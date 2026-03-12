Celeb News 12.03.2026

Nicole Kidman: Τα πρώτα σχόλια για το διαζύγιό της από τον Keith Urban

Η Nicole Kidman μοιράζεται τα πρώτα της σχόλια μετά το διαζύγιο από τον Keith Urban, μιλά για τις κόρες της, την οικογένεια και την επιστροφή της στη δουλειά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Nicole Kidman μοιράστηκε για πρώτη φορά τα συναισθήματά της μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον Keith Urban τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε εκτενή συνέντευξη στο περιοδικό Variety, η ηθοποιός μίλησε όχι μόνο για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τα επαγγελματικά της σχέδια, όπως το επερχόμενο σίκουελ του Practical Magic και τη σειρά του Prime Video, Scarpetta.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι καλά τους μήνες μετά τον χωρισμό της, η Kidman απάντησε: «Είμαι, γιατί πάντα θα προχωρώ προς αυτό που είναι καλό». Σημείωσε ότι η ευγνωμοσύνη της επικεντρώνεται στην οικογένειά της: «Αυτό για το οποίο νιώθω ευγνωμοσύνη είναι η οικογένειά μου και το να τη διατηρήσω όπως είναι, προχωρώντας μπροστά. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε. Παράλληλα τόνισε τη σταθερή της στάση: «Παραμένουμε μια οικογένεια και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Τα όμορφα κορίτσια μου, τα αγαπημένα μου, που ξαφνικά έγιναν γυναίκες».

Μια σχέση που κράτησε 19 χρόνια

Η Nicole Kidman και ο Keith Urban γνωρίστηκαν το 2005 και παντρεύτηκαν το 2006. Μαζί έχουν δύο κόρες: τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith Margaret, 15 ετών. Η αίτηση διαζυγίου αναφερόταν σε «συζυγικές δυσκολίες και αγεφύρωτες διαφορές», ενώ το ζευγάρι είχε ήδη συμφωνήσει για το διαμοιρασμό προσωπικών αντικειμένων τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2026, με την Kidman να λαμβάνει την κύρια επιμέλεια των παιδιών στο σπίτι τους στο Νάσβιλ. Και οι δύο γονείς διατήρησαν τη συμφωνία κοινής ευθύνης για σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στη ζωή των θυγατέρων τους.

Η επιστροφή της στα επαγγελματικά της σχέδια

Παρά την προσωπική αναστάτωση, η Kidman δηλώνει έτοιμη να επικεντρωθεί στη δουλειά της: «Τώρα βρίσκομαι σε ένα σημείο που λέω: 2026. Πάμε. Έχω το Practical Magic με τη Sandra Bullock. Θα είμαι σε πλήρη λειτουργία μάγισσας», ανέφερε με χιούμορ.

Επιπλέον, μοιράστηκε το ενδιαφέρον της για μελλοντικά projects, όπως η σκηνοθεσία και το θέατρο: «Το έχω σκεφτεί. Αλλά μετά ήμουν πολύ απασχολημένη ή πολύ κουρασμένη. Υπάρχουν ακόμη πράγματα που θέλω να κάνω ως ηθοποιός. Θέλω να επιστρέψω στο θέατρο, Off-Broadway ή περιφερειακά, όπως στο Σικάγο. Αλλά τώρα τα παιδιά μου χρειάζονται την προσοχή μου, και αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητά μου».

Η Kidman ξεκαθαρίζει ότι η φροντίδα των παιδιών και η οικογενειακή της σταθερότητα είναι η κορυφαία προτεραιότητα για το καλοκαίρι που έρχεται, αφήνοντας ανοιχτές επαγγελματικές πόρτες για το μέλλον.

