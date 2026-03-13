TV 13.03.2026

Νίκος Μουτσινάς: Οι πρώτες δηλώσεις για το Lingo – «Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική»

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη μικρή οθόνη, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζει την κριτική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για το νέο επαγγελματικό του βήμα στην τηλεόραση και την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού Lingo μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην επιστροφή του στη μικρή οθόνη, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζει την κριτική.

«Πήρα τον χρόνο μου, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή τη φορά επέλεξα αυτό που ήθελα να κάνω», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής. Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι έτοιμος να δεχθεί τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια με αφορμή την πρεμιέρα του παιχνιδιού, ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε: «Ωχ, μου πάντα κάνετε μία ερώτηση που θα δώσω μία απάντηση και μετά θα ξεκινήσουν όλοι να λένε το κοντό και το μακρύ και η πλήξη είναι με τεράστια γράμματα. Παρόλα αυτά που την κάνατε, δεν με αφορά η άποψη από όλους τους ανθρώπους. Με αφορά η άποψη των ανθρώπων ταυτόχρονα, επιλέγω δηλαδή. Τώρα δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική. Πώς να πω; Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, να μην ασχοληθούν. Το ζητάω εδώ και καιρό αλλά όπως βλέπω ένα, δύο, τρία… δεν το ακούτε. Δεν θέλω, είμαι εντάξει εγώ. Φαντάζομαι θα πουν την άποψή τους. Ναι, ΟΚ, αλλά δε με αφορά».

https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Διάβασε επίσης: Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ξεκίνησε τα γυρίσματα του «The Quiz with Balls» με την Κατερίνα Γερονικολού (φωτογραφίες)

Στη συνέχεια εξήγησε ότι προτεραιότητά του είναι να κάνει σωστά τη δουλειά του και να είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. «Πάω να κάνω τη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένα τα αφεντικά που δουλεύω, οι συνάδελφοι που είμαστε εκεί, να είμαστε χαρούμενοι και να περάσει καλά ο κόσμος». Ο παρουσιαστής μίλησε και για τη διαδικασία των δοκιμαστικών που έγιναν πριν επιλεγεί ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, αποκαλύπτοντας ότι αρκετοί άνθρωποι πέρασαν από αυτή. «Πέρασα κι εγώ δοκιμαστικό, πέρασαν πολλοί. Εγώ πήγα να κάνω το δικό μου και έφυγα. Δεν ρώτησα ποιος πέρασε και ποιος όχι», ανέφερε.


Όπως εξήγησε, δεν γνώριζε καν ποιοι άλλοι συμμετείχαν στη διαδικασία, καθώς δεν ήθελε να πιεστεί επιπλέον. «Δεν το ήξερα. Πήγα, έκανα αυτό που είχα να κάνω και έφυγα», κατέληξε.

Διάβασε επίσης: Μπέττυ Μαγγίρα: Σε συζητήσεις με την ΕΡΤ για νέα εκπομπή μετά το Sing for Greece

Lingo Star tv ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

