Η Julia Roberts αποκαλύπτει το beauty μυστικό της πριν από τις Χρυσές Σφαίρες

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Julia Roberts, δημοσίευσε φωτογραφία με μάσκα προσώπου πριν από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της τελετής στο Beverly Hills
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Λίγες ώρες πριν από την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026, η Julia Roberts μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή από την προετοιμασία της για τη μεγάλη βραδιά. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια selfie από τα παρασκήνια της προετοιμασίας της, στο οποίο εμφανίζεται να φορά μάσκα προσώπου και γυαλιά. Στη λεζάντα της φωτογραφίας η Julia Roberts έγραψε με χιούμορ «Pre game», δηλαδή «προθέρμανση πριν από τον αγώνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο εμβληματικός ρόλος που η Julia Roberts θεώρησε ανόητο και παραλίγο να απορρίψει

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια. Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν και η στενή φίλη της ηθοποιού Jennifer Aniston, η οποία έγραψε «πάντα τόσο όμορφη». Η τελική εμφάνιση της Julia Roberts συνδύασε το χαρακτηριστικό φυσικό της στιλ με λαμπερή επιδερμίδα, διακριτικό nude μακιγιάζ και κυματιστά μαλλιά, τα οποία επιμελήθηκε ο μακροχρόνιος συνεργάτης της, κομμωτής Serge Normant. Για την εμφάνισή της στην τελετή, η Julia Roberts επέλεξε μια κομψή μακριά δημιουργία του οίκου Giorgio Armani Privé. Το φόρεμα με μακριά μανίκια και βαθύ ντεκολτέ ανέδειξε τη σιλουέτα της ηθοποιού, ενώ το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρη τσάντα και εντυπωσιακά κοσμήματα.

Η παρουσία της Julia Roberts στις Χρυσές σφαιρες 2026 σηματοδότησε την επιστροφή της στο κόκκινο χαλί της τελετής στο ξενοδοχείο Beverly Hilton ύστερα από απουσία 5 ετών. Η ηθοποιός έχει συνολικά 11 υποψηφιότητες στα βραβεία και έχει κερδίσει 3 φορές για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Steel Magnolias» το 1990, «Pretty Woman» το 1991 και «Erin Brockovich» το 2001.

www.instagram.com/juliaroberts

Στη φετινή διοργάνωση η Julia Roberts ήταν υποψήφια στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία της στο φιλμ «After the Hunt». Το βραβείο τελικά απονεμήθηκε στην Jessie Buckley για την ταινία «Hamnet». Παρά την απώλεια του βραβείου, η εμφάνιση της Julia Roberts στη σκηνή για την απονομή του βραβείου καλύτερης κωμικής ή μουσικής ταινίας προκάλεσε θερμή υποδοχή από το κοινό, το οποίο την υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση και τη γοητεία που ασκεί στο Hollywood.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Amanda Seyfried: Το σύνολο που δανείστηκε από την ντουλάπα της Julia Roberts για το Φεστιβάλ Βενετίας

Δες κι αυτό…

Julia Roberts κόκκινο χαλί μάσκα ομορφιάς Χρυσές Σφαίρες
