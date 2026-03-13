Ο Morrissey ακύρωσε συναυλία στη Βαλένθια λόγω… αϋπνίας

Ο Morrissey ακύρωσε προγραμματισμένη συναυλία στη Βαλένθια της Ισπανίας, επικαλούμενος έντονη αϋπνία και εξάντληση εξαιτίας του θορύβου που επικρατεί στην πόλη κατά τη διάρκεια των εορτασμών του φεστιβάλ Las Fallas. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του καλλιτέχνη, ο Morrissey έφτασε στη Βαλένθια αργά το βράδυ της Τετάρτης ύστερα από ταξίδι δύο ημερών οδικώς. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να ξεκουραστεί καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας του έντονου θορύβου που προερχόταν από τους εορτασμούς της πόλης. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «οποιαδήποτε μορφή ύπνου ή ξεκούρασης ήταν αδύνατη εξαιτίας του θορύβου του φεστιβάλ, της δυνατής μουσικής techno και των συνεχών ανακοινώσεων από μεγάφωνα».

Η ομάδα του καλλιτέχνη εξήγησε ότι η εμπειρία αυτή επηρέασε σοβαρά την κατάσταση του τραγουδιστή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «η εμπειρία αυτή άφησε τον Morrissey σε κατατονική κατάσταση», γεγονός που κατέστησε αδύνατη την πραγματοποίηση της συναυλίας. Παράλληλα διευκρινίστηκε ότι η συναυλία δεν ακυρώθηκε με δική του επιλογή αλλά ότι «οι συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την εμφάνιση». Για να τεκμηριώσει την απόφασή του ο Morrissey φέρεται να ηχογράφησε τον θόρυβο που επικρατούσε στην περιοχή όπου διέμενε.

Διάβασε επίσης: Release Athens 2025: Ακυρώθηκε η εμφάνιση του Morrissey

Η προγραμματισμένη συναυλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Palau de les Arts Reina Sofia της Βαλένθια και η τιμή των φθηνότερων εισιτηρίων είχε οριστεί στα 103 ευρώ. Σε μεταγενέστερη δήλωσή του ο Morrissey εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις συνθήκες διαμονής του στην πόλη. Όπως έγραψε «το ξενοδοχείο ήταν μια απερίγραπτη κόλαση. Θα χρειαστώ έναν ολόκληρο χρόνο για να αναρρώσω. Και αυτό δεν είναι υπερβολή».

Παρά την ακύρωση της συναυλίας στη Βαλένθια, το πρόγραμμα της περιοδείας του Morrissey στην Ισπανία συνεχίζεται κανονικά με προγραμματισμένες εμφανίσεις στη Zaragoza στις 14 Μαρτίου και στη Seville στις 16 Μαρτίου. Η ακύρωση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό στην καριέρα του Morrissey. Ο τραγουδιστής έχει στο παρελθόν ακυρώσει αρκετές συναυλίες για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και αρκετές στην Ισπανία. Το 2024 είχε ακυρώσει εμφάνιση στους βοτανικούς κήπους της Μαδρίτης, ενώ το 2004 είχε αποσυρθεί την τελευταία στιγμή από το Festival Internacional de Benicàssim επικαλούμενος τεχνικά προβλήματα με το ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Το 2014 είχε διακόψει συναυλία στη Βαρσοβία μόλις 25 λεπτά μετά την έναρξή της, αναφέροντας ότι θεατής του απηύθυνε «εξαιρετικά προσβλητικό σχόλιο». Έναν χρόνο αργότερα αρνήθηκε να εμφανιστεί σε φεστιβάλ στο Reykjavik όταν οι διοργανωτές δεν δέχθηκαν το αίτημά του να μην σερβίρεται κρέας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία μουσικών ιστοσελίδων, ο Morrissey έχει ακυρώσει περισσότερες από 400 συναυλίες στη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων από την εποχή που ήταν μέλος του συγκροτήματος The Smiths.

Παρά τις συχνές ακυρώσεις εμφανίσεων, ο Morrissey εξακολουθεί να διαθέτει πιστό και πολυάριθμο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο καλλιτέχνης ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 1987 μετά από 5 χρόνια στο συγκρότημα The Smiths, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της εναλλακτικής μουσικής σκηνής. Έκτοτε ο Morrissey έχει κυκλοφορήσει 14 στούντιο άλμπουμ και 2 ζωντανές ηχογραφήσεις. Το νέο του άλμπουμ «Make-Up Is a Lie», που κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου, έφτασε στη δεύτερη θέση των βρετανικών midweek charts πίσω από τον Harry Styles. Εάν το άλμπουμ διατηρήσει τη θέση του μέχρι την επίσημη ανακοίνωση των charts, θα πρόκειται για την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ο Morrissey από το 2014, όταν το άλμπουμ «World Peace Is None of Your Business» είχε επίσης φτάσει στο Νο 2.

Το φεστιβάλ Las Fallas αποτελεί μία από τις πιο διάσημες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ισπανίας και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Βαλένθια από τις 15 έως τις 19 Μαρτίου. Ωστόσο οι εορτασμοί ξεκινούν αρκετές ημέρες νωρίτερα και περιλαμβάνουν συναυλίες, παρελάσεις και εκτεταμένες εκδηλώσεις πυροτεχνημάτων. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι συνοικίες της πόλης δημιουργούν μεγάλα καλλιτεχνικά άρματα και γλυπτές κατασκευές που παρελαύνουν στους δρόμους. Στο αποκορύφωμα των εορτασμών, όλες οι κατασκευές καίγονται σε μια εντυπωσιακή τελετή που συνοδεύεται από πυροτεχνήματα και έντονους εορτασμούς.

Διάβασε επίσης: Ο Morrissey ακυρώνει δύο συναυλίες καθώς δέχεται απειλές για τη ζωή του

Δες κι αυτό…