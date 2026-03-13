Celeb News 13.03.2026

Lily Collins: Στον αέρα το video με το γύρισμα που έκανε στην Ελλάδα

Η Lily Collins είχε εντοπιστεί τον Νοέμβριο στα Πετράλωνα για γυρίσματα, προκαλώντας απορίες, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε για ποιο project βρέθηκε στην Αθήνα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Έκπληξη είχε προκαλέσει πριν από μερικούς μήνες η πληροφορία ότι η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris, Lily Collins, είχε βρεθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Πετράλωνα για γυρίσματα.

Η ηθοποιός είχε εντοπιστεί τον περασμένο Νοέμβριο στην περιοχή, γεγονός που τράβηξε την προσοχή κατοίκων και περαστικών. Πολλοί την είδαν να κινείται γύρω από την Πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα, με συνεργείο παραγωγής, κάτι που προκάλεσε απορία αλλά και ενθουσιασμό σε όσους την αναγνώρισαν. Παρόλα αυτά, εκείνη την περίοδο δεν είχε γίνει σαφές για ποιο λόγο πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα.

lilly_collins
Το βασικό ερώτημα που κυκλοφορούσε ήταν αν η παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα συνδεόταν με κάποιο νέο project της γνωστής σειράς ή αν επρόκειτο για κάτι διαφορετικό, όπως μια διαφημιστική καμπάνια. Για αρκετό καιρό, το θέμα παρέμενε μυστήριο, καθώς δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς ετοίμαζε η διεθνής σταρ στην περιοχή.


Τελικά, η απάντηση δόθηκε μέσα από την εκπομπή Στούντιο 4 και τον Θάνο Παπαχάμο. Όπως αποκαλύφθηκε, τα συγκεκριμένα γυρίσματα δεν είχαν σχέση με τη σειρά, αλλά με μια διαφημιστική καμπάνια γνωστού brand ρούχων.

Μάλιστα, το αποτέλεσμα της συνεργασίας άρχισε ήδη να προβάλλεται από χθες (11/3) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λύνοντας έτσι την απορία που υπήρχε εδώ και μήνες για την παρουσία της Lily Collins στα Πετράλωνα και τις σκηνές που είχαν γυριστεί στην περιοχή.

Lily Collins ΕΛΛΑΔΑ ηθοποιοί
