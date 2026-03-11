Η Nicole Kidman και η Jamie Lee Curtis φέρνουν στη μικρή οθόνη τη θρυλική Scarpetta (Video)

Μετά από δεκαετίες προσπαθειών στο Χόλιγουντ για τη μεταφορά της στη μεγάλη ή μικρή οθόνη, η δημοφιλής λογοτεχνική σειρά «Scarpetta» της Patricia Cornwell αποκτά τελικά τη δική της τηλεοπτική εκδοχή. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Prime Video με πρωταγωνίστριες και εκτελεστικές παραγωγούς τις Nicole Kidman και Jamie Lee Curtis. Η νέα τηλεοπτική παραγωγή αποτελεί μεταφορά των αστυνομικών μυθιστορημάτων που έχουν πουλήσει περισσότερα από 120 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η D.r Kay Scarpetta, μια διακεκριμένη ιατροδικαστής που αναλαμβάνει την εξιχνίαση πολύπλοκων υποθέσεων δολοφονίας.

Διάβασε επίσης: Η Laura Dern μιλά για τις 150 απορρίψεις που καθόρισαν την καριέρα της

Η Nicole Kidman υποδύεται τη Dr. Kay Scarpetta, μια επιστήμονα που επιστρέφει στη Βιρτζίνια και βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες υποθέσεις που θυμίζουν μυστηριωδώς ένα παλαιότερο έγκλημα το οποίο είχε καθορίσει την καριέρα της πριν από περίπου 30 χρόνια. Για την προετοιμασία της για τον ρόλο, η Nicole Kidman πέρασε χρόνο με πραγματικό ιατροδικαστή στο Τενεσί, όπου εκπαιδεύτηκε σε βασικές διαδικασίες της ιατροδικαστικής. Η Nicole Kidman έμαθε πώς να χειρίζεται χειρουργικό νυστέρι και πώς να αναγνωρίζει και να εξετάζει ανθρώπινα όργανα. Η Nicole Kidman δήλωσε «η αδελφή μου και η μητέρα μου ήταν φανατικές αναγνώστριες των βιβλίων, οπότε τα διάβαζα κι εγώ. Όταν ανέφερα στην αδελφή μου ότι υπάρχει πιθανότητα να υποδυθώ τη Scarpetta, μου είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω».

Στη σειρά πρωταγωνιστεί επίσης η Jamie Lee Curtis, η οποία υποδύεται τη Dorothy, την ατίθαση αδελφή της Dr. Kay Scarpetta. Η Jamie Lee Curtis ανέφερε ότι αρχικά δεν είχε σκοπό να εμφανιστεί ως ηθοποιός στη σειρά, ωστόσο τελικά αποδέχθηκε την πρόταση μετά από προτροπή της Nicole Kidman. Η Jamie Lee Curtis θυμήθηκε με χιούμορ την απρόσμενη συνεργασία τους, λέγοντας «όταν γύριζα την ταινία «True Lies» και κρεμόμουν κυριολεκτικά κάτω από ένα ελικόπτερο πάνω από τη γέφυρα Seven Mile Bridge στη Φλόριντα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι 30 χρόνια αργότερα θα καθόμουν στη Νέα Υόρκη μαζί με τη Nicole Kidman, όχι μόνο ως συνυπεύθυνες μιας σειράς αλλά και υποδυόμενη την ατίθαση αδελφή της».

Το καστ της σειράς περιλαμβάνει επίσης τον Bobby Cannavale στον ρόλο του Pete Marino, πρώην συνεργάτη της Scarpetta και συζύγου της Dorothy. Ο Simon Baker υποδύεται τον Benton Wesley, προφίλερ του FBI και σύζυγο της Kay Scarpetta. Στη σειρά συμμετέχει και η βραβευμένη με Όσκαρ Ariana DeBose, η οποία ενσαρκώνει τη Lucy, την κόρη της Dorothy. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης μια παράλληλη αφήγηση που εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1990 και παρουσιάζει τα πρώτα χρόνια της καριέρας της Kay Scarpetta. Τη νεότερη εκδοχή της ηρωίδας υποδύεται η Rosy McEwen, ενώ ο Jake Cannavale ενσαρκώνει τον νεαρό Pete Marino και ο Hunter Parrish τον νεότερο Benton Wesley. Η δημιουργία της σειράς καθοδηγήθηκε από τη showrunner Liz Sarnoff, γνωστή από τη δουλειά της στις σειρές «Lost» και «Barry», η οποία είναι επίσης μακροχρόνια θαυμάστρια των βιβλίων της Patricia Cornwell.

Η ίδια η Patricia Cornwell συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της μεταφοράς των βιβλίων στην τηλεόραση. Η Patricia Cornwell, η οποία ξεκίνησε τη σειρά το 1990 με το μυθιστόρημα «Postmortem», δήλωσε «είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Μαθαίνω πράγματα για τους χαρακτήρες μου μέσα από την ερμηνεία της Jamie Lee Curtis και της Nicole Kidman». Η Patricia Cornwell πρόσθεσε ότι όταν γράφει πλέον τους χαρακτήρες της, συχνά φαντάζεται τις ερμηνείες των δύο ηθοποιών. Η Patricia Cornwell ανέφερε «όταν δουλεύω πάνω στο νέο βιβλίο μου, ξαφνικά βλέπω τη Jamie Lee Curtis στο μυαλό μου ή ακούω τη φωνή της Nicole Kidman. Οι χαρακτήρες μου έχουν αποκτήσει ζωή».

Η πλατφόρμα Prime Video έχει ήδη σημειώσει σημαντική επιτυχία με τηλεοπτικές μεταφορές δημοφιλών μυθιστορημάτων όπως οι σειρές «Reacher», «Jack Ryan», «Bosch» και «Cross». Με τη σειρά «Scarpetta», η πλατφόρμα φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμη ένα μεγάλο τηλεοπτικό franchise στο χαρτοφυλάκιό της.

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman: Το ποσό που πήρε για τη viral διαφήμιση της AMC θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό

Δες κι αυτό…