο. Η βοήθεια του αείμνηστου Γιάννη Μπεχράκη, με το τέλος του φετινού Διημέρου Ψηφιακών Προβολών να συμπίπτει με τη συμπλήρωση επτά χρόνων από το θάνατό του στις 2 Μαρτίου 2019, υπήρξε καθοριστική και ταυτόχρονα έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά για όλους μας.

Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια έχουν υπάρξει στιγμές πολύ σημαντικές για το Athens Photo World και για τον σκοπό που δημιουργήθηκε, την προβολή του σύγχρονου φωτορεπορτάζ από ήδη καθιερωμένους φωτογράφους αλλά και από την νέα γενιά Ελλήνων και ξένων φωτογράφων και φωτορεπόρτερ.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί για εμάς ένα νέο βήμα. Η συνεργασία με το διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας Xposure και η φιλοξενία της έκθεσης “Life, Death and Everything in Between” του Sir Don McCullin, σε συνδυασμό με το Διήμερο των Ψηφιακών Προβολών της δουλειάς έξι νέων Ελλήνων φωτογράφων, και τα Βραβεία του Athens Photo World, μας έφεραν ακόμη πιο κοντά στην πραγματοποίηση του αρχικού στόχου: να γνωρίσει το κοινό τα ονόματα πίσω από τις φωτογραφίες, να έχει την ευκαιρία να βλέπει και να συνομιλεί επί τόπου με τους δημιουργούς.

Η παρουσία του ίδιου του Don McCullin στην Αθήνα και η προθυμία του να συνομιλήσει με το κοινό, πέραν της συζήτησης στο αμφιθέατρο, ήταν για εμάς μια στιγμή πολύ μεγάλης χαράς και υπερηφάνειας σε ένα επίπεδο βαθιά προσωπικό και ανθρώπινο, όπως ο καθένας το εισέπραξε και το βίωσε.

Το κατάμεστο, και τις δύο ημέρες, Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ μας προκάλεσε αισθήματα χαράς αλλά και δέους. Η ανταπόκριση του κοινού είναι πάντα μια πρόκληση και μια δοκιμασία να σταθείς αντάξιος των προσδοκιών του και του χρόνου που σου αφιερώνει. Ελπίζουμε ότι το πετύχαμε.

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα σκληρής και επίμονης δουλειάς, της ενδυνάμωσής μας από ένα δίκτυο εξαιρετικών συνεργατών (στα εύκολα και στα δύσκολα) και της υποστήριξης φορέων που πιστεύουν στο όραμά μας όπως ήταν φέτος η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων, ο ΟΠΑΝΔΑ, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και η ΔΕΗ, μαζί με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού στις δράσεις μας γενικότερα. Τέλος, να αναφέρουμε και τη συνεργασία και στήριξη των εταιρειών Kaizen Gaming, Paros Farming Community και Transfers4all.

Για το μέλλον, σχεδιάζουμε ακόμη περισσότερα, πάντα με τον ίδιο στόχο, και ελπίζοντας ότι ανταποκρινόμαστε στην υπόσχεση που δώσαμε κάποτε στον Γιάννη Μπεχράκη.”

Ο Sir Don McCullin ενώ υπογράφει το φυλλάδιο της έκθεσης για έναν από τους επισκέπτες του διημέρου των Ψηφιακών Προβολών του Athens Photo World στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Ακολουθεί αναλυτικό Δελτίο Τύπου και φωτογραφικά στιγμιότυπα από το Διήμερο των Ψηφιακών Προβολών.

Το διήμερο των Ψηφιακών Προβολών αποτελεί τον επίλογο της διοργάνωσης που ξεκίνησε το 2025 με τις καθιερωμένες υπαίθριες εκθέσεις:

στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου (“Ακραίες Τοποθεσίες του Πλανήτη“, Ιούνιος-Αύγουστος 2025), σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

στην Περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής (“Το Τρίτο Κουδούνι“, Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2025), αφιερωμένη στο έργο του φωτογράφου Θωμά Δασκαλάκη,

καθώς και τον διαγωνισμό για το Βραβείο Athens Photo World 2025, που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Ο Don McCullin το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

Το Διήμερο Ψηφιακών Προβολών, που εγκαινιάστηκε το 2025 για να αναδειχθεί σε θεσμό του φεστιβάλ, φιλοξενήθηκε και φέτος στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ” στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με την οικονομική υποστήριξη της ΔΕΗ, που στήριξε δυναμικά, για δεύτερη χρονιά, τη διοργάνωση του Athens Photo World.

