Μουσικά Νέα 13.03.2026

Οι BLACKPINK σαρώνουν τα charts με το Deadline

Οι BLACKPINK επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ με το «Deadline» σημειώνει ισχυρό ντεμπούτο στα charts των ΗΠΑ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι BLACKPINK επέστρεψαν δυναμικά στη δισκογραφία, καθώς το νέο album «Deadline» καταγράφει εντυπωσιακή πορεία στα αμερικανικά charts του Billboard. Το άλμπουμ πραγατοποίησε ντεμπούτο στο No. 2 του chart Top Album Sales, ενώ παράλληλα καταλαμβάνει το No. 3 στο Independent Albums και το No. 8 στο γενικό chart Billboard 200, σύμφωνα με την κατάταξη με ημερομηνία 14 Μαρτίου.

blackpink
https://www.instagram.com/blackpinkofficial/

Διάβασε επίσης: Η Jisoo θα τιμηθεί με το βραβείο Madame Figaro Rising Star στο Canneseries

Το «Deadline» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το «Βorn pink», το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 στο chart με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2022. Στο διάστημα που μεσολάβησε, τα 4 μέλη του συγκροτήματος Jennie, Jisoo, Lisa και Rosé προχώρησαν σε προσωπικά δισκογραφικά πρότζεκτ, τα οποία κατάφεραν επίσης να εισέλθουν στο Top 15 του Top Album Sales.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα κυκλοφορία των BLACKPINK συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 5 άλμπουμ που πραγματοποιούν ντεμπούτο στο Top 10 της εβδομάδας στο chart Top Album Sales. Την κορυφή καταλαμβάνει το «The Romantic» του Bruno Mars, το οποίο γίνεται το δεύτερο άλμπουμ του καλλιτέχνη που φτάνει στο No. 1 και συνολικά το πέμπτο που εισέρχεται στο Top 10 της καριέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο No. 3 κάνει την είσοδό του το «The Mountain» των Gorillaz, σημειώνοντας το όγδοο Top 10 για το συγκρότημα. Στο No. 4 ακολουθεί το «Nothing’s About To Happen to Me» της Mitski, που αποτελεί το τρίτο Top 10 της καλλιτέχνιδας, ενώ στο No. 6 εμφανίζεται το «The Great Satan» του Rob Zombie, το οποίο σηματοδοτεί το όγδοο Top 10 της προσωπικής του πορείας.

Στην υπόλοιπη πρώτη δεκάδα του chart, το πρώην No. 1 άλμπουμ «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny παραμένει σταθερό στο No. 5. Τα άλμπουμ «GOLDEN HOUR Part.4» των ATEEZ και «THE SIN VANISH» των ENHYPEN υποχωρούν κατά μία θέση, καταλαμβάνοντας το No. 7 και το No. 8 αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στην επανείσοδο του «A Fever You Can’t Sweat Out» των Panic! at the Disco στο No. 9, έπειτα από την επετειακή επανέκδοση για τα 20 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία. Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει το «The Art of Loving» της Olivia Dean, το οποίο υποχωρεί από το No. 8 στο No. 10.

Διάβασε επίσης: Ο Bruno Mars κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με το The Romantic

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Billboard blackpink Deadline K-pop
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η Λούκα Κατσέλη στο MAD Forum 2026: «Δημιουργικότητα θα υπάρχει και το AI είναι ένα τρομακτικό εργαλείο να τη διευρύνει»

TOQUEL: Ένα ξεχωριστό party με Διαμάντια, νέα μουσική, και μια σημαντική ανακοίνωση

Οι BTS επανέρχονται δυναμικά με νέο look στο Arirang

Η Black Strat του David Gilmour πωλήθηκε για 14,55 εκατ. και έγινε η ακριβότερη κιθάρα στην ιστορία

Ο Morrissey ακύρωσε συναυλία στη Βαλένθια λόγω… αϋπνίας

Η Lola Young μιλά ανοιχτά για την κατάρρευσή της στη σκηνή

Το απρόσμενο δώρο του Cookie Monster στη Miley Cyrus που έγινε viral

Το SOLACE Pre-Party στο Universe Athens: μια νύχτα όπου η μόδα, το rave και η κοινότητα συναντήθηκαν

Η Miley Cyrus θα τιμηθεί με το Innovator Award στα βραβεία iHeartRadio 2026

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί