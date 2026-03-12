Daphne Lawrence: Η ανανεωμένη εικόνα της για χάρη του νέου της music video

H Daphne Lawrence κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο “SOS” από τη Minos EMI, A Universal Music Company. Η Daphne Lawrence αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες και χαρισματικές ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Τα τραγούδια της μετρούν αμέτρητα streams, κατακτώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες και κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Μέσα στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται 9 κομμάτια, μεταξύ των οποίων τo single «Γάτα» που κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, καθώς και μία συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα με τίτλο «Μπαμ και κάτω», η οποία θα γίνει το νέο “add to favorites”.

Μετά την κυκλοφορία του music video για το «Γάτα» η Daphne Lawrence παρουσιάζει το official video clip του «Ασορτί» σε σκηνοθεσία Danny Ntarlas. Δυναμικό, κινηματογραφικό και τη Daphne μοναδικά εντυπωσιακή. Όλα τα τραγούδια έχουν την υπογραφή της Daphne Lawrence σε στίχους και μουσική και στα περισσότερα συνυπογράφουν οι Ripen, Chico Beatz και σε ένα τραγούδι ο Don Beatz.

Δείτε το video clip:

Το «SOS» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://DaphneLawrence.lnk.to/SOS

