Social Trends 12.03.2026

Ask Ioannina: Το viral σίριαλ που κατακτά το ελληνικό ίντερνετ

Η ιστορία των AskIoannina, η «γατούλα», ο «γατούλης» και ο Afypnisti που τρέλανε όλο το ελληνικό ίντερνετ
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί κάθε πρωί να ξυπνάμε με τον φόβο ενός ενδεχόμενου Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου, όμως για πολλούς από τη Gen Z το θέμα που μονοπωλεί τις συζητήσεις αυτές τις μέρες δεν είναι άλλο από τον χωρισμό των AskIoannina και το φημολογούμενο ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στην Αλεξάνδρας, γνωστή και ως «γατούλα», και τον TikToker Afypnisti.

Το ζευγάρι, που στο κοινό αναφέρεται ως «γατούλης» και «γατούλα», διατηρούσε εδώ και 2 χρόνια ένα κανάλι στο YouTube, όπου μοιραζόταν καθημερινές στιγμές και προσωπικές εμπειρίες. Με τον χρόνο, τα live και τις συνδρομητικές υπηρεσίες, η σχέση τους και η καθημερινότητά τους έγιναν μέρος ενός διαδικτυακού περιεχομένου που παρακολουθούσαν χιλιάδες, καλύπτοντας από τις πιο απλές συνήθειες μέχρι πιο προσωπικά θέματα.

Από τα φοιτητικά vlog στο διαδικτυακό σίριαλ

Η ιστορία του προφίλ Ask Ioannina ξεκίνησε ως ένα απλό φοιτητικό vlog. Ο Βασίλης ανέβαζε βίντεο γύρω από τη ζωή του, τις σπουδές του στη σχολή μαθηματικών και την καθημερινότητα στα Ιωάννινα, με έναν χαλαρό και αυθεντικό τρόπο που προσέλκυε θεατές χωρίς περίπλοκες παραγωγές ή σκηνοθετικές παρεμβάσεις. Το περιεχόμενο του αρχικά ήταν απλό και άμεσο, ακριβώς όπως οι περισσότεροι νέοι δημιουργοί στο ελληνικό YouTube: ένας φοιτητής που μοιράζεται σκέψεις, εμπειρίες και στιγμές από την καθημερινότητά του σε μια πόλη μακριά από την πρωτεύουσα.

Η είσοδος της Αλεξάνδρας στο κανάλι άλλαξε σημαντικά τον χαρακτήρα του. Οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται μαζί, και το περιεχόμενο έγινε πιο προσωπικό και καθημερινό, με vlog που κάλυπταν τη σχέση τους, τις βόλτες τους και μικρές στιγμές από την καθημερινότητα. Σταδιακά, η προσωπική τους ζωή μετατράπηκε σε βασικό στοιχείο της αφήγησης του καναλιού, δημιουργώντας ένα είδος διαδικτυακού σίριαλ που παρακολουθούσε πιστά το κοινό.

@ask_ioanninaΗ γιαγιά της γάτας κατάλαβε για τη θεματολογία των βίντεο ;♬ πρωτότυπος ήχος – Ask Ioannina

Το συνδρομητικό περιεχόμενο και η αίσθηση κοινότητας

Στη συνέχεια, το κανάλι επεκτάθηκε σε συνδρομητικό περιεχόμενο, προσφέροντας στους ακόλουθους τη δυνατότητα να δουν πιο προσωπικά στιγμιότυπα από τη ζωή των δημιουργών. Με περίπου 10.000 συνδρομητές που πλήρωναν 1 ευρώ το μήνα, οι AskIoannina δημιούργησαν μια μικρή κοινότητα που δεν παρακολουθούσε απλώς βίντεο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην καθημερινότητα των δύο δημιουργών. Συζητήσεις για τη ζωή τους, προσωπικά θέματα και στιγμές που έδιναν την αίσθηση αυθεντικότητας έκαναν τους θεατές να νιώθουν κομμάτι της ιστορίας.

Η είσοδος του Afypnisti και το ερωτικό τρίγωνο

Πριν από περίπου έναν χρόνο, οι AskIoannina συνεργάστηκαν με τον Afypnisti, έναν TikToker που ασχολείται με την εγκράτεια και την απλή ζωή, δημιουργώντας κοινά βίντεο και σκετσάκια. Σε ορισμένα από αυτά η «γατούλα» άφηνε τον «γατούλη» για τον Afypnisti, ένα σενάριο που, όπως φαίνεται, ακολούθησε και στην πραγματικότητα.

@poudras Τι ερωτήσεις ήταν αυτές.#askioannina #askioanninalovers #afipnistis #gatoula ♬ original sound – Πούδρας

Η εξέλιξη κορυφώθηκε όταν ο Afypnisti εμφανίστηκε κάτω από το σπίτι της «γατούλας» για να την πάρει μαζί του στην Αθήνα, ενώ ο «γατούλης» και ο πατέρας της προσπαθούσαν να το αποτρέψουν χωρίς επιτυχία. Το γεγονός συνέβη μάλιστα σε live σύνδεση, ενισχύοντας τη δημόσια προσοχή γύρω από την υπόθεση και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο ελληνικό διαδίκτυο. Η ιστορία έγινε αντικείμενο σχολιασμού, viral βίντεο και memes, ενώ ο «γατούλης» αξιοποίησε οικονομικά το χωρισμό του, κερδίζοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ και δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Καλύτερα να κλαις σε Λαμποργκίνι παρά να κλαις φτωχός».

Όταν η προσωπική ζωή γίνεται περιεχόμενο

Η υπόθεση των AskIoannina δείχνει ξεκάθαρα πώς η προσωπική ζωή των δημιουργών μπορεί να μετατραπεί σε περιεχόμενο. Η κοινότητα των θεατών δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά συμμετέχει ενεργά, αναζητώντας κάθε νέα εξέλιξη, σχόλιο ή ανάρτηση. Η είσοδος τρίτου προσώπου, όπως ο Afypnisti, δημιούργησε νέα δυναμική, θεωρίες και viral περιεχόμενο που επεκτάθηκε σε όλο το ελληνικό YouTube και TikTok.