Οι φίλοι του Athens Photo World που παραβρέθηκαν στην Τεχνόπολη είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά:

Τους τρεις (3) φιναλίστ του διαγωνισμού για το Βραβεία Athens Photo World 2025, δουλειές που αφορούσαν μέχρι και την περσινή χρονιά: Ελένη Αλμπαρόζα (“Το τελευταίο Πωγώνι”), Άγγελο Τζωρτζίνη (“Τοπία ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος”) και Νικόλα Χατζηπολίτη (“Ελεύθερος χρόνος σε πλαίσιο”), τους οποίους παρουσίασαν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Athens Photo World Θανάσης Σταυράκης, μαζί με τον επιμελητή και συντονιστή του προγράμματος των Ψηφιακών Προβολών Γιάννη Κολεσίδη, και την Γενική Συντονίστρια του Φεστιβάλ Χριστίνα Καλλιγιάννη.

Ο Sir Don McCullin με τον Αριστοτέλη Σαρρηκώστα

Το κοινό παρακολούθησε σύντομα video με τις δουλειές που διακρίθηκαν και είχε την ευκαιρία να ακούσει και λίγα λόγια από την Όλγα Στεφάτου, φωτογράφο και μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού για το 2025 μαζί με τους Θωμά Δασκαλάκη και Νίκο Παλαιολόγο, για το σκεπτικό της επιτροπής αλλά και την γενικότερη αξιολόγηση των φωτογραφικών project που συμμετείχαν: “Ευχόμαστε η βράβευση αυτή να συμβάλλει ουσιαστικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη φωτογραφική πορεία των finalists. Η τελική επιλογή είναι αποτέλεσμα δημιουργικού διαλόγου, με συμφωνίες αλλά και διαφωνίες, και με βασικά κριτήρια τη φωτογραφική γλώσσα, τη σημασία ή την πρωτοτυπία του θέματος στη δεδομένη χρονική συγκυρία, καθώς και την τεκμηρίωσή του μέσω του συνοδευτικού κειμένου. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού, μία από τους finalists είναι γυναίκα φωτογράφος. Συγχαρητήρια και στους τρεις φωτογράφους, αλλά και σε όλες και όλους που υπέβαλαν συμμετοχή.”

Από αριστερά: Νικόλας Χατζηπολίτης, νικητής του 3ου Βραβείου Athens Photo World, o Sir Don McCullin, η Ελένη Αλμπαρόζα, νικήτρια του 2ου Βραβείου Athens Photo World με τον Άγγελο Τζωρτζίνη μεγάλο νικητή του 1ου Βραβείου Athens Photo World, ο Άλεξ Γρυμάνης, νικητής του βραβείου Αθλητικής Φωτογραφίας που εγκαινιάστηκε φέτος από το Athens Photo World και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026

Η τελική κατάταξη των τριών φιναλίστ είναι:

Μεγάλος νικητής, με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), αναδείχθηκε ο Άγγελος Τζωρτζίνης για τη δουλειά του “Τοπία ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος“. Στον Τζωρτζίνη το αναμνηστικό απένειμαν ο Sir Don McCullin μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος νωρίτερα απηύθυνε χαιρετισμό στο φεστιβάλ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είπε, ανάμεσα σε άλλα:

“Αυτό που γίνεται εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έχει πλέον παγκόσμιο εκτόπισμα. Η δουλειά των ανθρώπων του Athens Photo World μπορεί να σταθεί ισότιμα δίπλα σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Φιλοξενήσαμε δύο υπαίθριες εκθέσεις στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου τον Δεκέμβριο του 2024 και το καλοκαίρι του 2025 με θέματα που αφορούν τις προκλήσεις της εποχής μας, όπως είναι η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Και φέτος το καλοκαίρι, το Athens Photo World επιστρέφει στον Εθνικό Κήπο με μια μεγάλη υπαίθρια έκθεση, από το ιστορικό αρχείο του Associated Press, αφιερωμένη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου από το 1930 έως το 2026. Σας περιμένουμε να γνωρίσουμε μαζί την ιστορία του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου.”

O Sir Don McCullin ξεναγεί τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στην έκθεση Life, Death and Everything in Between στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερη στην τελική κατάταξη και με έπαθλο το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) ήρθε η Ελένη Αλμπαρόζα, με το έργο της “Το τελευταίο Πωγώνι” και τρίτος, με έπαθλο το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) ο Νικόλας Χατζηπολίτης, με το έργο του “Ελεύθερος χρόνος σε πλαίσιο“.

