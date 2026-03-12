Μουσικά Νέα 12.03.2026

H «Αυτοταπείνωση» της Τάμτα αποκτά κινηματογραφική μορφή

Η Τάμτα αναμφίβολα ξέρει να επανεφευρει τον εαυτό της με κάθε κυκλοφορία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για ακόμα μια φορά η Τάμτα πρωτοπορεί, καθηλώνει, δημιουργεί. Η iconic καλλιτέχνιδα παρουσιάζει το νέο επιβλητικό hit της με τίτλο “AUTOTAPINOSI”, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A UniversalMusic Company και την Kiki Music.  Δυναμική και με dominatrix διάθεση μετατρέπει τη μουσική σε χώρο διεκδίκησης και γυναικείας ενδυνάμωσης. Το νέο single της Τάμτα επαναπροσδιορίζει παράλληλα το σώμα, την επιθυμία και την έκφραση ως πηγές δύναμης και αυτονομίας.

Ωμός και βιομηχανικός παλμός με EBM ρυθμό και aggressive beats απογειώνουν κάθε δευτερόλεπτο του track. Τη μουσική υπογράφει ο TEO.x3 και τους στίχους οι Anastasios Tsordas, Barbara Argyrou, TEO.x3.

Η Τάμτα συνεργάζεται παράλληλα με τον Adam C. Keller για το κινηματογραφικής αισθητικής music video του “AUTOTAPINOSI”, όπου εκτυλίσσεται ένα παιχνίδι εξουσίας με sexual industrial vibe. Σκοτεινάaesthetics, αλυσίδες, γρήγορες εναλλαγές εικόνων και την Τάμτα να κυριαρχεί.

Δείτε την ανάρτησή της:

Μετά την καθηλωτική performance της στο Sing for Greece με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ -και την κυκλοφορία του act αυτού με τίτλο “Live Mutations” στο Spotify-, η Τάμτα συνεχίζει να δημιουργεί αδιάκοπα. Η εκστατική καλλιτέχνιδα αναμένεται μάλιστα να πραγματοποιήσει μια σειρά εμφανίσεων στο Smut Athens, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή 22 Μαρτίου (20:00), ενώ την Παρασκευή Παρασκευή 27 Μαρτίου θα βρεθεί στο Λονδίνο για μία μοναδική εμφάνιση στο Colors Hoxton.

Δείτε το video clip:

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://tamta.lnk.to/AUTOTAPINOSI

