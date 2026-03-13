Νίκος Μουτσινάς: Οι πρώτες δηλώσεις για το Lingo – «Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική»

Για το νέο επαγγελματικό του βήμα στην τηλεόραση και την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού Lingo μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη μικρή οθόνη, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζει την κριτική.

«Πήρα τον χρόνο μου, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή τη φορά επέλεξα αυτό που ήθελα να κάνω», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής. Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι έτοιμος να δεχθεί τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια με αφορμή την πρεμιέρα του παιχνιδιού, ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε: «Ωχ, μου πάντα κάνετε μία ερώτηση που θα δώσω μία απάντηση και μετά θα ξεκινήσουν όλοι να λένε το κοντό και το μακρύ και η πλήξη είναι με τεράστια γράμματα. Παρόλα αυτά που την κάνατε, δεν με αφορά η άποψη από όλους τους ανθρώπους. Με αφορά η άποψη των ανθρώπων ταυτόχρονα, επιλέγω δηλαδή. Τώρα δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική. Πώς να πω; Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, να μην ασχοληθούν. Το ζητάω εδώ και καιρό αλλά όπως βλέπω ένα, δύο, τρία… δεν το ακούτε. Δεν θέλω, είμαι εντάξει εγώ. Φαντάζομαι θα πουν την άποψή τους. Ναι, ΟΚ, αλλά δε με αφορά».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι προτεραιότητά του είναι να κάνει σωστά τη δουλειά του και να είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. «Πάω να κάνω τη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένα τα αφεντικά που δουλεύω, οι συνάδελφοι που είμαστε εκεί, να είμαστε χαρούμενοι και να περάσει καλά ο κόσμος». Ο παρουσιαστής μίλησε και για τη διαδικασία των δοκιμαστικών που έγιναν πριν επιλεγεί ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, αποκαλύπτοντας ότι αρκετοί άνθρωποι πέρασαν από αυτή. «Πέρασα κι εγώ δοκιμαστικό, πέρασαν πολλοί. Εγώ πήγα να κάνω το δικό μου και έφυγα. Δεν ρώτησα ποιος πέρασε και ποιος όχι», ανέφερε.





Όπως εξήγησε, δεν γνώριζε καν ποιοι άλλοι συμμετείχαν στη διαδικασία, καθώς δεν ήθελε να πιεστεί επιπλέον. «Δεν το ήξερα. Πήγα, έκανα αυτό που είχα να κάνω και έφυγα», κατέληξε.

