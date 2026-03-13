Celeb News 13.03.2026

Ο Barack και η Michelle Obama αναβιώνουν το Proof στο Broadway

Η εταιρεία Higher Ground των Barack Obama και Michelle Obama συμμετέχει στην παραγωγή του βραβευμένου έργου με πρωταγωνιστές τους Ayo Edebiri και Don Cheadle
Ο Barack Obama και η Michelle Obama επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στον χώρο της θεατρικής παραγωγής, καθώς η εταιρεία τους Higher Ground θα συμμετάσχει ως συμπαραγωγός στην επερχόμενη αναβίωση του θεατρικού έργου «Proof» στο Broadway. Το έργο του David Auburn, το οποίο έχει τιμηθεί με βραβείο Pulitzer και Tony, επιστρέφει στη σκηνή του Broadway με νέα παραγωγή και πρωταγωνιστές τους Ayo Edebiri και Don Cheadle. Η αναβίωση θα παρουσιαστεί στο Booth Theatre για περιορισμένη περίοδο 16 εβδομάδων, με τις πρώτες παραστάσεις να ξεκινούν στις 31 Μαρτίου και την επίσημη πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Απριλίου. Μέσω της Higher Ground, οι Barack Obama και Michelle Obama ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον παραγωγό Mike Bosner και τον σκηνοθέτη και παραγωγό Thomas Kail, δημιουργώντας την ομάδα που θα αναλάβει τη νέα θεατρική εκδοχή του έργου.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι Barack Obama και Michelle Obama εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συμμετοχή τους στην παραγωγή. Όπως ανέφεραν «Το να επιστρέψει αυτό το εμβληματικό έργο στο Broadway με τους Ayo, Don, Tommy και Mike στην ηγεσία της δημιουργικής ομάδας αποτελεί εξαιρετικό προνόμιο και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή την παραγωγή. Το «Proof» είναι ακριβώς το είδος της ιστορίας που δημιουργήθηκε η Higher Ground για να στηρίζει. Ένα έργο που θέτει βαθιά ερωτήματα για τη μεγαλοφυΐα, την αμφιβολία και για όσα κληρονομούμε από τους ανθρώπους που αγαπάμε περισσότερο». Στη νέα παραγωγή του «Proof» οι Ayo Edebiri και Don Cheadle πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους στο Broadway. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Jin Ha και Samira Wiley.

Η ιστορία του έργου επικεντρώνεται στην Catherine, την οποία υποδύεται η Ayo Edebiri, μια εξαιρετικά ταλαντούχα αλλά ανήσυχη κόρη του διάσημου καθηγητή μαθηματικών Robert, ρόλο που ερμηνεύει ο Don Cheadle. Μετά τον θάνατο του πατέρα της ανακαλύπτεται ένα τετράδιο που περιέχει μια εντυπωσιακή μαθηματική απόδειξη, γεγονός που προκαλεί έντονη αντιπαράθεση σχετικά με το ποιος είναι ο πραγματικός δημιουργός της. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση η Catherine καλείται να αντιμετωπίσει το βάρος της κληρονομιάς της αλλά και το τίμημα της προσπάθειας να αποδείξει τη δική της αξία.

Η συμμετοχή της Higher Ground στο «Proof» αποτελεί την πρώτη θεατρική παραγωγή της εταιρείας στο Broadway. Η εταιρεία παραγωγής των Barack Obama και Michelle Obama έχει ήδη σημαντική παρουσία στον χώρο του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των podcasts. Η Higher Ground έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα 3 υποψηφιότητες για Oscar, κερδίζοντας το βραβείο για το ντοκιμαντέρ «American Factory», καθώς και 12 υποψηφιότητες για Emmy, από τις οποίες κατέκτησε 6 βραβεία. Επιπλέον έχει λάβει 3 υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας 2 βραβεία. Μεταξύ των παραγωγών της περιλαμβάνονται έργα όπως «Leave the World Behind», «Crip Camp», «Rustin» και «American Symphony».

Barack Obama Broadway Michelle Obama ΘΕΑΤΡΟ
