Η Αμαλία Κυπαρίσση στο MAD Forum 2026: «Βρίσκω αξία στο TikTok γιατί θεωρώ ότι είναι η γέφυρά μας με το μέλλον»

Η ψηφιακή εποχή επαναπροσδιορίζει διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες επικοινωνούν με το κοινό, με το TikTok να αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο δυναμικά εργαλεία για τη σύνδεση με τη νεότερη γενιά. Στο πλαίσιο του MAD Forum 2026, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου Motor Oil, παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας, η οποία ξεφεύγει από τις παραδοσιακές διαφημιστικές πρακτικές και εστιάζει στην αυθεντικότητα και τη διαφάνεια.

Η παρέμβαση της κ. Κυπαρίσση ανέδειξε την ανάγκη για μια επικοινωνία που σέβεται τις αξίες των νέων, αποφεύγοντας το επιθετικό marketing. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα αυτή αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση για το αύριο: «Εγώ βρίσκω αξία στο TikTok γιατί θεωρώ ότι είναι η γέφυρά μας με το μέλλον. Εκεί βρίσκονται σήμερα οι μελλοντικοί μας εργαζόμενοι, οι αυριανοί πελάτες, οι αυριανοί ψηφοφόροι των πολιτικών. Όλοι μας οφείλουμε να το παρακολουθούμε και να μην το παραμελούμε».

Διάβασε επίσης: MAD Forum 2026: TikTok, Gen Z και η νέα εποχή της πολιτικής επικοινωνίας

Για μια μεγάλη επιχείρηση, το TikTok προσφέρει τη δυνατότητα να προβληθούν πτυχές που συχνά «χάνονται» στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Η κ. Κυπαρίσση τόνισε ότι η πλατφόρμα είναι το ιδανικό κανάλι για να δείξει μια εταιρεία «το ανθρώπινο πρόσωπό της και τους ανθρώπους της», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι για έναν όμιλο με περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους, η εξωστρέφεια είναι κρίσιμη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προγράμματα εσωτερικής ευεξίας και κοινωνικής προσφοράς της Motor Oil, όπως το πρόγραμμα «Φροντίζουμε για εμάς» και οι δράσεις κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φροντίζω». «Είναι όλα αυτά που κάνουμε μέσα και θέλουμε να τα δείξουμε έξω», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η προβολή αυτών των πρωτοβουλιών βοηθά στην προσέλκυση ταλέντων και στη δημιουργία μιας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Mad Forum 2026: «Θέλω να κάνω αρεστό το επάγγελμά μου στους νέους»

Δες κι αυτό…