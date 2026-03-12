Tech News 12.03.2026

Η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Mad Forum 2026: «Θεωρώ ότι είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου να κάνω αρεστό το επάγγελμά μου στους νέους ανθρώπους»

Στο MAD Forum 2026, η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλά για τη «μικρο-πολιτική» και τη νέα σχέση των νέων με την πολιτική μέσα από πλατφόρμες όπως TikTok και Instagram
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή κουλτούρα και οι νέες μορφές επικοινωνίας επαναπροσδιορίζουν τον δημόσιο διάλογο, το MAD Forum 2026 άνοιξε μια ουσιαστική συζήτηση για τις μεγάλες αλλαγές που επηρεάζουν τη νέα γενιά. Με κεντρικό άξονα την τεχνητή νοημοσύνη, τις τάσεις στη μουσική και την πολιτική σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ενότητα «TikTok, Νέοι και Πολιτική» εστίασε στον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μεταμορφώνουν τη σχέση των νέων με τα κοινά. Τη συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Κοψιδάς, ειδικός στη στρατηγική επικοινωνίας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναφέρθηκε εκτενώς στη μετάβαση προς τη «μικρο-πολιτική», επισημαίνοντας την πρόκληση της ισορροπίας ανάμεσα στην αμεσότητα και την ουσία. Όπως εξήγησε, η επικοινωνία στο TikTok και το Instagram απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση, καθώς ο περιορισμένος χρόνος προσοχής του κοινού επιβάλλει μηνύματα κατανοητά, χωρίς όμως να θυσιάζεται η σοβαρότητα του περιεχομένου.

Διάβασε επίσης: MAD Forum 2026: TikTok, Gen Z και η νέα εποχή της πολιτικής επικοινωνίας

Η Υπουργός τόνισε τη σημασία της επαγγελματικής προσέγγισης στα νέα μέσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με την ίδια συνέπεια και σκέψη που θα βάλω σε ένα γραπτό άρθρο ή στην προετοιμασία μιας συνέντευξης στην τηλεόραση, την ίδια συνέπεια και σκέψη θα δείξω σε ένα concept που θα βάλω σε ένα video». Παράλληλα, περιέγραψε τον διπλό στόχο της στρατηγικής της, σημειώνοντας: «Πρώτα, θέλω να βγάλω με μια ευκολία και με μια θελκτικότητα το μήνυμά μου. Ο δεύτερος σκοπός είναι προσωπικός: να δείξω ότι είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και μπορείς και εσύ αύριο, νέα κοπέλα, να γίνεις πολιτικός».

Κλείνοντας, η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ νέων και πολιτικής, που παρατηρείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. «Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου να κάνω αρεστό το επάγγελμά μου στους νέους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να το βλέπει ως μια πορεία που θέλει να επιλέξει», κατέληξε, δίνοντας έμφαση στην πολιτική ως μια ελκυστική και προσβάσιμη επιλογή για τη νέα γενιά.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Αμαλία Κυπαρίσση στο MAD Forum 2026: «Το 56% των πολιτών ενημερώνεται από τα social media»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad forum Mad Forum 2026 Δόμνα Μιχαηλίδου Νίκος Κοψιδάς
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Ask Ioannina: Το viral σίριαλ που κατακτά το ελληνικό ίντερνετ

O Μάριος Θεμιστοκλέους στο MAD Forum 2026: «Είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να αντισταθούν στον αλγόριθμο των social media»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο MAD Forum 2026: «Ο ρόλος μας είναι να εξασφαλίσουμε στη νέα γενιά τις συνθήκες για να χαράξει τον δικό της δρόμο»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έρχονται αλλαγές στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών

MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τη μουσική βιομηχανία και τα πνευματικά δικαιώματα

MAD Forum 2026: Η νέα εποχή της ελληνικής Urban και Underground μουσικής

MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη μουσική βιομηχανία

MAD Forum 2026: TikTok, Gen Z και η νέα εποχή της πολιτικής επικοινωνίας

Αμαλία Κυπαρίσση στο MAD Forum 2026: «Το 56% των πολιτών ενημερώνεται από τα social media»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί