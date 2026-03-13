Ελένη Μενεγάκη: Βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού από τον Μάκη Παντζόπουλο με μια μακροσκελή ανάρτηση

Η παρουσιάστρια πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στις φήμες που κυκλοφόρησαν, ξεκαθαρίζοντας πως όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Με δημόσια τοποθέτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέλεξε να απαντήσει η Ελένη Μενεγάκη στα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών που αφορούν την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα τον φημολογούμενο χωρισμό της από τον Μάκη Παντζόπουλο.

Η γνωστή παρουσιάστρια πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στις φήμες που κυκλοφόρησαν σε ορισμένες ιστοσελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές, ξεκαθαρίζοντας πως όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα. Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια.

Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη.

