Οι BLACKPINK σαρώνουν τα charts με το Deadline

Οι BLACKPINK επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ με το «Deadline» σημειώνει ισχυρό ντεμπούτο στα charts των ΗΠΑ

Οι BLACKPINK επέστρεψαν δυναμικά στη δισκογραφία, καθώς το νέο album «Deadline» καταγράφει εντυπωσιακή πορεία στα αμερικανικά charts του Billboard. Το άλμπουμ πραγατοποίησε ντεμπούτο στο No. 2 του chart Top Album Sales, ενώ παράλληλα καταλαμβάνει το No. 3 στο Independent Albums και το No. 8 στο γενικό chart Billboard 200, σύμφωνα με την κατάταξη με ημερομηνία 14 Μαρτίου.

Διάβασε επίσης: Η Jisoo θα τιμηθεί με το βραβείο Madame Figaro Rising Star στο Canneseries

Το «Deadline» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το «Βorn pink», το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 στο chart με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2022. Στο διάστημα που μεσολάβησε, τα 4 μέλη του συγκροτήματος Jennie, Jisoo, Lisa και Rosé προχώρησαν σε προσωπικά δισκογραφικά πρότζεκτ, τα οποία κατάφεραν επίσης να εισέλθουν στο Top 15 του Top Album Sales.

Η νέα κυκλοφορία των BLACKPINK συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 5 άλμπουμ που πραγματοποιούν ντεμπούτο στο Top 10 της εβδομάδας στο chart Top Album Sales. Την κορυφή καταλαμβάνει το «The Romantic» του Bruno Mars, το οποίο γίνεται το δεύτερο άλμπουμ του καλλιτέχνη που φτάνει στο No. 1 και συνολικά το πέμπτο που εισέρχεται στο Top 10 της καριέρας του.

Στο No. 3 κάνει την είσοδό του το «The Mountain» των Gorillaz, σημειώνοντας το όγδοο Top 10 για το συγκρότημα. Στο No. 4 ακολουθεί το «Nothing’s About To Happen to Me» της Mitski, που αποτελεί το τρίτο Top 10 της καλλιτέχνιδας, ενώ στο No. 6 εμφανίζεται το «The Great Satan» του Rob Zombie, το οποίο σηματοδοτεί το όγδοο Top 10 της προσωπικής του πορείας.

Στην υπόλοιπη πρώτη δεκάδα του chart, το πρώην No. 1 άλμπουμ «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny παραμένει σταθερό στο No. 5. Τα άλμπουμ «GOLDEN HOUR Part.4» των ATEEZ και «THE SIN VANISH» των ENHYPEN υποχωρούν κατά μία θέση, καταλαμβάνοντας το No. 7 και το No. 8 αντίστοιχα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στην επανείσοδο του «A Fever You Can’t Sweat Out» των Panic! at the Disco στο No. 9, έπειτα από την επετειακή επανέκδοση για τα 20 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία. Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει το «The Art of Loving» της Olivia Dean, το οποίο υποχωρεί από το No. 8 στο No. 10.

Διάβασε επίσης: Ο Bruno Mars κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με το The Romantic

Δες κι αυτό…