Οι τρεις νικητές ευχαρίστησαν με θερμά λόγια την ομάδα του APW για τη διοργάνωση, ενώ εκτός από τα βραβεία τους, παρέλαβαν και ένα ιδιαίτερο δώρο από τον ίδιο τον Sir Don McCullin: ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο του φωτογραφικού του βιβλίου “Life, Death and Everything in Between“.

Παράλληλα, νικητής του Βραβείου Αθλητικής Φωτογραφίας 2026, που το APW θεσμοθετεί για πρώτη φορά φέτος, ήταν ο φωτογράφος Άλεξ Γρυμάνης, για τη φωτογραφία του που απεικονίζει τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιντα στις 30/3/2035 σε αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού, να ζητάει από τους οπαδούς της ομάδας που έχουν αναμμένους τους φακούς των κινητών τους, να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές. Οι άλλοι δυο φιναλίστ ήταν οι Νικόλαος Ζάγκας και Μιχάλης Θέμελης.

Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας με τον Άλεξ Γρυμάνη, νικητή του βραβείου Αθλητικής Φωτογραφίας που εγκαινιάστηκε φέτος από το Athens Photo World

Την απονομή πραγματοποίησε ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας. Ο κριτής Άγγελος Ζυμάρας, φωτογράφος αθλητικών διοργανώσεων και καθηγητής φωτογραφίας, δήλωσε για την επιλογή των φιναλίστ: «Οι τρεις εικόνες διακρίνονται για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν καθαρή σύνθεση, άρτιο timing και έντονη αίσθηση κίνησης. Καταφέρνουν να μεταδώσουν την ενέργεια και το συναίσθημα της στιγμής χωρίς υπερβολές, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τόσο την ουσία των αθλημάτων όσο και τις αρχές της φωτογραφικής αφήγησης».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο φωτογράφος και μέλος της ομάδας του APW, Γιάννης Κολεσίδης, επιμελητής και συντονιστής του προγράμματος των Ψηφιακών Προβολών, παρουσίασε σε slide-show διάρκειας 45 λεπτών τη δουλειά έξι διακεκριμένων φωτορεπόρτερ.

Οι φωτογράφοι (με αλφαβητική σειρά) Αλέξανδρος Αβραμίδης, Μάρω Κουρή, Στέλιος Μισίνας, Σωκράτης Μπαλταγιάννης, Κώστας Τσιρώνης και Νικόλας Χατζηπολίτης (νικητής του 3ου βραβείου Athens Photo World 2025), ήταν σχεδόν όλοι παρόντες στην αίθουσα για να πουν δυο λόγια για τη δουλειά τους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κοινού, στη συζήτηση που ακολούθησε.

Ο φωτογράφος Enri Canaj, μέλος πια του Magnum photos, ενώ εξηγεί το σκεπτικό και την εμπειρία του πρώτου Masterclass που διοργανώθηκε από το Athens Photo World

Τέλος, η 2η μέρα του Διημέρου Ψηφιακών Προβολών ξεκίνησε με την ομιλία του διεθνώς διακεκριμένου φωτογράφου Enri Canaj (Magnum Photos), που είπε λίγα λόγια για το πολύ σημαντικό δωρεάν masterclass που παρέδωσε, στο πλαίσιο του APW, σε 14 νέους φωτογράφους. Το masterclass σκοπό είχε να προσφέρει μια ουσιαστική και δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία στη νέα γενιά Ελλήνων φωτορεπόρτερ.

Ο Don McCullin και η Χριστίνα κατά την συζήτηση στο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται μία από τις εμβληματικότερες φωτογραφίες του, ο Στρατιώτης που έχει υποστεί σοκ κατά την μάχη της Χουέ, στο Βιετνάμ το 1968

Το αναμφισβήτητο highlight του διημέρου ήταν ωστόσο η τιμητική για το Athens Photo World παρουσία στη φετινή διοργάνωση του Sir Don McCullin, ενός από τους σπουδαιότερους εν ζωή φωτογράφους, αυτόπτη μάρτυρα όλων των μεγάλων γεγονότων της εποχής μας, που κατέγραψε, για περισσότερες από πέντε δεκαετίες τον πόλεμο, τη φτώχεια και την ανθρώπινη οδύνη, με σπάνια συμπόνια και αφοσίωση. Από το East End του Λονδίνου, ακολούθησε τα ίχνη της ιστορίας σε πληγωμένους τόπους: στο Βιετνάμ, την Καμπότζη, τον Λίβανο, την Μπιάφρα και πολύ πέρα, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στις ζώνες σύγκρουσης, όχι λόγω έλξης από τον κίνδυνο αλλά κινούμενος από βαθύ αίσθημα ευθύνης, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα όσα εξομολογήθηκε στην ομολογουμένως συναρπαστική συζήτηση με τη Γενική Συντονίστρια του APW, Χριστίνα Καλλιγιάννη, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, συζήτηση που άνοιξε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.

Το κατάμεστο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, κρατάει ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των νεκρών του της τραγωδίας των Τεμπών

Ανάμεσα στα πολλά, συγκινητικά και ενίοτε συνταρακτικά που μοιράστηκε με το κοινό ο σπουδαίος πολεμικός (και όχι μόνο) φωτορεπόρτερ, την ίδια μέρα που κατά τραγική ειρωνεία είχε μόλις ξεκινήσει μια ακόμη μεγάλης κλίμακας πολεμική σύγκρουση, είπε και τα εξής:

“Ό,τι έκανα πριν 50 χρόνια δεν άλλαξε τον κόσμο. Σήμερα άνθρωποι που δεν έφταιξαν σε τίποτα θα πεθάνουν στο Ιράν. Ο πόλεμος είναι το πιο άσχημο πράγμα στο οποίο μπορεί να εμπλακεί ο άνθρωπος».

«Έχω δει τα πιο άσχημα πράγματα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Το τίμημα είναι μεγάλο».

«Οι φωτογράφοι είμαστε κλέφτες. Κλέβουμε εικόνες από τις ζωές των άλλων. Παίρνω περισσότερα από όσα δίνω».

Παραδέχτηκε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκει καταφύγιο στο να φωτογραφίζει φυσικά τοπία, όπου μπορεί να βρίσκεται για ώρες, χωρίς να απογοητεύεται “αν δεν του βγει η φωτογραφία“. Του αρκεί η ελευθερία που του χαρίζει η φύση. Επίσης, εξομολογήθηκε την αγάπη του για την αρχαιολογία. Θα ήθελε, μας είπε, άλλωστε, να είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως φωτογράφος αρχαιολογίας και πως κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο Ακρόπολης αισθάνθηκε “γυμνός χωρίς την κάμερά του“.

Η είσοδος της έκθεσης Life, Death and Everything in Between στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

Στη μεγάλη αίθουσα της έκθεσης Life, Death and Everything in Between στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

O Sir Don McCullin ξεναγεί τον Σεΐχη του Εμιράτου της Σάρτζα Sultan bin Ahmen al Qasimi στην έκθεση Life, Death and Everything in Between στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

Το επάνω επίπεδο της έκθεσης Life, Death and Everything in Between στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

Αμέσως μετά τη συζήτηση, ο Sir Don McCullin περπάτησε μαζί με την ομάδα του φεστιβάλ προς τους Παλιούς Φούρνους, για τα εγκαίνια της έκθεσής του “Life, Death and Everything in Between“, όπου συνομίλησε για αρκετή ώρα με το κοινό, απαντώντας σε ερωτήσεις και υπογράφοντας βιβλία του, που είχαν φέρει μαζί τους όσοι από τους παρευρισκόμενους γνώριζαν ήδη το έργο του σε βάθος.

*Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 12 Μαρτίου, με ελεύθερη είσοδο, Δευτέρα – Κυριακή, από τις 10.00 έως τις 22.00.

Ο Sir Don McCullin με τον Άγγελο Τζωρτζίνη, μεγάλο νικητή του 1ου Βραβείου Athens Photo World

Και τα νέα για τους επόμενους μήνες…

Υπαίθριες Εκθέσεις – Καλοκαίρι 2026

«Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1930 – 2026»

Το Athens Photo World επιστρέφει με τη μεγαλύτερη υπαίθρια έκθεσή του για το 2026, που θα διαρκέσει από 29 Μαΐου έως 31 Ιουλίου, στον Εθνικό Κήπο, στην περίφραξη επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας και Λ. Αμαλίας.

Η έκθεση με τίτλο «Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1930 – 2026» παρουσιάζει το ιστορικό φωτογραφικό αρχείο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1930 στην Ουρουγουάη έως και το πιο πρόσφατο, αυτό του 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Πρόκειται για την έβδομη υπαίθρια έκθεση στον Εθνικό Κήπο που διοργανώνεται από το Athens Photo World, την τρίτη του Associated Press μετά τις αντίστοιχες του 2019 και του 2024, παρουσιάζοντας κορυφαίες φωτογραφίες σε καθημερινή βάση σε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει τον πλούτο της φωτογραφικής τεκμηρίωσης, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Η έκθεση συνδυάζει ιστορία, ποδοσφαιρικό πάθος και φωτογραφική αρτιότητα, προσφέροντας ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο.