Η Jisoo θα τιμηθεί με το βραβείο Madame Figaro Rising Star στο Canneseries

Η Jisoo, μέλος του παγκοσμίως επιτυχημένου συγκροτήματος Blackpink και ανερχόμενη ηθοποιός, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο «Madame Figaro Rising Star Award» στο διεθνές φεστιβάλ τηλεοπτικών σειρών Canneseries, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 28 Απριλίου στις Κάννες της Γαλλίας. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε μια προσωπικότητα που έχει αναδειχθεί σε σημαντική παρουσία στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και θα απονεμηθεί στην Jisoo κατά την τελετή έναρξης του φεστιβάλ στις 23 Απριλίου.

Στο παρελθόν το συγκεκριμένο βραβείο έχουν λάβει η Sydney Sweeney, η Daisy Edgar Jones, η Marie Colomb, η Ella Purnell, η Morfydd Clark και η Phoebe Dynevor, καλλιτέχνιδες που στη συνέχεια καθιερώθηκαν ως σημαντικές μορφές της διεθνούς τηλεοπτικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Canneseries Albin Lewi εξήγησε ότι η επιλογή της Jisoo βασίστηκε στην πολυδιάστατη πορεία της. Όπως δήλωσε, «η καλλιτεχνική της διαδρομή, η ικανότητά της να κατακτά νέα δημιουργικά πεδία και η παγκόσμια απήχησή της την καθιστούν την ιδανική προσωπικότητα για τη φετινή τιμή». Ο Albin Lewi πρόσθεσε ότι η τελετή απονομής «διαμορφώνεται ήδη ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της φετινής διοργάνωσης». Η Jisoo έκανε το ντεμπούτο της το 2016 ως μέλος των Blackpink και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Το συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει παγκόσμιες περιοδείες με εξαντλημένα εισιτήρια και έχει καταγράψει εντυπωσιακά ρεκόρ στις ψηφιακές πλατφόρμες streaming.

Παράλληλα με τη μουσική της δραστηριότητα, η Jisoo έχει αναπτύξει και μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στον χώρο της υποκριτικής. Ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram αριθμεί περισσότερους από 80 εκατομμύρια ακολούθους, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες της Νότιας Κορέας στην πλατφόρμα.

Η Jisoo ανέλαβε τον πρώτο πρωταγωνιστικό τηλεοπτικό της ρόλο το 2021 στη νοτιοκορεατική σειρά «Snowdrop», η οποία προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Ασία όσο και διεθνώς. Ακολούθησε μια ειδική εμφάνιση στην ταινία «Dr. Cheon and the Lost Talisman» το 2023. Το 2025 πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική παραγωγή «Omniscient Reader The Prophecy» καθώς και στη σειρά «Newtopia». Πιο πρόσφατα εμφανίζεται στον ρόλο της Seo Mi rae στη σειρά του Netflix «Boyfriend on Demand», η οποία έκανε πρεμιέρα στις 6 Μαρτίου.

Η υποκριτική της πορεία έχει ήδη αναγνωριστεί σε αρκετές διοργανώσεις βραβείων. Μεταξύ των διακρίσεων που έχει λάβει είναι το βραβείο Καλύτερης Νέας Ηθοποιού στα 2α DDU Awards, το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Σειρά στα Brazil Acervo Awards καθώς και το βραβείο Hallyu Drama Actress Award και το Asian Star Award στη διεθνή κατηγορία στα Seoul International Drama Awards.

