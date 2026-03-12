Μουσικά Νέα 12.03.2026

Daphne Lawrence: Η ανανεωμένη εικόνα της για χάρη του νέου της music video

Το «Ασορτί» είναι ένα τραγούδι που θα βάλεις στο repeat
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

H Daphne Lawrence κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο “SOS” από τη Minos EMI, A Universal Music Company. Η Daphne Lawrence αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες και χαρισματικές ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Τα τραγούδια της μετρούν αμέτρητα streams, κατακτώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες και κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Μέσα στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται 9 κομμάτια, μεταξύ των οποίων τo single «Γάτα» που κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, καθώς και μία συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα με τίτλο «Μπαμ και κάτω», η οποία θα γίνει το νέο “add to favorites”.

Διάβασε επίσης: H «Αυτοταπείνωση» της Τάμτα αποκτά κινηματογραφική μορφή

Μετά την κυκλοφορία του music video για το «Γάτα» η Daphne Lawrence παρουσιάζει το official video clip του «Ασορτί» σε σκηνοθεσία Danny Ntarlas. Δυναμικό, κινηματογραφικό και τη Daphne μοναδικά εντυπωσιακή. Όλα τα τραγούδια έχουν την υπογραφή της Daphne Lawrence σε στίχους και μουσική και στα περισσότερα συνυπογράφουν οι Ripen, Chico Beatz και σε ένα τραγούδι ο Don Beatz.

Δείτε το video clip: 

Το «SOS» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://DaphneLawrence.lnk.to/SOS

Διάβασε επίσης: Akylas για Eurovision: «Η μαμά μου μπορεί να ανέβει στη σκηνή αν το πάρουμε»

Daphne Lawrence νέα τραγούδια
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

